Russland präsentiert in der Ukraine eroberte deutsche Panzer als Trophäen

Kreml mit Erfolgsmeldungen

Moskau berichtet, russische Truppen hätten im Ukraine-Krieg deutsche Leopard-Panzer und Bradley-Kampffahrzeuge der USA erbeutet.

Moskau – Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte am Dienstag (13. Juni) Videomaterial, auf dem zu sehen ist, wie russische Streitkräfte in einem heftigen Gefecht mit ukrainischen Truppen angeblich deutsche Leopard-Panzer und US-amerikanische Bradley-Kampffahrzeuge erbeuten.

„Das sind unsere Trophäen“, gab das Ministerium dazu bekannt. Im Video auf dem Online-Dienst Telegram sind beschädigte Panzer zu erkennen. Den Angaben zufolge handelt es sich um Ausrüstung der ukrainischen Armee in der Region Saporischschja. Die Panzer würden nun untersucht. Westliche Länder hatten der Ukraine Panzer vom Typ Leopard und Bradley geliefert.

+ Ukrainische Soldaten bei der Ausbildung an einem Kampfpanzer vom Typ Leopard 1. (Archivfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Russland erobert westliche Panzer: Video zeigt Leopard und Bradley-Kampffahrzeuge

Das russische Ministerium erklärte, das Video zeige Soldaten der militärischen Gruppierung Vostok (Ost) bei der Inspektion der Ausrüstung. In der Mittelung hieß es, dass die Motoren einiger der Fahrzeuge bei der Eroberung noch liefen, was Beweis dafür sei, wie schnell die ukrainischen Besatzungen geflohen wären.

Wie mehrere Medien mit Bezug auf die Nachrichtenagentur Reuters berichten, wurde bestätigt, dass es sich bei den auf dem Video zu sehenden Fahrzeugen um Leopard-Panzer und Bradley-Kampffahrzeuge handelt. Weder den Ort noch das Datum der Aufnahmen könnten allerdings unabhängig überprüft werden.

Das Nachrichtenportal CNN hatte am Dienstag berichtet, die Ukraine hätte in den letzten Tagen 16 von den USA gelieferte gepanzerte Fahrzeuge verloren. Dies ginge aus Analysen offener Quellen hervor. Die 16 US-amerikanischen Bradley-Schützenpanzer, die in den letzten Tagen entweder zerstört oder beschädigt und aufgegeben wurden, stellen fast 15 Prozent der 109 Fahrzeuge dar, die Washington Kiew zur Verfügung gestellt hat, so Jakub Janovsky von der niederländischen Open-Source-Informations-Website Oryx, die seit Beginn der russischen Invasion Belege für die Verluste an militärischer Ausrüstung in der Ukraine dokumentiert.

Kiew: Kämpfe im Süden und Osten der Ukraine gehen weiter

Meldungen von größeren Erfolgen der russischen Armee im Ukraine-Krieg widersprach Kiew dagegen. Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Walery Saluschny, erklärte in Onlinediensten, dass „sowohl die defensiven als auch die offensiven“ Kämpfe im Süden und Osten des Landes weitergingen. „Wir haben Gewinne, wir wenden unseren Plan an, und wir rücken vorwärts“, fügte Saluschny hinzu. In den vergangenen Tagen hatte Kiew bereits die Rückeroberung mehrere Dörfer im Süden und Osten des Landes gemeldet.

Die Ukraine hatte zum Wochenbeginn mitgeteilt, dass ihre Truppen seit Beginn der lang erwarteten Gegenoffensive in der vergangenen Woche eine Reihe von Dörfern entlang einer etwa 100 km langen Front im Südosten des Landes von den russischen Streitkräften zurückerobert haben. Unbestätigten Berichten russischer Militärblogger zufolge haben die russischen Streitkräfte möglicherweise einige Gebiete erneut besetzt, die sie in den letzten Tagen aufgegeben hatten.

Zerstörte ukrainische Panzer: Pistorius dämpft Hoffnungen auf schnellen Ersatz

Unterdessen dämpft Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) Hoffnungen auf umgehenden Ersatz für in der Ukraine zerstörte westliche Panzer. „Wir werden nicht jeden Panzer ersetzen können, der jetzt ausfällt“, sagte in der Sendung RTL Direkt. Er kündigte jedoch, dass Deutschland „ab Juli weiter aufwachsend Leopard-1-A5-Panzer, die instand gesetzt sind, nachliefern. Und bis zum Ende des Jahres werden das über 100 sein.“

Zuletzt hatten Politiker aus der Ukraine sowie aus Koalition und Opposition mit Blick auf die Zerstörung von durch westliche Verbündete gelieferten Panzern eine zügigere Nachlieferung verlangt. „Die ukrainische Armee braucht am dringendsten viel mehr westliche Kampfpanzer, Schützenpanzer und weitere gepanzerte Fahrzeuge“, sagte etwa der ukrainische Vize-Außenminister Andrij Melnyk dem Tagesspiegel.

Pistorius wollte in die Echtheit von Bildern, die von Russland zerstörte Leopard-2-Panzer zeigen sollen, nicht bestätigen. Er räumte jedoch ein, es gehöre „leider zur Natur eines Krieges, dass Waffen zerstört werden, dass Panzer zerstört werden und Menschen getötet werden. Deswegen ist unsere Unterstützung für die Ukraine ja so wichtig.“ (skr/dpa)

