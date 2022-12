„Wagner“ braucht Hilfe – Schlacht um Bachmut jetzt vor „Kipppunkt“?

Von: Karolin Schäfer

Teilen

Die Gefechte rund um Bachmut spitzen sich zu. Militär-Analysten rechnen mit einem Wendepunkt. Die russische Offensive steht angeblich auf der Kippe.

Bachmut – An der Front im Ukraine-Krieg laufen nach wie vor schwere Gefechte. Auch Bachmut in der ostukrainischen Region Donezk ist seit Monaten schwer umkämpft. Die Schlacht um Bachmut hat für Russland große Bedeutung. Nun könnte die russische Offensive dort ihren Höhepunkt erreichen, urteilt das US-amerikanische Institute For The Study Of War (ISW).

Dafür gebe es gleich mehrere Indizien. Berichte zeigten, dass die russischen Streitkräfte rund um die Frontstadt nicht mehr als „taktische Kompanie- und Bataillonsgruppen operieren, sondern stattdessen in kleineren Gruppen von 10 bis 15 Soldaten“ angreifen, hieß es in einem Bericht des ISW vom Mittwoch (28. Dezember).

Bachmut im Osten der Ukraine ist seit Monaten umkämpft. Nun soll die Schlacht um die Frontstadt vor einem Wendepunkt stehen. © Nicolas Cleuet/imago

News zum Ukraine-Krieg: Schlacht um Bachmut steht auf der Kippe

Das bedeutet nach Einschätzung der Militär-Analysten allerdings nicht, dass Russland keine weiteren Angriffe mehr verübe. Den Höhepunkt der Schlacht um Bachmut verstehe man vielmehr als Kipppunkt, bei dem Truppen nicht mehr in der Lage seien, ihre Operation fortzusetzen und eine „defensive Haltung einnehmen oder eine operative Pause einlegen“ müssen, schrieb das ISW. Ihm zufolge könnte die russische Armee weiterhin Angriffe rund um Bachmut ausführen. Bedeutende Erfolge seien aber „sehr unwahrscheinlich“.

Bilder des Ukraine-Kriegs: Großes Grauen und kleine Momente des Glücks Fotostrecke ansehen

Dass im umkämpften Bachmut ein Wendepunkt bevorstehe, zeige auch, dass ukrainische Beamte ungehindert die Front besuchen können, informierten die Experten des ISW. So besuchte etwa von Dienstag (27. Dezember) bis Mittwoch der Chef des ukrainischen Geheimdienstes (GUR), Kyrylo Budanow, die Stadt und gelangte bis auf 600 Meter an die Frontstellungen. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besuchte Bachmut am 20. Dezember.

Ukraine-Krieg: Wagner-Gruppe braucht Verstärkung

Gleichzeitig benötigt die rund um Bachmut operierende Wagner-Gruppe angesichts hoher Verluste und mangelnder Ausrüstung Unterstützung. In einem Video machen die Kämpfer ihren Unmut gegenüber der russischen Militärführung öffentlich. Laut ISW unterstützen inzwischen russische Luftlandekräfte (VDV) die Söldnertruppe. Zuvor hatte die Gruppe immer wieder betont, alleine für die Stadt verantwortlich zu sein.

Durch die Gegenoffensive der ukrainischen Verteidiger gerät Russland in dem Gebiet zunehmend unter Druck. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs konnten russische Angriffe immer wieder abgewehrt werden. Nach Einschätzung von Serhij Hajdaj, Gouverneur des besetzten Luhansk, sind bereits Tausende russische Soldaten im Kampf um Bachmut gestorben. Ihm zufolge gilt die Eroberung der Frontstadt für Russland eher als „symbolische“ denn als strategische Mission. (kas)