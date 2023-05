Putins Wal gesichtet: Russlands Spionage-Beluga „Hvaldimir“ taucht vor Küste auf

Von: Andreas Apetz

Der russische Belugawal „Hvaldimir“ in norwegischen Gewässern im April 2019. (Archivfoto) © Jorgen Ree Wiig/AFP

Im Jahr 2019 tauchte Spionage-Wal „Hvaldimir“ zum ersten Mal auf. Im Angesicht des Ukraine-Kriegs sorgt sein Verhalten nun für Rätsel.

Stockhol/Oslo– Jahrelang trieb ein mutmaßlicher Spion der russischen Marine sein Unwesen vor der Küste Norwegens. Bei den Einheimischen war „Hvaldimir“ ein gern gesehener Gast, für Touristen sogar eine Attraktion. Nun hat der Belugawal seine Reise fortgesetzt und ist vor den Ufern Schwedens aufgetaucht, wo er von den örtlichen Behörden freundlich empfangen wurde – obwohl sie noch nicht wissen, was sie mit ihm machen sollen.

Spionage-Wal tauch in strategischen Gebieten auf

Bislang bewegte sich der Belugawal nur langsam in südliche Richtung entlang der norwegischen Küsten. Nun rätseln Marineexperten über sein Verhalten, denn in den letzten Monaten habe „Hvaldimir“ plötzlich an Tempo zugelegt. Am vergangenen Sonntag (28. Mai) ist der Wal in Hunnebostrand vor der Südwestküste Schwedens aufgetaucht, berichteten lokale Behörden.

Über das Verhalten des Belugas lässt sich nur spekulieren. „Wir wissen nicht, warum er jetzt so schnell geworden ist“, sagte Sebastian Strand, Meeresbiologe bei der Organisation OneWhale im Gespräch mit The Guardian. Das schnelle Entfernen des Wales aus seiner „natürlichen Umgebung“ sei besonders seltsam, könnte jedoch auch eine natürliche Ursache haben: „Es könnten Hormone sein, die ihn dazu treiben, einen Partner zu suchen. Oder Einsamkeit, da Belugas eine sehr soziale Spezies sind – es könnte sein, dass er nach anderen Belugawalen sucht“, so Strand. Dies sei bei einem Belugawal im Alter von 13 bis 14 Jahren durchaus normal.

Die Strecke sei laut Biologen eher ungewöhnlich für die sonst weit im Norden lebenden Meeressäuger. Üblicherweise leben Belugawale in der Nähe von Grönland oder den Gewässern der russischen oder norwegischen Arktis. Die Barentssee und der Nordatlantik, in denen der Wal auftauchte, sind strategische Gebiete für sowohl die russische als auch westliche Marinen.

„Hvaldimir“ war Ausrüstung von „St. Petersburg“

Im Jahr 2019 wurde der Belugawal erstmals von norwegischen Fischern beobachtet. Als er immer wieder ihre Boote bedrängte, bemerkten die Bootsleute, das merkwürdige Geschirr, welches der Wal um den Körper trug. Ein Gurt mit dem Schriftzug „Ausrüstung von St. Petersburg“ und einer Kamerahalterung legte die Vermutung nahe, dass es sich bei dem Tier um das Überbleibsel eines Programms der russischen Marine handeln könnte. Das russische Verteidigungsministerium bestritt damals die Existenz eines solchen Programms, in einer Anzeige, die The Washington Post vorlag, soll das Ministerium allerdings Wassersäugetiere für Spionagezwecke gesucht haben.

Auch US-Medien berichtete kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs, dass Präsident Wladimir Putin trainierte Delfine einsetzt, um seine Flotte im Schwarzen Meer zu beschützen. Ukrainische Forscher machten Russland daraufhin für den Tod mehrerer tausend Delfine verantwortlich.

Die norwegische Fischereidirektion spekulierte damals, „Hvaldimir“ sei aus Gefangenschaft entkommen und von der russischen Marine trainiert worden. Getauft wurde der Belugawal nach einem Wortspiel, welches seine mutmaßliche Heimat und sein erstes Auftauchen miteinander verbindet: Sein Name setzt sich aus dem norwegischen Wort „hval“ für Wal und dem Vornamen „Wladimir“ nach dem russischen Präsidenten zusammen.

Wie geht es mit Russlands Spionage-Wal weiter?

Dass „Hvaldimir“ bereits vor seinem Auftauchen in engem Kontakt mit Menschen stand, sei nicht unwahrscheinlich. Diese zeige sich laut Vanessa Pirotta, Wildtierforscherin und ehemalige Meeressäuger-Trainerin, an der Route, die der Belugawal eingeschlagen hat. Demnach sei es nicht klar, was den Wal damals von den friedlichen Gewässern weg in Richtung besiedelter Gebiete getrieben haben könnte. Es sei „sehr wahrscheinlich, dass er menschliche Kontakte sucht“, zitiert The Wahsington Post die Meeresexpertin. Seitdem suchte er regelmäßig den Kontakt zur Küste. Zur lokalen Berühmtheit wurde „Hvaldimir“ im Mai 2019 als er im Dorf Hammerfest an der Nordküste Norwegens einer Frau ihr ins Meer gefallene Smartphone aus dem Wasser tauchte und wiederbrachte.

Seine Vorliebe für menschliche Interaktion ist ein zentraler Punkt in der Debatte um den weiteren Umgang mit „Hvaldimir“. Naturschützer setzen sich für ein geschütztes Naturreservat für den Wal ein, um ihn zu rehabilitieren und an eine Rückkehr in die wilde Beluga-Population zu gewöhnen. Die Unterbringung in einem abgegrenzten Gebiet wäre ein Rückschritt, befürchtet Pirotta. „Hvaldimir“ lebe bereits in freier Wildbahn und habe sich an den Kontakt mit Menschen gewöhnt. Eine Eingliederung in die Wildpopulation sei nun besonders schwierig. (aa/afp)