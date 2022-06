„Verf**kter Putin“: Russische Offiziere lästern im Telefonat offenbar über Kreml-Chef

Von: Bedrettin Bölükbasi

Im Ukraine-Krieg macht sich der russische Machthaber Putin auch im eigenen Militär allmählich unbeliebt. Zwei Offiziere sollen über ihn heftig gelästert haben.

München – Zu Beginn des Ukraine-Konflikts war die Erwartung, dass die russische Armee aufgrund ihrer militärischen Überlegenheit all ihre Ziele blitzschnell erreichen und die Ukraine besiegen wird. Allerdings kam es ganz anders als von Kreml-Chef Wladimir Putin erhofft. Auch nach 100 Tagen im Ukraine-Krieg leisten ukrainische Truppen entschlossen Widerstand.

Die Kämpfe konzentrieren sich derzeit im Donbass-Gebiet. Diese Karte zeigt, wo der Ukraine-Krieg wütet. Laut dem britischen Verteidigungsministerium konnte Russland in den letzten 100 Tagen keines der zu Beginn festgelegten strategischen Ziele erreichen. Im russischen Militär kommt nun offenbar Wut gegen den Kreml auf. In einem abgehörten Telefonat sollen zwei Offiziere den russischen Präsidenten mit scharfen Worten ins Visier genommen haben. Verteidigungsminister Schoigu blieb auch nicht verschont.

Ukraine-Krieg: Putin von eigenem Offizier schwer beleidigt - Forderung nach erneutem Beschuss von Kiew

Der von den USA finanzierte Rundfunkveranstalter Radio Free Europe und das Investigativnetzwerk Bellingcat berichteten über ein bereits am 14. April vom ukrainischen Geheimdienst abgehörtes Telefonat zwischen den russischen Offizieren Maxim Wlassow und Witali Kovtun. Das zugehörige Video wurde vom Rundfunkveranstalter veröffentlicht. Demnach macht Kovtun kein Geheimnis aus seiner Unzufriedenheit über den russischen Rückzug aus der gesamten Ukraine, da dies den Krieg unnötig verlängere.

Besonders mit dem Rückzug aus Kiew nach gescheiterten Angriffen scheint Kovtun nicht einverstanden zu sein und fordert neue Angriffe - diesmal sogar auf politische Institutionen. „Eine verdammte Rakete sollte in den verdammten Werchowna Rada (ukrainisches Parlament - Anmerkung Redaktion) in Kiew fliegen. Warum ist es verdammt nochmal nicht passiert?“, so der russische Offizier im Telefonat.

Seine Wut richtet sich dabei direkt gegen Putin. „Verf*ckter Putin, du A*schloch! Schieß doch in das verdammte Zentrum von Kiew, da ist das Werchowna Rada, da ist das verdammte Regierungshaus, schieß doch auf das Regierungshaus“, schimpft Kovtun gegen den russischen Staatschef.

Ukraine-Krieg: Nach Putin auch Schoigu und Generäle von Offizieren beschimpft - „imkompetent, hirnlos“

Die Offiziere wetterten aber nicht nur gegen Putin, sondern auch gegen Verteidigungsminister Sergei Schoigu. Er wurde von Wlassow als „inkompetent“ charakterisiert: „Er ist inkompetent in seinem Job, es ist verdammt nochmal nicht seine Sache. Er ist ein verdammter Schausteller, um Gottes willen!“ Wlassow nahm auch vom Kreml eingesetzte Generäle ins Visier. Sie hätten „nie im Militär gedient“ und seien „totale, hirnlose verdammte Idioten“ lauteten unter anderem die Vorwürfe.

„Schau, wo ist dieser Schoigu?“, fragte Wlassow im Telefonat und nannte den russischen Verteidigungsminister einen „verdammten Abschaum“. Die Generäle um Schoigu könnten nur „salutieren“ kritisiert Wlassow: „Sie wissen verdammt nochmal nicht, wie man kämpft. Alles was sie tun ist salutieren. Was anderes hat man ihnen nicht beigebracht.“

Ukraine-Krieg: Russischer Offizier will Beschuss von Zivilisten - „schieß auf Bahnhöfe, auf die Gleise!“

Der russische Offizier Kovtun forderte in dem Telefonat auch absolut kaltblütig, zivile Gebiete ins Visier zu nehmen und ukrainisches Territorium ohne jegliche Rücksicht anzugreifen. Man müsse aus der „Distanz arbeiten“ und Bomben, von denen man „jede Menge“ habe abwerfen: „Auch wenn sie den falschen Platz treffen, lass sie verdammte Angst haben. Schieß auf die verdammten Bahnhöfe, schieß auf die verdammten Gleise, um Gottes willen!“ Aufgrund ihrer logistischen Bedeutung wurde die Eisenbahn im Ukraine-Krieg bereits öfters zur Zielscheibe.

Radio Free Europe fand dabei heraus, dass Kovtun selber Familie in der Ukraine hat und kontaktierte den russischen Offizier. „Wir versuchen zu verstehen: Sie rufen dazu auf, ukrainische Städte zu beschießen. Wie korreliert das mit der Tatsache, dass Sie selber eine Familie in der Ukraine haben?“, fragte der Sender den russischen Offizier. Kovtun antwortete direkt mit Beleidigungen: „F**k dich! Ich rufe niemanden dazu auf, Städte zu beschießen, du A*schloch!“ Als die kurze Sequenz aus dem Telefonat abgespielt wird, lacht der russische Offizier plötzlich und droht: „Was willst du also? Ist mir egal. Ich werde dich beim FSB melden und das war‘s dann.“ Ein Einruf bei seinem Gesprächspartner Wlassow hingegen blieb unbeantwortet. (bb)