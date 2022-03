Ukraine-Krieg: Bürgermeister erzählt von dramatischen Zuständen - Anti-Kriegs-Aktion von Belarus?

Von: Marcus Giebel, Julia Volkenand, Kathrin Reikowski, Christina Denk

Der Krieg in der Ukraine spitzt sich weiter zu. In einer bombardierten Militärkaserne sterben wohl viele Menschen. Russland und Ukraine warnen vor angeblichen Seeminen bis ins Mittelmeer. Der News-Ticker.

Eskalierter Ukraine-Konflikt : Die UN veröffentlicht neue Opferzahlen in der Zivilbevölkerung im Ukraine-Krieg (siehe Update vom 19. März, 19.40 Uhr). Tausende Ukrainer konnten am Samstag offenbar fliehen (22.32 Uhr).

: Die UN veröffentlicht neue Opferzahlen in der Zivilbevölkerung im Ukraine-Krieg (siehe Update vom 19. März, 19.40 Uhr). Tausende Ukrainer konnten am Samstag offenbar fliehen (22.32 Uhr). Belarus unterbrach die Bahnverbindung zur Ukraine. Damit können russische Truppen weder Verstärkung noch Unterstützung aus Belarus erhalten (siehe Update vom 20. März, 6.50 Uhr).

In der Stadt Mariupol gab es eine Explosion in einer Stahlfabrik (siehe Update vom 20. März, 8.00 Uhr).

Update vom 20. März, 8.00 Uhr: Seit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine vor über drei Wochen sind bei Kämpfen um die Stadt Charkiw nach Angaben lokaler Behörden 266 Zivilisten getötet worden. Darunter seien 14 Kinder, teilten die Justizbehörden der zweitgrößten Stadt des Landes am Samstagabend mit. Die von russischen Truppen belagerte Stadt, in der vor Kriegsbeginn 1,5 Millionen Menschen lebten, werde weiterhin mit Artillerie beschossen, berichtete die Agentur Unian. Dabei seien am Samstagabend mehrere Wohnhäuser getroffen worden und in Brand geraten. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

In Mariupol wurde nach ukrainischen Angaben eine große Stahlfabrik schwer beschädigt. Die Abgeordnete Lesja Wasilenko veröffentlichte am Sonntag ein Video, das ihr zufolge eine Explosion im Werk der Asowstal-Gruppe zeigt und warnte vor schweren Umweltschäden. Ihr Kollege Serhij Taruta schrieb auf Facebook, die russischen Streitkräfte „haben die Fabrik praktisch zerstört“. Der Generaldirektor von Asowstal, Enver Zkitischwili, erklärte es seien im Voraus Maßnahmen ergriffen worden, um die Umweltschäden im Falle eines Angriffs zu verringern.

Ukraine-Krieg: Belarus erschwert wohl Unterstützung Russlands

Update vom 20. März, 6.50 Uhr: Belarussische Bahnarbeiter haben offenkundig alle Schienenverbindungen zwischen Belarus und der Ukraine unterbrochen. Der Vorsitzende der ukrainischen Eisenbahnen, Olexander Kamyschin, dankte am Samstag den Kollegen in Belarus für die nicht näher beschriebene Aktion. „Mit dem heutigen Tag kann ich sagen, dass es keinen Bahnverkehr zwischen Belarus und der Ukraine gibt“, wurde er von der Agentur Unian zitiert. Dies würde bedeuten, dass die russischen Truppen in der Ukraine über diese Strecken weder Verstärkungen noch Nachschub erhalten.

Auch ein Berater der belarussischen Oppositions-Ikone Swetlana Tichanowskaja hatte über Twitter von der angeblichen Aktion berichtet. „Helden! Belarussische Bahnarbeiter haben die Bahnverbindung mit der Ukraine unterbrochen, so dass Züge mit russischer Ausrüstung nicht in die Ukraine fahren können“, schrieb Franak Viatschorka. Dies sei die bisher größte Anti-Kriegs-Aktion bei den Bahnen. Die angebliche Aktion konnte aus unabhängigen Quellen nicht bestätigt werden

Ukraine-Krieg: Bürgermeister berichtet von dramatischen Zuständen - „Infrastruktur ist völlig zerstört“

Update vom 19. März, 23.18 Uhr: Der Bürgermeister von Tschernihiw hat in einem dramatischen Appell auf die prekäre Lage in der von russischen Truppen eingekesselten nordukrainischen Stadt hingewiesen. „Der wahllose Artilleriebeschuss der Wohngebiete dauert an, dabei sterben friedliche Menschen“, sagte Wladislaw Atraschenko nach Angaben der Agentur Unian. Die Stadt erlebe gerade eine humanitäre Katastrophe. „Es gibt keine Stromversorgung, kein Wasser, keine Heizung, die Infrastruktur der Stadt ist vollständig zerstört.“

Auch das Krankenhaus der 300.000-Einwohner-Stadt werde wiederholt beschossen, daher sei auch die medizinische Versorgung zusammengebrochen. Zudem sei bisher kein Fluchtkorridor für die Stadt eingerichtet worden.

Krieg in der Ukraine: Tausende Ukrainer flüchten aus Mariupol und Kiew

Update vom 19. März, 22.32 Uhr: Kiew und Moskau haben jeweils die Evakuierung Tausender weiterer Zivilisten aus besonders umkämpften Gebieten in der Ukraine gemeldet. Aus der belagerten Hafenstadt Mariupol seien am Samstag mehr als 4100 Menschen geflohen, schrieb der stellvertretende Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, Kyrylo Tymoschenko, auf Telegram. Knapp 2500 weitere Zivilisten seien aus den Regionen Kiew und Luhansk über sogenannte Fluchtkorridore in Sicherheit gebracht worden.

Die russische Seite berichtete am Abend über die Evakuierung von knapp 16 400 Menschen aus den selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk und anderen Teilen der Ukraine nach Russland. Aus dem Verteidigungsministerium in Moskau hieß es zudem, dass Hunderttausende Ukrainer den Wunsch geäußert hätten, nach Russland fliehen zu können. Der Stadtrat von Mariupol hingegen warf Moskau vor, bereits Tausende Zivilisten - vor allem Frauen und Kinder - gegen ihren Willen nach Russland gebracht zu haben. Die Aussagen können nicht unabhängig überprüft werden.

Ukraine-Krieg: Südukrainische Stadt Mykolajiw unter Beschuss - wie ein „Tornando“

Update vom 19. März, 20.40 Uhr: Die südukrainische Stadt Mykolajiw, in der es am Samstag einen Angriff mit scheinbar dutzenden Toten auf eine Kaserne gab (siehe Update vom 19. März, 13.35 Uhr), gilt als „Schutzschild“ für die Hafenstadt Odessa, die rund 130 Kilometer weiter westlich liegt. Wie die „Ukrajinska Prawda“ am Samstag berichtete, wurden dort mindestens 50 Tote aus den Trümmern geborgen, knapp 60 Verletzte wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Angaben über die Opferzahlen ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Am Samstag wurden die Luftangriffe auf die Stadt, den Angaben der Regionalregierung zufolge, verstärkt. Die Attacken erfolgten in so rascher Abfolge, dass kein Alarm ausgelöst werden könne, erklärte Gouverneur Vitali Kim am Samstag in den Online-Netzwerken. „Denn bis wir diesen Tornado ankündigen, ist er bereits da.“ Die Warnnachrichten und die Bombenangriffe kämen „zur gleichen Zeit“, fügte Kim hinzu. Zum Ausmaß der Schäden oder zur Zahl möglicher Opfer machte er keine Angaben. Die Angaben zum Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Ukraine-Krieg: UN meldet 847 zivile Todesopfer seit Beginn der Angriffe in der Ukraine

Update vom 19. März, 19.40 Uhr: Für die Zivilbevölkerung spitzt sich die Lage im Ukraine-Krieg weiter zu. Die EU-Kommission warnt vor einer Hungersnot (siehe Update vom 19. März, 7.45 Uhr). Die UN melden zudem zahlreiche zivile Opfer. Bis zum 18. März, 24 Uhr, seien 847 Menschen getötet und 1399 weitere Zivilisten verletzt worden. Die meisten Menschen seien durch Artilleriefeuer und Mehrfachraketensysteme sowie Raketen- und Luftangriffe umgekommen.

Das UN Human Rights-Büro schätzt die Dunkelziffer noch deutlich höher ein. Vor allem in den letzten Tagen hätten Informationen aus umkämpften Gebieten nicht überprüft werden können. Die Berichte, die noch auf ihre Bestätigung warten, seien nicht in der Statistik aufgeführt. Zu den Regionen zählt unter anderem Mariupol und Gebiete in Donezk und Luhansk.

Ukraine-Krieg: Treibende Seeminen könnten laut russischen Aussagen bis ins Mittelmeer gelangen

Update vom 19. März, 18.08 Uhr: Im nordwestlichen Schwarzen Meer vor der ukrainischen Küste wächst die Gefahr durch Seeminen. Russland und die Ukraine machen sich gegenseitig dafür verantwortlich.

Die russische Seite: Die ukrainische Marine habe die Häfen Odessa, Otschakiw, Tschornomorsk und Piwdenny vermint, teilte der russische Inlandsgeheimdienst FSB am Samstag in Moskau mit. Einige der mehr als 420 verankerten Seeminen hätten sich im Sturm aber losgerissen. Das bedrohe Schiffe auf dem Schwarzen Meer. Schlimmstenfalls könnten Minen durch die türkischen Meerengen ins Mittelmeer treiben, hieß es in der FSB-Mitteilung.

Auch die Stadt Odessa ist vom Ukraine-Krieg betroffen. Russland beschuldigt die Ukraine, den Hafen der Stadt vermint zu haben. © Ukrinform/dpa

Die ukrainische Seite: Das auf Schifffahrt spezialisierte ukrainische Portal BlackSeaNews zitierte am Samstag ebenfalls die russische Warnung vor treibenden Seeminen. Es berichtete aber unter Berufung auf eigene Quellen, die russische Schwarzmeerflotte habe die Seeminen auf der Route zwischen Odessa und dem Bosporus gelegt. Unabhängige Bestätigungen dafür gab es nicht. Seit dem russischen Angriff vom 24. Februar liegt die Schifffahrt im nordwestlichen Teil des Schwarzen Meeres ohnehin zwangsweise still.

Ukraine-Krieg: Ukrainische Luftwaffe bezeichnet Land als „Versuchslabor für das gesamte russische Raketenarsenal“

Update vom 19. März, 16.35 Uhr: Laut Angaben der russischen Regierung hat das Militär für die Angriffe auf ein unterirdisches Waffenlager der ukrainischen Luftwaffe in der Westukraine Hyperschallraketen eingesetzt (siehe Update vom 19. März, 9.05 Uhr). Der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, Juri Ignat, bestätigte der Nachrichtenagentur AFP, dass „der Feind unsere Depots angegriffen hat“.

Es habe Zerstörungen und Explosionen von Munition gegeben. „Leider ist die Ukraine zu einem Versuchslabor für das gesamte russische Raketenarsenal geworden“, sagte Ignat dem Nachrichtenportal „Ukrainska Prawda“.

Leider ist die Ukraine zu einem Versuchslabor für das gesamte russische Raketenarsenal geworden.

Ukraine-Krieg: Ukraine hatte Meereszugang in Mariupol „vorübergehend“ verloren

Auch die von russischen Truppen belagerte Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer war weiter umkämpft. Von ukrainischer Seite hieß es am Samstag, sie habe „vorübergehend“ den Zugang zum Asowschen Meer verloren. Die russische Armee hatte am Freitag erklärt, sie sei in die strategisch wichtige Stadt eingedrungen und kämpfe dort an der Seite von Truppen aus dem Separatistengebiet im ostukrainischen Donezk.

Ein Berater des ukrainischen Innenministeriums beschrieb die Lage in Mariupol als „katastrophal“.

Angaben der UNO und des UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) zu Geflüchteten:

Mehr als 3,3 Millionen Menschen seien vor den Kämpfen aus der Ukraine geflohen

Rund 2 Millionen Geflüchtete kamen in Polen an

Weitere fast 6,5 Millionen Menschen seien in der Ukraine auf der Flucht

Ukraine-Krieg: Dutzende Tote und Verletzte in Donezk und nahe Kiew

Update vom 19. März, 14.30 Uhr: Um die Nato-Ostflanke zu stärken, werden die USA ein Truppenkontingent nach Bulgarien entsenden, wie der bulgarische Ministerpräsident Kiril Petkow nach Gesprächen mit US-Verteidigungsminister Lloyd Austin in Sofia erklärte. Dieses Kontingent soll unter dem Kommando des Nato-Oberbefehlshabers in Europa stehen. Petkow versicherte, es werde keine Waffenlieferungen aus Bulgarien in die Ukraine geben. „Wir haben in keiner Weise über eine militärische Unterstützung der Ukraine gesprochen“, sagte er während einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz. Allerdings werde Bulgarien die Ukrainer weiter humanitär unterstützen, betonte Petkow. US-Verteidigungsminister Austin lobte Bulgariens humanitäre Hilfe für die Ukraine.

Update vom 19. März, 14.10 Uhr: Bei erneuten russischen Angriffen im Ukraine-Krieg sind nach ukrainischen Angaben mehrere Menschen verletzt oder getötet worden. Sieben Zivilisten seien im Ort Butscha nordwestlich der Hauptstadt Kiew durch Beschuss am Freitag ums Leben gekommen, wie die Polizei der Region Kiew mitteilte. In der ostukrainischen Region Donezk sprach die regionale Polizeibehörde von Dutzenden Toten und Verletzten ebenfalls bei Angriffen am Freitag. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Ukraine-Krieg: Dutzende Tote bei Angriff auf Kaserne? „Feige Raketenangriffe auf schlafende Soldaten“

Update vom 19. März, 13.35 Uhr: Ein russischer Luftangriff auf eine Militärkaserne im südukrainischen Mykolajiw hat nach Augenzeugen-Berichten Dutzende Menschenleben gekostet. „Nicht weniger als 200 Soldaten schliefen in den Baracken“, erklärte der 22-jährige Soldat Maxim einen Tag nach dem Raketenangriff vom Freitag: „Mindestens 50 Leichen wurden aus den Trümmern gezogen, aber wir wissen nicht, wie viele dort noch liegen.“ Die Rettungsarbeiten dauern an.

Ein weiterer Soldat vor Ort schätzte die Zahl der Todesopfer auf 100. „Wir zählen weiter, aber angesichts des Zustands der Leichen ist es fast unmöglich, die Zahl festzustellen“, sagte einer aus dem Kreis der Rettungskräfte.

Die Russen „führten feige Raketenangriffe auf schlafende Soldaten durch“, wetterte der Regionalgouverneur von Mykolajiw, Vitali Kim, zuvor in einem auf Facebook veröffentlichten Video. Er warte auf Informationen über Verluste der ukrainischen Streitkräfte.

Der Regionalgouverneur von Mykolajiw, Vitali Kim, auf einem Archivfoto. © BULENT KILIC/AFP

Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht.

Der Bürgermeister von Mykolajiw, Oleksij Senkewjtsch, sagte ukrainischen Medien, dass die Stadt, die vor dem Ukraine-Krieg fast eine halbe Million Einwohner zählte, aus der benachbarten, von Russland kontrollierten Region Cherson bombardiert worden sei: „Die Bombardierung geschieht zu schnell, um sie zu erfassen und das Alarm-System in Gang zu setzen.“

Update vom 19. März, 11.50 Uhr: Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hat ein Interview mit der italienischen Tageszeitung Corriere della Sera genutzt, um die westlichen Verbündeten zu weiteren Waffenlieferungen für die Ukraine aufzurufen. „Bitte, unterstützen Sie uns“, bat der frühere Profiboxer, demzufolge vor allem Waffen für die Verteidigung des Luftraumes über Kiew benötigt würden „Wir sind in der Lage, unseren Luftraum selbst zu schließen“, fuhr der 50-Jährige fort. „Aber wir müssen auf jeden Fall die richtigen Waffen bekommen.“

Klitschko zufolge verzeichnet Kiew mittlerweile mehr als 200 getötete Zivilisten. Ungefähr zwei Millionen Bewohner seien in der Stadt geblieben. „Vergesst nicht, dass wir unser Land verteidigen, aber gleichzeitig auch die fundamentalen Werte der europäischen Demokratie“, mahnte Klitschko, der hinzufügte: „Meine Botschaft ist klar: Bitte stellen Sie jegliche wirtschaftliche Beziehung mit Russland ein, weil Putin jeden Euro nutzt, um sein Militär zu verstärken, das auf uns zumarschiert.“

Ukraine-Krieg: Russland setzt wohl Hyperschallraketen ein

Update vom 19. März, 9.05 Uhr: Wie die russische Regierung angibt, hat das Militär für die Angriffe im Westen der Ukraine Hyperschallraketen eingesetzt. Laut Verteidigungsministerium sei mit dem Raketensystem Kinschal dort am Vortag ein unterirdisches Waffenlager zerstört worden. Das Lager mit Raketen und Munition habe sich im Dorf Deljatyn befunden. Die sehr gut zu steuernden Kinschal-Raketen können nach russischen Angaben alle Luftabwehrsysteme umgehen. Ihr Einsatz war nach Angaben der staatlichen Agentur Ria Novosti ein Novum im Ukraine-Konflikt.

Update vom 19. März, 8.00 Uhr: Der ukrainische Präsident Selenskyj wandte sich mit einer Videobotschaft an Russland. Er forderte Putin zu ehrlichen und direkten Verhandlungen auf. „Sinnvolle Verhandlungen über Frieden und Sicherheit für die Ukraine, ehrliche Verhandlungen und ohne Verzögerungen, sind die einzige Chance für Russland, seinen Schaden durch eigene Fehler zu verringern“, sagte Selenskyj am späten Freitagabend in einer Videoansprache. Sollte die territoriale Unversehrtheit der Ukraine nicht wiederhergestellt werden, so werde Russland „ernsthafte Verluste“ erleiden.

In einer Videoansprache wandte sich Präsident Selenskyj an Russland. © dpa/Ukrainian Presidential Press Office

Den Auftritt von Kremlchef Wladimir Putin im Luschniki-Stadion in Moskau konterte Selenskyj mit einem Zahlenvergleich zur Invasion in der Ukraine. Knapp 100.000 Menschen vor dem Stadion, in der Arena selbst 95.000 Menschen - dies entspreche zusammen etwa der Zahl der russischen Soldaten, die in die Ukraine eingefallen seien, sagte Selenskyj. „Und jetzt stellen Sie sich 14.000 Leichen in diesem Stadion vor, dazu noch Zehntausende verwundete und verstümmelte Menschen.“ Dies entspreche laut ukrainischen Angaben, die nicht unabhängig überprüft werden können, den Verlusten der russischen Seite seit Beginn des Ukraine-Kriegs.

Krieg in der Ukraine: USA befürchten Unterstützung Russlands durch China

Update vom 18. März, 22.37 Uhr: Fast zwei Stunden hatten US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping am Freitag über den Ukraine-Krieg miteinander telefoniert. Es sei darin um gemeinsame Friedensbemühungen gegangen, meldete China direkt nach dem Gespräch. Das Statement des Weißen Hauses ließ auf sich warten - und verheißt nichts Gutes.

Die Bedenken der USA über eine mögliche Lieferung von Kriegsmaterial an Russland durch China wurden offenbar nicht ausgeräumt, wie CNN anschließend schrieb. Eine Kriegsunterstützung Chinas an Russland war vom Weißen Haus als möglicher Wendepunkt im Ukraine-Konflikt benannt worden. „China muss die Entscheidung selbst treffen, wo es stehen möchte und wie die Geschichtsbücher auf China blicken sollen“, sagte eine Pressesprecherin des Weißen Hauses. Man werde die nächsten Schritte genau beobachten.

Ukraine-Krieg: Friedrich Merz (CDU) wirft Olaf Scholz (SPD) „wochenlanges Schweigen“ vor: „Er hat kein Gelübde abgelegt“

Update vom 18. März, 21.05 Uhr: Friedrich Merz (CDU) hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Schweigen zum Ukraine-Krieg vorgeworfen. „Es reicht nicht aus, einmal an einem spektakulären Sonntagmorgen eine gute Regierungserklärung zu halten“, sagte der CDU-Vorsitzende am Freitagabend, auf die Regierungserklärung von Scholz Ende Februar im Bundestag anspielend. „Da muss mehr kommen.“ Manchmal habe er das Gefühl, Scholz verwechsele das Kanzleramt mit einem Trappistenkloster. Scholz habe „kein Schweigegelübde“ abgegeben.

Ukraine-Krieg: Offenbar keine Todesopfer im Theater von Mariupol

Erstmeldung vom 18.März 22, 20.01 Uhr: Mariupol - Gute Nachrichten im Ukraine-Krieg: Bei dem Angriff auf das Theater in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol hat es nach Angaben der Stadtverwaltung offenbar keine Todesopfer gegeben. Das Theater war als Schutzraum genutzt worden. Laut Präsident Wolodymyr Selenskyj* waren am Freitag immer noch Hunderte Menschen unter den Trümmern eingeschlossen. Aber es gebe keine Toten, erklärte die Stadtverwaltung am Freitag im Internetdienst Telegram.

Nach ersten Informationen sei nur ein Mensch schwer verletzt worden. Wegen Russlands Belagerung von Mariupol lassen sich die Angaben nicht unabhängig überprüfen. International löste der Beschuss des Theaters große Empörung aus. Auch China, das Russlands Krieg gegen die Ukraine bislang nicht verurteilte, wandte sich gegen den Beschuss.

Dieses vom Asow-Bataillon zur Verfügung gestellte Bild soll das beschädigte Theater in Mariupol zeigen. © Azov Battalion/AP/dpa

Verteidigungsministerin: Bundeswehrmöglichkeiten bei Waffenlieferungen ausgeschöpft

Aus Deutschland kommen derweil schlechte Nachrichten für die Ukraine. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) sieht kaum weitere Möglichkeiten zur Abgabe von Bundeswehr-Waffen an die Ukraine. „Die Möglichkeiten über die Bundeswehr sind erschöpft“, sagte Lambrecht im „Interview der Woche“ des Deutschlandfunks, das am Sonntag ausgestrahlt wird. „Wir loten aus, welche Möglichkeiten es darüber hinaus gibt.“ Demnach laufen in der Bundesregierung nun Gespräche über den Kauf von Waffen für die Ukraine.

Wenn allerdings bei deutschen Unternehmen Waffen zur Lieferung an die Ukraine angekauft würden, sei das „kein Weg, der über das Verteidigungsministerium geht“, sagte Lambrecht. „Das ist dann ein Weg, der über das Wirtschaftsministerium geht, weil wir dann über Rüstungsexporte sprechen.“

Deutschland hatte nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine Waffenlieferungen beschlossen. Geliefert wurden 1000 Panzerabwehrwaffen und 500 Boden-Luft-Raketen vom Typ „Stinger“ aus Bundeswehr-Beständen. Angekündigt wurde zudem die Abgabe von 2700 Flugabwehrraketen aus ehemaligen DDR-Beständen.

Das wegen des Ukraine-Kriegs beschlossene Sondervermögen Bundeswehr über 100 Milliarden Euro will Lambrecht unterdessen möglichst schnell zur besseren Ausstattung der deutschen Streitkräfte einsetzen. Der Beschluss des Kabinetts, Anschaffungen im Wert bis zu 5000 Euro künftig ohne Ausschreibung tätigen zu können, bedeute, „dass ich für über 20 Prozent solcher Aufträge nicht mehr ein sehr bürokratisches Vergabeverfahren brauche“, sagte die Ministerin.

Zudem gebe es Möglichkeiten, europäisches Vergaberecht auszusetzen, „wenn es um die nationale Sicherheit geht und wenn die Anschaffung dringend ist“, sagte Lambrecht. „Ich werde das jetzt häufiger machen.“ *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA