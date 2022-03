Ukraine-Krieg: Putin leistet sich „großes Tabu im Krieg“ - Russe weiß wohl, dass er „im Schlamassel steckt“

Von: Franziska Schwarz, Stephanie Munk

Putin beklagt bei Telefonat mit Scholz ukrainische Kriegsverbrechen. Außerdem gibt es Wirbel um eine angebliche Festnahme eines Generals. News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Ukraine-Konflikt : Am Freitagmorgen verkündete der Bürgermeister von Lwiw, dass Raketen ein Flughafengelände getroffen haben (siehe Update vom 18. März, 7.30 Uhr).

: Am Freitagmorgen verkündete der Bürgermeister von Lwiw, dass Raketen ein Flughafengelände getroffen haben (siehe Update vom 18. März, 7.30 Uhr). Für die angebliche Verhaftung eines russischen Generals gibt es aktuell unterschiedliche Erklärungen (siehe Update vom 18. März, 12.30 Uhr).

Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert. Hier finden Sie die Hintergründe*.

Update vom 18. März, 13.15 Uhr: Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wegen dessen entlastenden Äußerungen zur Verantwortung des russischen Volkes für den Ukraine-Krieg kritisiert. Scholz wolle damit nur seine Unentschiedenheit rechtfertigen, schrieb Podoljak am Freitag auf Telegram. Der Kanzler hatte am Vorabend gemahnt, Russland nicht mit Präsident Wladimir Putin gleichzusetzen. „Nicht das russische Volk hat die fatale Entscheidung des Überfalls auf die Ukraine getroffen. Dieser Krieg ist Putins Krieg“, sagte er. Diese Unterscheidung verbreite sich in Europa, sei aber falsch, schrieb Podoljak. Nach Umfragen befürworte eine Mehrheit der russischen Bevölkerung den Krieg und damit das Töten von Ukrainern.

Ukraine News: Unterschiedliche Erklärungen für angebliche Verhaftung des russischen Generals

Update vom 18. März, 12.30 Uhr: Entlassung im Ukraine-Krieg: Für die angebliche Verhaftung des russischen Generals (siehe Update vom 18. März, 8.15 Uhr) gibt es aktuell unterschiedliche Erklärungen. Auf Twitter schrieb Grozew davon, dass kursiere, dass Roman Gawrilow militärische Informationen weitergegeben habe. „Zwei andere Quellen sagen, dass er ‚Treibstoff verschwendet‘ hat“, sei Grozew zufolge die andere Theorie. Eines sei klar: „Es besteht kein Zweifel, dass Putin erkennt, in welch tiefem Schlamassel sich diese Operation befindet“, so Grozev weiter. „Es ist so schlimm, dass er mitten im Rennen die Pferde wechselt – ein großes Tabu im Krieg.“

Wladimir Putin hält eine Rede © Alexey Vitvitsky/Imago

Ukraine-Krieg: Scholz telefoniert eine Stunde mit Putin - Russe spricht über Verhandlungsstand mit Ukraine

Update vom 18. März, 11.30 Uhr: Telefonat zum Ukraine-Krieg: Der russische Präsident Wladimir Putin hat bei einem Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach Kremlangaben Kriegsverbrechen der ukrainischen Armee beklagt. Beim Beschuss von Wohnvierteln in den Städten Donezk und Makijiwka habe es zahlreiche Todesopfer gegeben. „Diese Kriegsverbrechen wurden im Westen ignoriert“, hieß es am Freitag in einer Mitteilung des Kreml. Das knapp einstündige Gespräch sei dem Krieg und den Bemühungen, diesen zu beenden, gewidmet gewesen, teilte die Bundesregierung in Berlin mit.

Kanzler Scholz habe „darauf gedrängt, dass es so schnell wie möglich zu einem Waffenstillstand, zu einer Verbesserung der humanitären Lage und zu Fortschritten bei der Suche nach einer diplomatischen Lösung des Konflikts kommt“, hieß es. Bei dem Telefonat auf Initiative von Scholz habe Putin erklärt, dass auf russischer Seite alles getan werde, um zivile Opfer zu vermeiden, teilte der Kreml mit.

So sollten etwa Menschen über humanitäre Korridore aus den umkämpften Zonen gebracht werden. Allein am Donnerstag hätten 43.000 Menschen die ukrainische Hafenstadt Mariupol verlassen können, hieß es. Putin habe Scholz auch über die Verhandlungen zwischen der ukrainischen und der russischen Seite zur Lösung des Konflikts informiert. Dabei beklagte der Kremlchef den Angaben zufolge, dass „die ukrainische Seite den Prozess durch immer neue unrealistische Vorschläge“ hinauszögere.

Ukraine-Krieg: Russland kesselt Mariupol offenbar immer weiter ein

Update vom 18. März, 10.50 Uhr: Bei einem Angriff auf ein Wohnviertel der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko ein Mensch getötet und 19 verletzt worden. Unter den Verwundeten im Stadtteil Podil seien vier Kinder, sagte Klitschko am Freitag in einem Video, das er auf Telegram veröffentlichte. Russische Truppen hätten Wohnhäuser, Kindergärten und eine Schule beschossen. Diese Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 18. März, 10 Uhr: Die russische Armee ist nach eigenen Angaben mit ihren separatistischen Verbündeten ins Stadtzentrum der Hafenstadt Mariupol im Südosten der Ukraine vorgerückt, wo am Freitag gekämpft wurde. „In Mariupol ziehen die Einheiten der Volksrepublik Donezk mit Unterstützung der russischen Streitkräfte ihren Belagerungsring enger und bekämpfen die Nationalisten im Zentrum der Stadt“, erklärte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow. Der Sprecher versicherte auch, dass die russischen Streitkräfte und die pro-russischen Separatisten inzwischen 90 Prozent des Gebietes der Region Luhansk kontrollierten, die ebenso wie Donezk von Moskau als unabhängige „Volksrepublik“ anerkannt wurde.

Update vom 18. März, 8.55 Uhr: Russische Soldaten haben nach Angaben des Bürgermeisters von Lwiw eine Werkstattanlage im Flughafenviertel der westukrainischen Stadt nahe der Grenze zu Polen zerstört. „Mehrere Raketen schlugen in einer Fabrik ein, in der Flugzeuge repariert werden“, schrieb der Bürgermeister Andrij Sadowyj am Freitagmorgen über den Ukraine-Krieg auf Facebook. Das Gebäude sei durch den Beschuss zerstört worden. Opfer gebe es bislang keine, der Betrieb der Werkstatt sei zuvor bereits eingestellt worden. Zuvor hatte Sadowyj von russischem Beschuss auf ein Gelände nahe des Lwiwer Flughafens berichtet, zugleich aber mitgeteilt, dass die Angriffe nicht direkt dem Flughafen gegolten hätten.

Wie die ukrainische Luftwaffe erklärte, wurde die Gegend nach vorläufigen Informationen von vier russischen Marschflugkörpern getroffen, die aus mehreren hundert Kilometern Entfernung vom Schwarzen Meer aus abgefeuert worden waren. Zwei weitere russische Raketen seien von der ukrainischen Luftabwehr abgeschossen worden, bevor sie ihr Ziel erreicht hätten.

Ukraine-Krieg: Putin lässt eigenen General festnehmen - Anfang der „Verräter“-Säuberung?

Update vom 18. März, 8.15 Uhr: Berichten zufolge hat Russlands Machthaber Wladimir Putin einen seiner ranghöchsten Generäle festnehmen lassen. „Drei unabhängige Quellen berichten, dass der stellvertretende Chef der russischen Rosgvardia (eine Einheit der inneren Armee der RU, die enorme Verluste in der Ukraine erlitten hat), General Roman Gavrilov, vom FSB festgenommen wurde. Gavrilov hatte zuvor auch im FSO, Putins Sicherheitsdienst, gearbeitet“, twitterte der bulgarische Investigativ-Journalist Christo Grozev. Bereits am Mittwoch hatte Putin in seiner Rede von „Verrätern“ im Ukraine-Krieg gesprochen. Für die Festnahme gibt es bislang keine offizielle Bestätigung.

In einer Fernsehansprache zum Ukraine-Krieg äußert sich Wladimir Putin und wirft dem Westen vor, Russland spalten zu wollen. © Russian Presidential Press Service/dpa

Ukraine-Krieg: Raketen-Angriff auf Lwiw - Flughafengelände nahe der Grenze zu Polen bombardiert

Update vom 18. März, 7.30 Uhr: Russische Streitkräfte haben nach Angaben des Bürgermeisters von Lwiw das Flughafengelände der westukrainischen Stadt nahe der Grenze zu Polen angegriffen. „Raketen haben das Flughafengelände von Lwiw getroffen“, schrieb Bürgermeister Andrij Sadowy am Freitagmorgen auf Facebook. Der Angriff habe den Airport nicht direkt getroffen. Über dem Gebiet stieg eine dichte Rauchwolke auf, wie ein AFP-Reporter berichtete.

Krankenwagen und Polizeifahrzeuge machten sich auf den Weg zum Ort des Angriffes. Zeugen berichteten von einer heftigen Explosion .Die Großstadt Lwiw (Lemberg) blieb bislang weitestgehend von den Kämpfen in der Ukraine verschont. Die russische Armee bombardierte jedoch am Sonntag einen ukrainischen Militärstützpunkt in der Gegend nahe der Grenze zum Nato-Partner und EU-Land Polen.

Update vom 18. März, 5.50 Uhr: In dem bombardierten Theater in der ukrainischen Stadt Mariupol könnten sich noch mehr Menschen befunden haben als bisher angenommen. Der ukrainische Abgeordnete Serhij Taruta schrieb in der Nacht zu Freitag auf Facebook, dort seien zuletzt offenbar noch mindestens 1300 Menschen gewesen. Das habe er von Personen erfahren, die im Theater gewesen und aus Mariupol hinausgekommen seien. Davor war der Stadtrat von rund 1000 Personen ausgegangen, die dort Schutz gesucht hatten.

Dieses vom Asow-Bataillon zur Verfügung gestellte Bild zeigt das nach Beschuss beschädigte Theater in Mariupol. © Uncredited/dpa

Aussagen der ukrainischen Abgeordneten Olga Stefanyschyna zufolge wurden am Donnerstag rund 130 Zivilisten aus dem Theater gerettet. Taruta schrieb auf Facebook weiter, es sei noch immer unklar, wie viele Verletzte und Tote es gebe. Es bestehe die Sorge, dass es nach dem andauernden Beschuss der Stadt durch russische Truppen niemanden mehr gäbe, der die Menschen dort retten könne. „Niemand räumt die Trümmer weg.“ Die Rettungsdienste seien durch die russische Blockade faktisch ausgeschaltet worden.

Ukraine-News: US-Präsident Biden wütet gegen Russlands Staatschef Putin

Update vom 17. März, 19.50 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat Russlands Präsidenten Putin als „mörderischen Diktator“ bezeichnet. Putin sei ein „mörderischer Diktator, ein reiner Verbrecher, der einen unmoralischen Krieg gegen die Menschen in der Ukraine führt“, sagte Biden am Donnerstag in Washington. „Putin zahlt einen hohen Preis für seine Aggression“, sagte Biden kurz darauf weiter.

Biden hatte bereits am Mittwoch seinen Ton noch weiter verschärft und Putin als „Kriegsverbrecher“ bezeichnet. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, sagte im Anschluss: „Er sprach aus seinem Herzen.“ Biden sprach nun angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine von einem „Wendepunkt in der Geschichte“. Dies sei nur alle paar Generationen der Fall. „Ich denke, wir befinden uns in einem echten Kampf zwischen Autokratien und Demokratien und der Frage, ob Demokratien erhalten werden können oder nicht.“

Krieg in der Ukraine: 30.000 Menschen aus Mariupol geflohen

Update vom 17. März, 18.50 Uhr: Aus der seit zwei Wochen von russischen Truppen belagerten ukrainischen Hafenstadt Mariupol sind nach Angaben der Stadtverwaltung inzwischen rund 30.000 Menschen geflohen. Die Menschen hätten die Stadt in ihren eigenen Autos verlassen können, erklärte die Stadtverwaltung am Donnerstag im Internetdienst Telegram. Etwa 350.000 Menschen hielten sich noch immer „versteckt in Kellern und Schutzräumen“ in der Stadt. 80 Prozent des Wohnraums sei zerstört, die Lage sei „kritisch“.

Krieg in der Ukraine: Kanzler Scholz sieht Flüchtlinge als „große Aufgabe“ – und sichert umfassende Hilfe zu

Update vom 17. März, 17.43 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat vor dem Hintergrund einer steigenden Zahl von Flüchtlingen aus der Ukraine von einer „großen Aufgabe“ gesprochen. Bund und Länder seien sich einig, dass man den Menschen, die vor Gewalt und Bomben fliehen, schnell und unkompliziert Schutz, medizinische Versorgung sowie Zugang zu Arbeitsmarkt und Schulen gewähren wolle, sagte er nach Beratungen mit den Länderchefs am Donnerstag in Berlin. Es sei eine gemeinsame Aufgabe von Bund, Ländern und Kommunen. Das betreffe auch die Frage der Finanzen. Konkrete Verabredungen gab es dazu aber nicht.

Pressekonferenz nach der MPK: Scholz verurteilt Russlands Angriff auf die Ukraine

Update vom 17. März, 17.22 Uhr: Der blutige Konflikt in der Ukraine ist auch Thema bei der heutigen Ministerpräsidentenkonferenz. Zunächst spricht Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine habe sich jetzt bei der Ministerpräsidentenkonferenz neben der Corona-Pandemie eine weitere Krise „hinzugesellt“. Sie werde sich „auch auf uns alle“ auswirken. Mehrere Millionen Menschen seien auf der Flucht. Mehr und mehr Menschen würden nach Deutschland kommen, „um nach Schutz zu suchen“, betont Scholz. „Bund und Länder sind sich einig: Wir verurteilen diesen furchtbaren Krieg, den Russlands Präsident Putin vom Zaun gebrochen hat, mit aller Schärfe“, so der Kanzler. Man stehe „solidarisch und fest“ an der Seite der Ukraine und unterstütze das Land mit „finanzieller, humanitärer und auch militärischer Hilfe“.

Krieg in der Ukraine: Schwarzenegger mit Videobotschaft an russisches Volk

Update vom 17. März, 16:52 Uhr: Arnold Schwarzenegger hat die russische Bevölkerung dazu aufgerufen, sich gegen die Propaganda ihres Staates zu wehren. „Ich spreche heute zu euch, weil es Dinge in der Welt gibt, die euch vorenthalten werden - schreckliche Dinge, von denen ihr wissen solltet“, sagte der 74-Jährige in dem bei Twitter und Telegram veröffentlichten Video.

Er selbst habe im Laufe seiner Karriere eine tiefe Verbindung zu Russland aufgebaut. Aufgrund der Brutalität seines Handels sei Russland nun aber von der restlichen Welt isoliert. Die Regierung habe die Bevölkerung und die Soldaten über die wahren Gründe für den Krieg in der Ukraine belogen. „Die Machthaber im Kreml haben diesen Krieg begonnen. Dies ist nicht der Krieg des russischen Volkes“, erklärte Hollywood-Star Schwarzenegger.

Ukraine-Konflikt: Schwarzenegger richtet Botschaft an russisches Volk

„Ich weiß, dass sich das russische Volk nicht darüber bewusst ist, dass solche Dinge geschehen. Deshalb fordere ich die russische Bevölkerung und die russischen Soldaten in der Ukraine auf, die Propaganda und die Desinformation zu durchschauen, die man erzählt“, sagte Schwarzenegger. „Ich bitte Sie, mir zu helfen, die Wahrheit zu verbreiten. Informieren Sie Ihre russischen Mitbürger über die humanitäre Katastrophe, die sich in der Ukraine abspielt.“



Menschen, die in Russland gegen den Krieg demonstrierten, nannte er seine „neuen Helden“. Und auch an Russlands Präsident Wladimir Putin wandte sich Schwarzenegger direkt: „Sie haben diesen Krieg begonnen. Sie führen diesen Krieg. Sie können diesen Krieg stoppen.“

Ukraine-Krieg: Bund und Länder debattieren über Flüchtlinge und „Milliardenausgaben“

Update vom 17. März, 14.59 Uhr: Sowohl militärisch als auch humanitär übernimmt die Bundesrepublik Deutschland einen großen Teil der Finanzierung des Ukraine-Krieges*. Am Donnerstag haben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder Beratungen über den Umgang mit den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine aufgenommen. Die Länder fordern vom Bund eine bessere Koordination bei der Verteilung der Neuankömmlinge, dazu mehr Geld für deren Versorgung. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte im Deutschlandfunk, die Frage der Finanzierung sei „ein zentrales Thema“.

Ukraine-Krieg: Berichte über Angriff auf Theater - Und ein „Wunder“

Update vom 17. März, 12.47 Uhr: Ukraine-Krieg: Aus dem bombardierten Theater in der ukrainischen Stadt Mariupol sind Aussagen einer Parlamentsabgeordneten zufolge bereits rund 130 Zivilisten gerettet worden. „Gute Nachrichten, die wir so dringend brauchen: Der Luftschutzkeller unter dem Theater von Mariupol hat standgehalten. Circa 130 Menschen wurden bereits gerettet“, schrieb Olga Stefanyschyna am Donnerstag auf Facebook. Helfer seien damit beschäftigt, Trümmer zu entfernen und weitere Menschen zu befreien. „Es ist ein Wunder“, schrieb Stefanyschyna.

Das Bild zeigt das zerstörte Theater in Mariupol nach einem Bombenangriff am 16. März. In dem Gebäude hatten über 1000 Zivilisten Schutz gesucht. © Foto: TELEGRAM / pavlokyrylenko_donoda / AFP

Russland reagiert auf „Kriegsverbrecher“-Vorwurf: Putin „sehr weise und kultivierte Persönlichkeit“

Update vom 17. März, 12.17 Uhr: US-Präsident Joe Biden* hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin* am Donnerstag erstmals offen als „Kriegsverbrecher“ bezeichnet. Der Kreml hat dies jetzt als „inakzeptabel und unverzeihlich“ kritisiert. „Unser Präsident ist eine sehr weise, weitsichtige und kultivierte internationale Persönlichkeit“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag in Moskau der Agentur Interfax zufolge.

Präsident Biden habe nicht das Recht, so etwas zu sagen, sagte Peskow. Solche Worte kämen von dem Präsidenten eines Landes, „das seit Jahren Menschen auf der ganzen Welt bombardiert“ und eine Atombombe auf ein Land abgeworfen habe, das bereits besiegt gewesen sei. „Ich spreche von Hiroshima und Nagasaki“, sagte Peskow. Die USA hatten im August 1945 jeweils eine Atombombe auf die beiden japanischen Städte abgeworfen.

News im Ukraine-Krieg: 53 Menschen sterben bei Angriffen auf Tschernihiw

Update vom 17. März, 11.46 Uhr: Bei Angriffen auf die nordukrainische Stadt Tschernihiw sind nach Angaben örtlicher Behörden mehr als 50 Menschen an einem Tag ums Leben gekommen. „Allein in den letzten 24 Stunden sind 53 Leichen unserer Bürger, die vom russischen Aggressor ermordet wurden, in den Leichenhallen der Stadt eingetroffen“, teilte der Chef der Militärverwaltung des Gebiets, Wjatscheslaw Tschaus, am Donnerstag bei Telegram mit. Er machte Russland für Angriffe auf die zivile Infrastruktur verantwortlich. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig prüfen.

Die nahe der Grenzen zu Russland und Belarus gelegene Stadt Tschernihiw ist seit Kriegsbeginn Ziel russischer Angriffe. Die humanitäre Lage gilt als katastrophal, viele Gebäude sind zerstört.

Das Satellitenbild zeigt Brände in einem Industriegebiet und nahegelegenen Feldern in der ukrainischen Stadt Tschernihiw. © Uncredited/Maxar Technologies/dpa

Ukraine-Krieg aktuell: Selenskyjs historische Bundestags-Rede - „Herr Bundeskanzler Scholz...“

Update vom 17. März, 10.30 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj* hat am Donnerstagmorgen rund zehn Minuten per Videoschalte im Deutschen Bundestag zum Ukraine-Krieg gesprochen. Er berichtete den deutschen Abgeordneten eindringlich von der dramatischen Lage in seinem Land und appellierte an die historische Verantwortung Deutschlands.

Die seiner Meinung nach lange unterlassende und zu geringe Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland bezeichnete Selenskyj als „Mauer“, die Deutschland errichte. „Herr Bundeskanzler Scholz, zerstören Sie diese Mauer. Zeigen Sie sich als Leader und ihre Nachkommen werden stolz auf Sie sein“, richtete sich Selenskyj direkt an Kanzler Olaf Scholz. Die Parlamentarier erhoben sich nach der Rede für Standing Ovations von ihren Sitzen.

Aus dem Kriegsgebiet wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj per Video ins Parlament zugeschaltet. © Michael Kappeler/dpa

Nach der Ansprache des ukrainischen Präsidenten brach im Bundestag Streit aus. Union-Fraktionschef Friedrich Merz (CDU) kritisierte scharf, dass es nach der Rede Selenskyj nicht eine Aussprache gebe „zum Stand dieses schrecklichen Krieges“. Die Ampel-Koalition hatte dies abgelehnt. Katja Mast, Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, verteidigte dies: Selenskyjs Worte hätten es verdient, „für sich wahrgenommen zu werden“, argumentierte Mast und verwies auf Scholz‘ Regierungserklärung von Ende Februar.

Kiew - Mehr als drei Wochen dauert Ukraine-Krieg bereits. Für Erschütterung sorgt nun die Bombardierung des Theaters in Mariupol, in dem sich mehr als 1000 schutzsuchende Menschen befunden haben sollen.

Zugleich verhandeln beide Seiten über Optionen, den Krieg zu beenden. Dazu könnte sich die Ukraine möglicherweise für neutral erklären und im Gegenzug Sicherheitsgarantien erhalten. Der Bundestag erwartet an diesem Donnerstagvormittag (17. März) eine Live-Videoansprache des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj*.

Ukraine-Krieg: Theater bombardiert - 1000 Zivilisten angegriffen

Die Kämpfe und Zerstörung in dessen Land gehen derweil weiter. Der Stadtrat des belagerten Mariupol warf der russischen Armee vor, ein Theater der Stadt mit mehr als 1000 Schutzsuchenden darin bombardiert zu haben. Auch wurden am Mittwoch Angriffe auf einen Flüchtlingskonvoi sowie auf Zivilisten in Tschernihiw und Kiew gemeldet. US-Präsident Joe Biden* bezeichnete Kreml-Chef Wladimir Putin als „Kriegsverbrecher“.

Dieses von Maxar Technologies zur Verfügung gestellte Satellitenbild zeigt das Theater von Mariupol am 14. März. © Uncredited/dpa

Ukraine-Krieg-News: Selenskyj per Live-Video im Deutschen Bundestag

Nach der für 9.00 Uhr geplanten Ansprache Selenskyjs an den Bundestag befasst sich das Parlament unter anderem mit der Unterbringung der Ukraine-Flüchtlinge. Darüber berät Bundeskanzler Olaf Scholz am Nachmittag (14.00 Uhr) auch mit den Ministerpräsidenten der Länder. Davor empfängt der SPD-Politiker im Kanzleramt Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg (11.30 Uhr).

In New York spricht der UN-Sicherheitsrat um über mögliche Kriegsverbrechen Russlands. Am Mittwoch nannte US-Präsident Biden den russischen Präsidenten Wladimir Putin erstmals öffentlich einen „Kriegsverbrecher“.

Präsident Selenskyjs Berater Alexander Rodnyansky dämpfte jedoch in der ARD-Sendung „maischberger. die woche" die Hoffnung auf eine baldige Friedenslösung. Russland versuche, Zeit zu kaufen, um neue Truppen heranzuziehen und dann wieder eine Offensive starten.