Putin verliert General an der Front: Hochrangiger Militär bei Raketenangriff getötet

Von: Lukas Rogalla

Ein neuer Rückschlag für Russlands Armee: Bei der ukrainischen Gegenoffensive stirbt ein General an der Front – Kiews Truppen rücken weiter vor.

Saporischschja – Russland hat an der Front im Süden der Ukraine offenbar einen General verloren. Das berichten prorussische Blogger des Kanals „Woenkor Kotenok Z“ auf Telegram. Im Zuge der ukrainischen Gegenoffensive sei es nahe Wremiwka zwischen Donezk und Saporischschja zu schweren Gefechten gekommen. Ein Raketenangriff der Ukraine hätte den General schließlich getötet.

Beim getöteten Befehlshaber soll es sich um Sergej Gorjatschow handeln, Generalstabschef der 35. Armee. Die Angaben können jedoch nicht unabhängig verifiziert werden.

Bei einem ukrainischen Raketenangriff soll ein russischer General getötet worden sein. © Sergey Shestak/AFP

Russland verliert General an der Front

Seit Sommer 2022 waren Gorjatschow und seine Truppen in der von Russland besetzten Oblast Cherson stationiert. In dieser Zeit beförderte ihn die Armee zum Generalmajor. Zuvor hatte er das Kommando über die 5. Panzerbrigade Russlands gehabt. Russland habe mit ihm einen „der klügsten und effektivsten Militärführer verloren, der höchste Professionalität mit persönlichem Mut verband“, heißt es in dem Telegram-Beitrag.

Das unabhängige russische Portal Mediazone berichtet, dass im Ukraine-Krieg zuvor schon vier Generäle der russischen Armee getötet worden seien. Das US-Verteidigungsministerium berichtet laut Focus von mindestens acht im Kampf gefallenen Generälen, 58 Obersten und 176 Oberstleutnants seit Februar 2022. Hinzu kommen Zehntausende tote Soldaten sowie Hunderte zerstörte Panzer und Fahrzeuge bei den Truppen von Wladimir Putin.

Der russische Generalmajor Sergej Gorjatschow (altes Bild) wurden offenbar im Zuge der ukrainischen Gegenoffensive getötet. © Screenshot Telegram

Kiew vermeldet im Krieg gegen Russland immer mehr Erfolge. In der Region Donezk hat die Ukraine in der Gegenoffensive in den vergangenen Tagen mehrere Dörfer zurückerobert. Russland hatte das Gebiet Ende September 2022 annektiert. (lrg)