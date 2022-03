Ukraine-Krieg: Ein Ergebnis nach Verhandlungen - Offenbar besetzen russische Truppen Atomkraftwerk

Von: Patrick Mayer

Der zivile Widerstand gegen russische Soldaten wächst, dennoch droht in der Ukraine auch Mariupol zu fallen. Eine weitere Verhandlungsrunde ist beendet. Der News-Ticker zum Krieg.

Ukraine-Krieg : Auf Präsident Selenskyj soll ein Anschlag versucht worden sein.

: Auf soll ein versucht worden sein. Die zweite Verhandlungsrunde zwischen der Ukraine und Russland ist beendet - mit offenbar einem Ergebnis (Update vom 3. März, 18.52 Uhr).

Offenbar besetzten die russischen Truppen das größte Atomkraftwerk in Europa (siehe Update vom 3. März, 22.35 Uhr).

Nach Cherson könnte mit Mariupol die zweite Großstadt an die russischen Invasionstruppen fallen (Update vom 3. März, 13.20 Uhr).

könnte mit die zweite Großstadt an die russischen Invasionstruppen fallen (Update vom 3. März, 13.20 Uhr). Dieser News-Ticker zum Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 3. März, 22.42 Uhr: Offenbar konnten russische Truppen in der Ukraine weiter vordringen. „Heute ist das größte Atomkraftwerk in Europa, in der Stadt Enerhodar von den russischen Truppen vorläufig besetzt worden. Es ist nicht mehr unter unserer Kontrolle“, berichtete der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk bei Bild im TV. Der Bürgermeister der Stadt, Dmytro Orlow, soll auf seinem Telegram-Kanal berichten: „In der Stadt sind laute Schüsse zu hören.“

Ukraine-Krieg: Baerbock sieht Beleg für Putins Isloation

Update vom 3. März, 21.46 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich durch den Angriffskrieg auf die Ukraine international ins Abseits manövriert. Das sagte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne). „Es unterstützt ihn eigentlich kein Land mehr, was nicht selbst eine Diktatur ist“, sagte Baerbock am Donnerstag im Interview mit den Sendern RTL/ntv. Derzeit könne Putin „kein Partner sein“.

Das klare Votum der UN-Vollversammlung für eine Resolution gegen den Ukraine-Krieg belege die Isolation Putins, sagte Baerbock weiter. Die Staaten der UN-Vollversammlung hatten am Mittwoch in New York eine Resolution verabschiedet, in der sie „mit größtem Nachdruck“ die russische Ukraine-Invasion „beklagen“ und die Entscheidung Putins verurteilen, die Atomstreitkräfte seines Landes in erhöhte Alarmbereitschaft zu versetzen.

Für die Resolution stimmten 141 Mitgliedstaaten, 35 weitere - darunter die Atommächte China, Indien und Pakistan - enthielten sich. Gegen die Resolution votierten nur Belarus, Syrien, Nordkorea, Eritrea und Russland selbst.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. © Benno Schwinghammer/dpa

Update vom 3. März, 18.52 Uhr: Eine Woche nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine haben sich Kiew und Moskau nach ukrainischen Angaben auf die Schaffung humanitärer Korridore verständigt, um Zivilisten aus Kriegsgebieten herausholen zu können. Dies sei das einzige Ergebnis einer zweiten Gesprächsrunde mit Russland, erklärte der ukrainische Unterhändler Mychailo Podoljak nach Abschluss der Gespräche an der belarussisch-polnischen Grenze am Donnerstag auf Twitter. Laut Nachrichtenagentur dpa äußerten Vertreter beider Seiten am Donnerstag zu diesem Ergebnis.

„Die zweite Gesprächsrunde ist vorbei. Leider gibt es noch nicht die von der Ukraine benötigten Ergebnisse“, schrieb Podoljak. Eine erste Verhandlungsrunde russischer und ukrainischer Vertreter in Belarus am Montag war ohne Ergebnis zu Ende gegangen.

Kiew hatte vor Gesprächsbeginn unter anderem eine sofortige Waffenruhe gefordert. Unnachgiebig zeigte sich unterdessen Russlands Staatschef Wladimir Putin: Die „besondere Militäroperation“ in der Ukraine verlaufe „streng nach Plan“, sagte er am Donnerstagabend in einer Fernsehansprache.

Ukraine-Krieg: Angriffe auf Kiew dauern an

Update vom 3. März, 18.45 Uhr: Das ukrainische Nachrichtenportal NEXTA hat bei Twitter Fotos veröffentlicht, die eine Cruise Missile zeigen sollen, die angeblich über Kiew abgeschossen wurde. Die Bombardements auf die Hauptstadt dauern an.

Update vom 3. März, 18.35 Uhr: Millionen Menschen werden durch den Russland-Ukraine-Krieg aus ihrer Heimat vertrieben - so die Erwartung der Europäischen Union (EU). „Wir sind in einer sehr, sehr gefährlichen Lage“, sagte die EU-Innenkommissarin Ylva Johansson, als sie am Morgen zur Sitzung der Innenminister kam, „wir müssen uns darauf vorbereiten, dass Millionen Flüchtlinge in die Europäische Union kommen“. Ihr Kollege Janez Lenarcic erklärte, dass es bis zu sieben Millionen Flüchtende sein könnten.

Ukraine-Krieg: Wohl etliche Zivilisten bei Luftschlägen Charkiw getötet

Update vom 3. März, 18.15 Uhr: Bei Luftschlägen der russischen Invasionstruppen auf die ukrainische Großstadt Tschernihiw sind laut The Kyiv Independent in einem Wohngebiet 33 Zivilisten getötet worden, 18 weitere wurden demnach verletzt. Der Bericht beruft sich auf Angaben der staatlichen Gesundheitsbehörden.

Update vom 3. März, 17.45 Uhr: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat mit Russlands Machthaber Wladimir Putin telefoniert. Er glaube, dass in der Ukraine „das Schlimmste noch kommen wird“, sagte Macron laut einem Bericht der Nachrichtenagentur AFP. Putin sei entschlossen, „die Kontrolle“ über das gesamte Land zu erlangen, „es gab nichts in den Äußerungen von Präsident Putin, was uns beruhigen könnte“.

Ukraine-Krieg: Russische Gebietsgewinne im Süden, heftige Kämpfe im Norden

Update vom 3. März, 16.35 Uhr: Die russische Armee soll im Ukraine-Krieg insbesondere im Süden Gebietsgewinne erzielen - im Norden dagegen regelrecht festsitzen. Bei Twitter mehren sich die Anzeichen, dass aktuell insbesondere die Großstadt Tschernihiw an der Grenze zu Belarus schwer umkämpft ist.

Von heftigen Bombardements berichtet unter anderem auch das liberale osteuropäische Nachrichtenportal NEXTA. Ein Video bei Twitter soll den Einschlag von Raketen in einer Wohnsiedlung der Stadt zeigen, die als operatives Zentrum Nord der ukrainischen Armee gilt.

Ukraine-Krieg: Angeblich russischer Generalmajor bei Kämpfen getötet

Update vom 3. März, 15.35 Uhr: Die ukrainische Armee hat vermeldet, dass angeblich der russische Generalmajor Andrey Sukhovetskiy bei Kämpfen getötet wurde. Bislang gibt es keine Bestätigung von russischer Seite.

Ein früherer Kamerad von Sukhovetskiy soll im russischen Netzwerk VKontakte einen Trauerbeitrag geteilt haben, heißt es. Generalmajor ist bei den russischen Streitkräften ein Dienstgrad unter Generälen. Sukhovetskiy soll eine sogenannte Speznas-Sondereinheit befehligt haben und ein hochrangiger Kommandeur gewesen sein.

Ukraine-Krieg: Großstadt Tschernihiw im Norden offenbar heftig unter Beschuss

Update vom 3. März, 15.20 Uhr: Ein Ziel der russischen Offensive ist offenbar auch die 300.000-Einwohner-Stadt Tschernihiw, die im Norden der Ukraine an der Grenze zu Belarus liegt. Hier befindet sich das sogenannte Operative Armeekommando Nord der ukrainischen Streitkräfte. Zudem gibt es einen Binnenhafen für Schiffsverkehr auf dem Fluss Desna.

Videos bei Twitter zeigen angeblich, wie eine Wohnsiedlung von Raketen getroffen wurden. Zudem wurde offenbar eine Öl-Raffinerie in der Großstadt in Brand geschossen.

Update vom 3. März, 14.35 Uhr: In der südukrainischen Großstadt Mariupol werden einzig in einem völlig zerstörten Stadtdistrikt Hunderte tote Zivilisten befürchtet. Das erklärte der stellvertretende Bürgermeister, Sergej Orlow, im Interview der britischen BBC. Die Stadt mit ihren rund 450.000 Einwohnern befände sich „nahe an einer humanitären Katastrophe“.

Ukraine-Krieg: Berichte über unerfahrene Rekruten bei russischen Streitkräften

Update vom 3. März, 13.30 Uhr: Berichte mehren sich, dass es sich bei den russischen Soldaten im Ukraine-Krieg vor allem um junge und unerfahrene Rekruten handeln soll. Mütter sorgen sich.

Ukraine-Krieg: Nach Cherson droht auch Mariupol an Russland zu fallen

Update vom 3. März, 13.20 Uhr: Nach Cherson könnte die zweite Stadt im Süden der Ukraine an die russischen Invasionstruppen fallen: Mariupol. „Sie zerstören unsere Stadt mit allen Waffen, von der Artillerie, von Flugzeugbomben, von taktischen Raketen, von Mehrfachraketensystemen“, erklärte der stellvertretende Bürgermeister, Sergej Orlow, dem amerikanischen Sender CNN.

Nach Angaben der Verwaltung sei die Stadt mit ihren rund 450.000 Einwohnern seit 26 Stunden einem Dauerbeschuss ausgeliefert. Die Wasser- und Stromversorgung sei zusammengebrochen, heißt es weiter, auch die Infrastruktur für Heizungen und Sanitäranlagen. Mariupol ist als Hafenstadt am Asowschen Meer und mit einem zivilen Flughafen ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Während der Vormarsch im Norden vor der ukrainischen Hauptstadt Kiew zum Erliegen kam, hatten die russischen Truppen im Süden in den vergangenen Tagen erhebliche Gebietsgewinnen gemacht.

Die ukrainischen Einheiten würden vor Ort weiterkämpfen, die Situation sei aber „sehr kritisch“, erklärte Orlow weiter. Es drohe eine humanitäre Katastrophe.

Ukraine-Krieg: Annalena Baerbock (Grüne) fordert Untersuchungskommission

Update vom 3. März, 11.36 Uhr: „Schwere Menschenrechtsverletzungen müssen strafrechtlich verfolgt werden“: Mit diesen Worten hat Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) eine Untersuchungskommission zum Ukraine-Krieg gefordert. Russland unter Präsident Wladimir Putin habe mit dem Einmarsch „gravierendste Verletzungen der Menschenrechte“ begangen.

„Russlands Invasion der Ukraine ist ein Angriff auf das ukrainische Volk: auf seine Freiheit und auf seine Grundrechte“, sagte Baerbock in der entsprechenden Videobotschaft bei der Sitzung des UN-Menschenrechtsrats in Genf.

Weltweit gerieten die Menschenrechte derzeit unter Druck, so Baerbock: „Russlands Aggression unterstreicht dies nur allzu deutlich.“ Die Förderung der Menschenrechte sei keine Einmischung in innere Angelegenheiten, betonte Baerbock. Wenn Menschenrechte versagt würden, „sind wir in unserer Existenz bedroht“, warnte Baerbock.

Außenministerin Annalena Baerbock in einer weiteren Videoansprache vor der UN-Vollversammlung in New York am 2. März. © ---/UN/dpa

Update vom 3. März, 9.54 Uhr: Die Zahlen unterscheiden sich gewaltig: Die Ukraine spricht von bereits etwa 9000 gefallenen Soldaten Putins – Moskau hingegen von etwa 500.

Das ukrainische Außenministerium unter Dmytro Kuleba hat an diesem Donnerstagmorgen eine Infografik zu Russlands bisherigen Verlusten bei dem Einmarsch getwittert. Angaben beider Seiten ließen sich, wie stets in kriegerischen Konflikten, nicht unabhängig prüfen:

News zum Ukraine-Krieg: US-Reporter berichtet von zivilem Widerstand

Update vom 3. März, 9.32 Uhr: Der zivile Widerstand in der Ukraine geht weiter. Das berichtet der CNN-Reporter Matthew Chance. „Schämt Euch. Geht dahin zurück, woher ihr gekommen seid“, mit solchen Worten richten sich Einwohner an Putins Soldaten.

Bei ihren Protesten legen sie sich zudem auf Straßen, um die Panzer aus Russland am Fortkommen zu hindern, hieß es. Der US-Sender twitterte zu dieser News auch einen Videoclip:

Ukraine-Konflikt: Deutschland will Ukraine 2.700 DDR-Raketen liefern

Update vom 3. März, 7.50 Uhr: Wie die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus Kreisen des Ministeriums erfuhr, handle es sich um Waffen sowjetischer Produktion aus ehemaligen Beständen der Nationalen Volksarmee (NVA) der DDR.

Deutschland hatte zuvor einen Kurswechsel in der Ukraine-Krise vollzogen und die Streitkräfte des von Russland angegriffenen Landes mit schweren Waffen ausgerüstet. Im Verteidigungsministerium lief nach dpa-Informationen seit Tagen eine Prüfung, ob und welche weiteren Waffen an die Ukraine abgegeben werden können. Bei den nun vom Wirtschaftsministerium genehmigten Lieferungen handelt es sich nun um weitere Waffen einer anderen Bauart.

Ein Panzer am 1. März nahe der russischen Stadt Belgorod, die nicht weit der ukrainischen Grenze liegt. © Mikhail Voskresenskiy/Imago

Am Samstag entschied die Bundesregierung, 1000 Panzerabwehrwaffen sowie 500 Boden-Luft-Raketen vom Typ „Stinger“ aus Bundeswehrbeständen so schnell wie möglich in die Ukraine zu liefern. Aus Kreisen der Bundesregierung wurde am Mittwoch erklärt, die „Stinger“ sowie Panzerfäuste seien an die Ukraine übergeben worden.

Außerdem wurde den Nato-Partnern Niederlande und Estland die Lieferung von Waffen an die Ukraine genehmigt, die aus deutscher Produktion oder DDR-Beständen stammen.

„Der russische Überfall auf die Ukraine markiert eine Zeitenwende. Er bedroht unsere gesamte Nachkriegsordnung“, hatte Bundeskanzler Olaf Scholz erklärt. „In dieser Situation ist es unsere Pflicht, die Ukraine nach Kräften zu unterstützen bei der Verteidigung gegen die Invasionsarmee von Wladimir Putin. Deutschland steht eng an der Seite der Ukraine.“

Derweil sind Geflüchtete auch in München angekommen und berichten nun über das Erlebte im Ukraine-Krieg.

Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Christine Lambrecht (SPD): Die Bundesregierung genehmigt weitere Waffenlieferungen an die Ukraine. © Florian Gaertner/imago

Ukraine-Krieg: Explosionen in Kiew, Tote bei Luftangriffen - Die Nacht im Überblick

Erstmeldung vom 3. März 2022

In der Ukraine hat es in der Nacht zum Donnerstag russische Luftangriffe auf mehrere Städte gegeben. Behörden sprachen von Toten und Verletzten. Nach Zahlen der Vereinten Nationen sind inzwischen mehr als eine Million Menschen auf der Flucht. Hier finden Sie auch eine Übersicht über die Geschehnisse der Nacht im Ukraine-Krieg.

Explosionen in Kiew

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew kam es in der Nacht zu Donnerstag zu mehreren schweren Explosionen. Luftalarm wurde ausgelöst, wie die Agentur Unian berichtete. Auf Videos in sozialen Netzwerken waren mächtige Detonationen zu sehen. Ukrainische Medien berichteten von Kämpfen in Vororten der Millionenstadt. Dabei soll ein russisches Flugzeug abgeschossen worden sein. Die Angaben waren nicht unabhängig zu prüfen. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko schrieb bei Telegram: „Der Feind versucht, in die Hauptstadt durchzubrechen.“

Acht Tote bei Luftangriff bei Charkiw

In der ostukrainischen Stadt Isjum bei Charkiw wurden nach Angaben örtlicher Behörden bei einem Luftangriff acht Menschen getötet, darunter zwei Kinder. Medien zufolge wurde bei der Attacke in der Nacht zu Donnerstag ein mehrstöckiges Wohnhaus getroffen. In der Großstadt Charkiw trafen demnach zwei Raketen ein Verwaltungsgebäude. Dabei sei auch die Mariä-Himmelfahrt-Kathedrale beschädigt worden.

Hafenstadt Mariupol nach Luftangriffen ohne Wasser, Heizung und Strom

Die südukrainische Hafenstadt Mariupol mit rund 440 000 Einwohnern ist nach Angaben örtlicher Behörden nach Luftangriffen ohne Wasser, Heizung und Strom. Die Stadtwerke wollen versuchen, die kritische Infrastruktur wiederherzustellen, sagte Bürgermeister Wadym Bojtschenko der Agentur Unian zufolge. Mariupol liegt nahe der sogenannten Kontaktlinie zwischen prorussischen Separatisten und ukrainischer Armee im Verwaltungsbezirk Donezk und hat strategisch große Bedeutung. Den Behörden zufolge wurden in Mariupol bei Luftangriffen mittlerweile mehr als 130 Menschen verletzt.

Luftangriff auch nördlich von Schytomyr

In Korosten nördlich der Stadt Schytomyr starben nach Angaben der Verwaltung zwei Menschen bei einem Luftangriff auf einen großen Kontrollpunkt. Fünf Menschen seien verletzt worden.

Dies ist ein neuer News-Ticker. Weitere, vorherige Infos und Entwicklungen zum Ukraine-Konflikt finden Sie auch in unserem beendeten tz.de-News-Ticker zum Ukraine-Krieg. (dpa)