Russland-Expertin sieht Spannungen in Putins Umfeld: Gefährlicher Tschetschenen-Führer immer einflussreicher

Von: Yasina Hipp

Rund um Kreml-Chef Wladimir Putin streiten sich offenbar zwei Parteien um die Fortsetzung des Ukraine-Kriegs. © IMAGO/Mikhail Klimentyev

Aus dem Kreml kommen zum Ukraine-Krieg kaum zuverlässige Informationen. Eine erfahrene Russland-Expertin erkennt aber Anzeichen für zunehmende Unstimmigkeiten.

Wien - „Es zeigt, dass die russische Kriegsführung nicht so funktioniert wie gewünscht“, sagt die österreichische Journalistin Evelyn Peternel mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. Peternel berichtet für die österreichische Zeitung Kurier über die Außenpolitik und studierte Slawistik.

Im Gespräch mit dem österreichischen TV-Sender Puls 24 weist Peternel auf Umstände hin, die ihre Meinung unterstreichen. Unter anderem zeige die Reaktion des Kremls auf den Untergang des Schwarzmeer-Flaggschiffs Moskwa „Unstimmigkeiten in der Kommunikationsstrategie“. Denn obwohl der Kreml den Verlust des Schiffes sogar zugegeben hatte, nennt die russische Seite nicht einen ukrainischen Angriff als Ursache. Gründe für das Sinken seien andere, in dem Fall ein Sturm - den es laut dem deutschen Wetter-Experten Jörg Kachelmann allerdings nicht gab.

Für Evelyn Peternel passt die Kreml-Aussage nicht damit zusammen, dass die Besatzung offenbar vorher evakuiert wurde. Eine Evakuierung der Crew, werde laut Peternel nur bei feindlichem Beschuss vorgenommen: „Wenn es ein Problem auf dem Schiff gibt, das lösbar ist, bleibt die Mannschaft eigentlich so lange es geht auf dem Schiff.“

Russland: Tschetschenen-Führer dränge Putin zu „blutigerem Kriegsfortgang“

Aber nicht nur die irritierenden Reaktionen auf den Untergang des Schiffs, würden Probleme auf russischer Seite zeigen. Auch innerhalb der Führungsriege rund um Präsident Wladimir Putin krache es laut Peternel deutlich. Zwei Parteien stünden sich gegenüber. Auf der einen Seite die „Partei des Friedens“, die ein Verhandlungsergebnis erzielen oder zumindest die Verhandlungen mit der Ukraine fortsetzen wolle. Auf der anderen Seite die „Partei des Krieges“. Diejenigen also, die einen blutigeren Kriegsfortgang fordern. Zu letzteren gehört wohl auch Tschetschenen-Führer Ramsan Kadyrow. Und dessen Einfluss auf Wladimir Putin scheine, Peternel zufolge, „in letzter Zeit massiv gewachsen“ zu sein. Kadyrow solle Putin offenbar dazu drängen, den Krieg noch blutiger zu machen.

Tschetschenen-Führer Ramsan Kadyrow hat offenbar großen Einfluss auf Wladimir Purin. © picture alliance/dpa/AP

Die beiden Parteien stünden sich derzeit gegenüber, dabei sei die „Partei des Friedens“ aber in der Defensive. Gründe dafür sieht Evelyn Peternel darin, dass „die Verhandlungen stocken und dass der Kreml auch die Verhandlungen als Sackgasse und nicht mehr zielführend bezeichnet hat.“

Massive Verluste der russischen Truppen sorgen für Diskussionen

Dass es auf Seiten Russland im Ukraine-Krieg bereits massive Verluste in den Truppen gegeben hat, dessen sind sich nicht nur Experten sicher. Auch der Kreml räumte Verluste ein und die Ukraine berichtet sogar von 20.000 gefallenen russischen Soldaten. Diese Opfer seien, Evelyn Peternel zufolge, mittlerweile auch in der russischen Bevölkerung spürbar. „Hinterbliebene werden meistens nicht informiert oder auch mit Schweigegeld ruhiggestellt“, so die Kurier-Journalistin. Sollten die Zahlen aus der Ukraine stimmen, wären das die größten Truppenverluste Russlands seit dem Zweiten Weltkrieg, betont Peternel. Der Kreml berichtete zuletzt von etwa 1.300 gefallenen Soldaten. Eindeutig und unabhängig prüfbar sind die Angaben beider Seiten aktuell nicht.