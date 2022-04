Ukraine-Krieg: Luftalarm in der Nähe der Nato-Grenze - Fünf Raketenangriffe treffen westukrainische Stadt Lwiw

Von: Marcus Giebel

Teilen

Erneut das Ziel von russischen Luftangriffen: In Lwiw im Westen der Ukraine sollen fünf Raketen niedergegangen sein. © Nariman El-Mofty/AP/dpa/Archiv

Die Ukraine stellt sich auf schwere Kämpfe im Donbass ein. Doch nun werden auch erneute Raketenangriffe im Westen des Landes gemeldet. Lwiw nahe der polnische Grenze wurde demnach beschossen.

Update vom 18. April, 10.50 Uhr: Nach ersten Angaben sind nach den Raketenangriffen auf Lwiw mindestens sechs Tote zu beklagen, elf Menschen seien verwundet worden. Unter den Verletzten befindet sich auch ein Kind, wie Bürgermeister Andrij Sadowyj via Facebook mitteilte. Er machte zwar keine Angaben darüber, wo die Raketen genau einschlugen, es soll jedoch mit einem Reifenservice mindestens ein ziviles Objekt getroffen worden sein.

Weiter sollen durch die Druckwelle die Fensterscheiben eines nahen Hotels zerstört worden sein, in dem sich Menschen auf der Flucht vor dem Krieg aus anderen Regionen der Ukraine aufgehalten hätten. Auch 40 Fahrzeuge seien beschädigt worden.

Erstmeldung vom 18. April

München - Im Ukraine-Krieg scheint das von Russlands Truppen angegriffene Land weitgehend zweigeteilt zu sein. Während sich die Bombardierungen auf den Osten konzentrieren und etwa Mariupol am Asowschen Meer mittlerweile in Schutt und Asche liegen soll, blieb der Westen weitgehend verschont. Aus der Umgebung um die Hauptstadt Kiew im Norden zogen sich die Invasoren zuletzt sogar zurück.

Neue Meldungen aus der Ukraine verdeutlichen nun aber, dass die Menschen nirgendwo im Land sicher sind. Am Ostermontag berichtete Bürgermeister Andrij Sadowyj von fünf Raketenangriffen auf Lwiw, der größten Stadt nahe der polnischen Grenze. Zunächst war unklar, welche Schäden die Einschläge angerichtet hatten. Auch Zahlen von Opfern gab es zunächst nicht.

Ukraine-Krieg: Lwiw im Westen stellt sich offenbar auf weitere Bombardements ein

Allerdings herrschte im Stadtgebiet laut Medienberichten Luftalarm, mit weiteren Bombardements musste offenbar gerechnet werden. Lwiw war bereits vor gut einem Monat das Ziel russischer Raketen gewesen, die damals auf einem nahen Truppenübungsplatz niedergingen. Nach ukrainischen Angaben gab es dabei Dutzende Tote und mehr als 100 Verletzte, Moskau hatte von einem Angriff auf „ausländische Söldner“ gesprochen.

Die Raketen auf das Gebiet rund um Lwiw könnten auch als Provokation des Kreml verstanden werden, denn nur 80 Kilometer westlich der Stadt beginnt Nato-Gebiet. Warnungen in Richtung der Mitglieder des westlichen Verteidigungsbündnisses hatten Wladimir Putin und seine Getreuen immer wieder ausgestoßen - vor allem im Zusammenhang mit Waffenlieferungen.

Video: Was der Krieg für alte Menschen in der Ukraine bedeutet

Russland führt Krieg in der Ukraine: Großoffensive im Osten - Vergeltung für „Moskwa“ im Westen?

Eigentlich hatte sich die Ukraine vor allem auf Angriffe im Donbass nahe Russland gefasst gemacht, zumal die russischen Truppen seit einigen Tagen dort konzentriert werden. Mittlerweile scheint deren Vorbereitung auf die Großoffensive abgeschlossen zu sein, wie der ukrainische Generalstab berichtete. Erste kleine Angriffe hätten in der Nacht zum Montag bereits stattgefunden, seien jedoch zurückgeschlagen worden.



Bei den neuen Attacken auf Lwiw und auch Kiew könnte es sich derweil um Vergeltungsschläge für den Untergang des russischen Flaggschiffs „Moskwa“ handeln. Dieses soll von zwei ukrainischen Raketen getroffen worden sein, was der Kreml dementiert, ohne eine andere plausible Erklärung zu liefern. Angeblich sei ein Brand an Bord ausgebrochen, heißt es aus Moskau, der Koloss bei der anschließenden Rettungsmission in einem Sturm gesunken. Doch Wetterexperten stellten klar, dass es zum fraglichen Zeitpunkt keinen Sturm in jener Region gab. (mg)