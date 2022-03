Ukraine-Krieg: „Immer mehr Hungertote“ in Mariupol – Stadtrat mit bitteren Vorwürfen an Russland

Von: Patrick Mayer, Bedrettin Bölükbasi, Julia Schöneseiffen, Stephanie Munk

Teilen

Die Situation in Mariupol ist dramatisch, es gibt „immer mehr Hungertote“, wie der Stadtrat mitteilt. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Ukraine-Krieg *: In der umkämpfen Hafenstadt Mariupol sollen die ersten Menschen verhungert und verdurstet sein (siehe Update vom 25. März, 7 Uhr).

*: In der umkämpfen Hafenstadt Mariupol sollen die ersten Menschen verhungert und verdurstet sein (siehe Update vom 25. März, 7 Uhr). US-Präsident Joe Biden wird am Freitag in Polen erwartet (siehe Update vom 25. März, 6.40 Uhr).

Dieser News-Ticker zum Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert. Die Hintergründe zum Ukraine-Krieg* finden Sie hier.

Update vom 25. März, 8.40 Uhr: Der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew schließt eine Wiedereinführung der Todesstrafe in seinem Land theoretisch nicht aus. Anlass könnte beispielsweise eine Verschlechterung der Kriminalitätslage sein, sagte er der staatlichen Nachrichtenagentur Ria Nowosti. Die internationale Verpflichtung zur Aussetzung der Todesstrafe sei mit dem Ausscheiden aus dem Europarat entfallen. Zugleich betonte er, dass es sich um eine „schwierige Frage“ handele und keine Notwendigkeit zur Wiedereinführung bestehe, wenn in Russland alles „ruhig“ bleibe.

„Es gibt keine Einschränkungen mehr“, sagte der jetzige Vize-Sekretär des russischen Sicherheitsrates. Es blieben moralische und religiöse Erwägungen sowie die bisherige Rechtsprechung des russischen Verfassungsgerichtes gegen die Todesstrafe. „Aber die Entscheidungen des Verfassungsgerichtes sind nicht die Heilige Schrift, sie können sich ändern“, sagte Medwedew nach Angaben vom Freitag in Moskau.

Er verwies darauf, dass auch die Sowjetunion die nach dem Zweiten Weltkrieg ausgesetzte Todesstrafe wiedereingeführt habe, als die Kriminalität überhand nahm. Russland schaffte die Strafe mit dem Beitritt zum Europarat 1996 nicht ab, sie wurde aber durch ein mehrfach verlängertes Moratorium ausgesetzt.

Ukraine-Krieg: Seit Beginn der russischen Invasion laut Kiew bereits 135 Kinder getötet worden

Update vom 25. März, 8.30 Uhr: Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vor rund einem Monat sind Angaben aus Kiew zufolge bereits 135 Kinder getötet worden. Mehr als 180 Kinder seien verletzt worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Freitag mit. Die meisten Kinder und Jugendlichen seien in der Region Kiew sowie in den ostukrainischen Regionen Charkiw und Donezk ums Leben gekommen. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Am Donnerstag seien im Donezker Gebiet zwei Kinder im Alter von sechs und dreizehn Jahren durch Beschuss verletzt worden, hieß es. Im Gebiet Saporischschja seien am selben Tag drei Teenager durch eine Minenexplosion schwer verwundet worden .Die Staatsanwaltschaft sprach zudem von mehr als 560 zerstörten Bildungseinrichtungen, mehr als 70 davon seien vollständig zerstört. Moskau betont immer wieder, keine zivilen Objekte anzugreifen, auch wenn die Zerstörungen augenfällig sind.

Ukraine-Krieg: „Immer mehr Hungertote“ in Mariupol – Stadtrat mit bitteren Vorwürfen an Russland

Update vom 25. März, 7 Uhr: In der eingekesselten Hafenstadt Mariupol sollen im Ukraine-Krieg die ersten Menschen verhungert und verdurstet sein. Das teilte der Stadtrat auf Telegram mit: „Immer mehr Hungertote. Immer mehr Menschen sind ohne Nahrungsversorgung. Und alle Versuche, eine groß angelegte humanitäre Operation zur Rettung der Menschen in Mariupol zu starten, werden von russischer Seite blockiert. Denn die Besatzer interessieren sich nicht für Menschen und ihre Schicksale.“ Mariupol wird seit Wochen von russischen Truppen belagert, die städtische Infrastruktur ist größtenteils zerstört worden.

Männer tauchen auf, um in ihrem immer noch brennenden Viertel in der Stadt Vorräte zu besorgen. © Maximilian Clarke/dpa

Update vom 25. März, 6.40 Uhr: Inmitten des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine reist US-Präsident Joe Biden am Freitag in die grenznahe Stadt Rzeszow im Nachbarland Polen. Er will sich ein Bild von den Hilfsbemühungen für die ukrainischen Kriegsflüchtlinge dort machen und mit in der Grenzregion stationierten US-Soldaten sprechen. Am Samstag will Biden laut dem Weißen Haus in Warschau mit Staatschef Andrzej Duda über „die humanitäre und menschenrechtliche Krise“ in der Ukraine sprechen und mögliche Reaktionen erörtern.

Nach Ansicht britischer Geheimdienste haben die ukrainischen Streitkräfte damit begonnen, hochwertige Ziele in von Russland gehaltenen Gebieten anzugreifen. Darunter seien etwa ein Landungsschiff oder ein Munitionslager in der Stadt Berdjansk, heißt es in einem Update des britischen Verteidigungsministeriums unter Berufung auf Geheimdienstinformationen, das am späten Donnerstagabend veröffentlicht wurde.

Ukraine-Krieg: Putin-Oberst von eigenem Panzer überrollt? Sechs Zivilisten sterben bei Bombenangriff

Update vom 24. März, 20.40 Uhr: Russland verstärkte nach Angaben des ukrainischen Militärs zuletzt seine Luftangriffe. Binnen 24 Stunden habe man mehr als 250 Einsätze verzeichnet, hieß es im Morgenbericht des ukrainischen Generalstabs. Das Verteidigungsministerium teilte mit, dass seit Beginn des russischen Angriffs am 24. Februar mehr als 1800 Luftangriffe auf die Ukraine geflogen worden seien. Außerdem seien Hunderte Raketen von Land und von der See auf ukrainische Ziele abgefeuert worden. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs leiden die russischen Truppen aber unter enormen Nachschubproblemen. Nach ukrainischen Schätzungen wurden seit Kriegsbeginn fast 16.000 russische Soldaten getötet. Diese Angaben sind nicht unabhängig zu überprüfen.

Der russischen Luftwaffe sei es in einem Monat nicht gelungen, Luftüberlegenheit am Himmel über der Ukraine herzustellen, sagte ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums. Die USA und ihre Verbündeten arbeiteten daran, den Ukrainern Luftabwehrsysteme mit großer Reichweite zu beschaffen. Die Ukrainer setzten aber ihre derzeit vorhandenen Systeme „sehr effektiv“ ein.

Am Boden veränderten sich die Fronten kaum, die ukrainische Armee hielt nach eigenen Angaben ihre Stellungen. Laut ukrainischem Generalstab versuchen die russischen Truppen weiterhin, Kiew einzukreisen. Britische und US-amerikanische Quellen im Sicherheitsapparat bestätigten Gegenangriffe der Ukrainer bei Kiew.

Ukraine-Krieg: Experte spricht von „eingefrorener“ Front

Update vom 24. März, 18.19 Uhr: Ukrainischen Angaben zufolge ist die Front im Ukraine-Krieg „praktisch eingefroren“. Präsidentenberater Olexij Arestowytsch sagte am Donnerstag in Kiew, dem Generalstab zufolge haben die russischen Truppen an den meisten Frontabschnitten keine Ressourcen für weitere Vorstöße mehr. Die russischen Truppen stünden „praktisch auf der Stelle“, betonte Arestowytsch. Man könne nur erraten, wie Russland es schaffen wollte, innerhalb von drei Tagen Kiew einzunehmen.

Die russische Armee habe Nachschubprobleme bei Treibstoff, Verpflegung und Munition. „Der Besatzer ist hungrig und barfüßig“, behauptete der Präsidentenberater. Dennoch gebe es weiterhin russische Angriffe auf Isjum im Gebiet Charkiw, Marjinka und Mariupol im Donezker Gebiet und am rechten Ufer des Dnipro bei Cherson. An den übrigen Frontabschnitten seien die Russen zur Verteidigung übergegangen. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.

Ukraine-Krieg: Zivile Opfer bei Bombardierung der ukrainischen Stadt Charkiw

Update vom 24. März, 16.49 Uhr: In der schwer umkämpften nordostukrainischen Stadt Charkiw sind ukrainischen Behördenangaben zufolge sechs Zivilisten bei russischen Angriffen getötet und 15 weitere verletzt worden. Die russischen Streitkräfte hätten mit „Langstreckenwaffen“ ein Postamt bombardiert, in dem die Bewohner humanitäre Hilfe erhalten hätten, berichtete der Gouverneur der Region, Oleg Synjegubow, am Donnerstag in dem Messengerdienst Telegram. Er sprach von einem weiteren „Verbrechen der russischen Besatzer“.

Auch aus dem Vorort Irpin im Nordwesten der Hauptstadt Kiew, aus dem die russischen Angreifer nach ukrainischen Angaben zuletzt wieder zurückgedrängt werden konnten, wurden am Donnerstag schwere Gefechte gemeldet. AFP-Journalisten vor Ort berichteten von heftigen Schusswechseln und schwarzen Rauchschwaden, die in die Luft stiegen. Nach den Berichten von Einwohnern gerieten mehrere Häuser in Brand. Dutzende Bewohner, die bisher ausgeharrt hatten, flüchteten vor der zunehmenden Gewalt.

Rettungsfahrzeuge brachten die Menschen aus Irpin in ein Auffanglager, wo die Polizei ihre Taschen und Papiere überprüfte, bevor sie in Evakuierungsbusse einsteigen konnten. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hatte am Mittwoch berichtet, dass „fast ganz Irpin“ nach Kämpfen mit den russischen Truppen wieder unter Kontrolle der ukrainischen Soldaten sei.

Ukraine-Krieg: USA verhängt Sanktionen gegen mehr als 400 weitere Russen und Unternehmen

Update vom 24. März, 16.18 Uhr: Russland stationiert Waffen und andere militärische Ausrüstung in Belarus, so der ukrainische Generalstab. Dies sei Teil neuer russischer Pläne, eine Offensive zu starten, die darauf abzielt, die Hauptstadt Kiew einzukreisen. Außerdem berichtet die ukrainische Armee, dass russische Streitkräfte auch Ausrüstungsvorräte auf der Krim aufbauen.

Update vom 24. März, 15.20 Uhr: Die USA verhängen wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine Sanktionen gegen mehr als 400 weitere Russen und russische Unternehmen. Wie das Weiße Haus an diesem Donnerstag anlässlich der Teilnahme von US-Präsident Joe Biden an Gipfeltreffen von Nato, G7 und EU in Brüssel mitteilte. Es sollen unter anderem 48 Rüstungsunternehmen, 328 Mitglieder der Duma und auch das russische Unterhaus selbst sowie zahlreiche Bankenmanager mit Sanktionen belegt werden.

Betroffen ist unter anderem der Chef der russischen Sberbank, Herman Gref, der laut US-Angaben schon seit den 1990er-Jahren ein Berater von Kreml-Chef Wladimir Putin ist. Auch Großbritannien hatte am Donnerstag Sanktionen gegen Gref verhängt. Das Weiße Haus erklärte am Donnerstag zudem, die G7-Staaten und die EU wollten verhindern, dass die russische Zentralbank auf internationale Reserven einschließlich Gold zurückgreifen könne. Nach US-Angaben rufen die G7-Staaten auch dazu auf, die Rolle von Russland in internationalen Organisationen auf den Prüfstand zu stellen.

Der Westen hat seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vor genau einem Monat bereits eine Reihe von Sanktionen gegen Russland verhängt, die der Wirtschaft des Landes schwer geschadet haben. Russland setzt seine Angriffe in der Ukraine aber mit unverminderter Härte fort.

Update vom 24. März, 14.35 Uhr: Wie die Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine bekanntgab, wurden seit dem russischen Einmarsch 128 Kinder durch die Kriegshandlungen getötet. Das berichtet das Nachrichtenportal The Kyiv Independent. 172 weitere Kinder seien durch die Kämpfe verletzt worden, heißt es in dem Bericht.

Ukraine-Krieg: Video macht die Runde - russischer Oberst von eigenem Panzer überrollt?

Update vom 24. März, 13.50 Uhr: Wie schlecht ist es um die russische Invasionsarmee in der Ukraine bestellt? Fotos und ein Video bei Twitter sollen nun den angeblich verwundeten Oberst Juri Medwedew zeigen, den Kommandeur einer Panzer-Einheit. Laut dem ukrainischen Journalisten Roman Tsymbaliuk wurde Medwedew von dem Fahrer eines eigenen Panzers überrollt - er soll dabei schwer an den Beinen verletzt worden sein.

Der Soldat habe dies laut dem Bericht getan, „um gegen die vielen Verluste zu protestieren, die sie erlitten haben“. Auf dem Video sind mutmaßliche russische Soldaten zu sehen, gekennzeichnet durch die typischen weißen Binden an Armen und Beinen. Sie tragen einen Verletzten aus einem Panzerfahrzeug in ein offenbar provisorisches Lazarett. Das Video wurde bei Social Media unter anderem von der britischen Boulevardzeitung „Daily Mail“ geteilt. Unabhängig bestätigen lässt sich der Bericht nicht, auch nicht, ob es sich bei dem Mann auf der Trage um Medwedew handelt.

Ukraine-Krieg: Nato - hohe Verluste unter russischen Truppen

Update vom 24. März, 12.34 Uhr: Hat sich Moskaus Machthaber Wladimir Putin im Russland-Ukraine-Krieg* militärisch komplett verzettelt? In einem Lagebericht schätzt das transatlantische Verteidigungsbündnis Nato die Verluste unter russischen Truppen seit dem Überfall auf den westlichen Nachbarn auf 30.000 bis 40.000 Soldaten ein.

Darunter sollen Schätzungen zufolge 7.000 bis 15.000 getötete Soldaten sein, viele weitere seien verwundet und kampfunfähig, heißt es weiter. Wie Analysten die Lage für Putins Armee einschätzen*, lesen Sie hier.

Ukraine-Krieg: Augenzeugen berichten von hunderten Leichen auf Straßen - „Mariupol gibt es nicht mehr“

Update vom 24. März, 11.40 Uhr: Flüchtlinge aus der schwer umkämpften ostukrainischen Hafenstadt Mariupol berichten von dramatischen Zuständen. „Hunderte Leichen lagen auf der Straße“, schrieb eine Frau namens Olena aus der Stadt am Asowschen Meer der Deutschen Presse-Agentur über einen Messengerdienst. Wegen der vielen Todesopfer sei in einem Stadtteil eine Grube ausgehoben worden. In dem Massengrab seien sowohl Zivilisten als auch Soldaten beigesetzt worden sein, berichtete Olena. „Die Stadt Mariupol gibt es nicht mehr.“ An ihrem Haus sei eine Garage von einer Rakete getroffen worden. „Ich habe kein Haus mehr.“

Sie habe insgesamt 20 Tage in einem Keller Schutz vor den Angriffen gesucht - ohne Trinkwasser. In dieser Zeit habe sie nur dank Regenwasser, geschmolzenem Schnee und Heizungswasser überlebt, schrieb Olena. Vor wenigen Tagen sei ihr mithilfe eines Nachbarn die Flucht in das nahegelegene Dorf Wolodarske gelungen. Sie habe jeden Tag Tagebuch in Mariupol geführt, „um nicht verrückt zu werden“.

Update vom 24. März: Seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs vor genau vier Wochen sind in der Ukraine mehr als 15.300 Kinder geboren worden. Dabei seien die russisch besetzten Gebiete nicht berücksichtigt, teilte das Justizministerium in Kiew am Donnerstag bei Facebook mit.

Gleichzeitig seien in den von der Regierung kontrollierten Gebieten mindestens 15.443 Ehen geschlossen worden. „Wir glauben, dass wahre Liebe nicht durch Explosionen erstickt, in Bränden verbrannt, durch schwere Artillerie dem Erdboden gleichgemacht oder durch Krieg zerstört werden kann“, betonte die Behörde und zeigte Fotos von Eheschließungen.

Ukraine-Krieg: Russland verstärkt offenbar Luftangriffe

Update vom 24. März, 10.30 Uhr: Vier Wochen nach Beginn des Ukraine-Kriegs gehen die russischen Angriffe aufs Land gnadenlos weiter. Die Truppen von Präsident Wladimir Putin* hätten ihre Angriffe aus der Luft verstärkt, teilte das ukrainische Militär am Donnerstagmorgen (24. März) mit. Binnen 24 Stunden habe man mehr als 250 Einsätze registriert, heißt es im Morgenbericht des ukrainischen Generalstabs. Am Vortag seien es 60 weniger gewesen. Die Hauptziele seien weiterhin Einrichtungen der militärischen und zivilen Infrastruktur in den Gebieten Kiew, Tschernihiw und Charkiw. Moskau gibt an, nur militärische Ziele anzugreifen.

Update vom 24. März, 10.20 Uhr: Die ukrainischen Seestreitkräfte behaupten, das am Hafen von Berdjansk angedockte russische Landungsschiff „Orsk“ zerstört zu haben. Aufnahmen aus dem Gebiet zeigen, wie eine dicke Wolke von schwarzem Rauch über dem Hafen von Berdjansk aufsteigt. Bislang veröffentlichte die ukrainische Marine keine weiteren Details zum Vorfall.

Ukraine-Krieg: Ukraine wirft Russland erneut Einsatz von Phosphorbomben vor

Update vom 24. März, 10.13 Uhr: Bei Angriffen Russlands im Ukraine-Krieg sind nahe der ostukrainischen Stadt Luhansk mindestens vier Menschen getötet worden. Das teilen die Behörden mit. Unter den Opfern seien zwei Kinder, sagte der ukrainische Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Gayday, am Donnerstag (24. März). Sechs Menschen seien bei den Bombenangriffen in der nordwestlich von Luhansk gelegenen Stadt Rubischne verletzt worden. Es sei zu befürchten, dass die tatsächliche Opferzahl „deutlich höher“ liege.

Gayday warf der russischen Armee vor, Phosphorbomben auf Rubischne abgeworfen zu haben. In den vergangenen Tagen hatten bereits andere Behörden in der Region Russland den Einsatz von Phosphorbomben vorgeworfen. Die Angaben konnten von unabhängiger Seite nicht überprüft werden.

„Die Russen haben Probleme, sie kommen nicht voran“, sagte der ukrainische Gouverneur. „Deshalb haben sie angefangen, schwere Waffen einzusetzen.“ Er berichtete außerdem von russischen Angriffe auf zwei Orte nordwestlich von Luhansk, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

Ukraine-Krieg: USA werfen Russland Kriegsverbrechen vor - ukrainische Erfolge im Osten von Kiew

Update vom 24. März, 08.50 Uhr: Im Ukraine-Krieg beschuldigten die USA Russland formal mit Kriegsverbrechen. Man habe hierfür Beweise gesammelt. Die US-Regierung gehe „auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen davon aus, dass Angehörige der russischen Streitkräfte in der Ukraine Kriegsverbrechen begangen haben“, erklärte Außenminister Antony Blinken. Es gebe „zahlreiche glaubwürdige Berichte über wahllose Angriffe und Angriffe, die absichtlich auf Zivilisten abzielen, sowie über andere Gräueltaten“.

Währenddessen wandte sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft an das russische Volk. Er appellierte an russische Bürger: „Rettet eure Söhne vor dem Krieg.“ Die Ukraine habe niemals die Sicherheit von Russland bedroht, unterstrich er und betonte, die russische Propaganda lüge über den Krieg, „der mit euren Steuern bezahlt wird“. Das russische Militär würden ukrainische Städte zerstören, Zivilisten töten, Frauen vergewaltigen, Kinder entführen und auf Flüchtlinge schießen, führte der ukrainische Staatschef an. „Russische Truppen kennen keine Grenzen für das Böse“, sagte Selenskyj. Die ukrainische Bevölkerung rief er zu weltweiten Protesten auf.

Update vom 24. März, 08.45 Uhr: Im Ukraine-Krieg schafften es ukrainische Truppen offenbar russische Einheiten im Osten von Kiew zurückzudrängen, wie ein hochrangiger Beamter des US-Verteidigungsministeriums Pentagon gegenüber dem US-Sender CNN mitteilte. Dem Beamten zufolge befinden sich die russischen Truppen im Osten von Kiew nun in einer Entfernung von 55 Kilometern zum Stadtzentrum. Im Vergleich zum vorigen Tag seien russische Einheiten somit 25 bis 35 Kilometer zurückgedrängt worden. Gleichzeitig würden russische Soldaten im Nordwesten ihre Position festigen und Verteidigungsstellungen errichten.

Indes tauchten neue Aufnahmen auf, die die Zerstörung in Isjum und Tschernihiw zeigen, die durch konstanten Beschuss russischer Truppen entstand. Der Bürgermeister von Tschernihiw, Wladislaw Atroschenko, veröffentlichte auf Telegram ein Video, das ihn bei einer Autofahrt durch die zerstörte Stadt zeigt. Er beschrieb die Situation in der Stadt als ein „komplettes Blutbad“. Der lokale Friedhof könne nicht alle Toten aufnehmen, weshalb man Verstorbene „länger als normal“ in Kühlschränken und Leichenhallen hielte. Man bestatte die Leichen in alten Friedhöfen. Genaue Angaben zu Todeszahlen machte Atroschenko nicht.

Ukraine-Krieg: Scholz spricht mit Putin - Tausende Gebäude in Charkiw seit Kriegsbeginn zerstört

Update vom 23. März, 21.50 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat erneut mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. Vor den Gipfeltreffen von Nato, EU und G7-Staaten zum Angriff auf die Ukraine, sei es um die laufenden Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew gegangen, teilte der Kreml an diesem Mittwoch mit.

Wie der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Hebestreit, mitteilte, habe Scholz darauf gedrängt, dass es „so schnell wie möglich zu einem Waffenstillstand und zu einer Verbesserung der humanitären Lage“ komme. Im Anschluss habe es auch ein Telefonat Scholz‘ mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gegeben, hieß es in einer Mitteilung der Bundesregierung: „Sie verabredeten, weiterhin eng in Kontakt zu bleiben.“

Update vom 23. März, 20.50 Uhr: Wie das Nachrichtenportal The Kyiv Independent berichtet, wurden in der Millionenstadt Charkiw im Osten der Ukraine seit dem russischen Einmarsch 1143 Gebäude zerstört. Das Medium beruft sich auf Ihor Terekhov, den Bürgermeister der Großstadt mit ihren rund 1,4 Millionen Einwohnern. Bei 998 der zerstörten Gebäude soll es sich um Wohngebäude gehandelt haben.

Russland-Ukraine-Krieg: Kiews Bürgermeister Vitali Kltischko berichtet von Geländegewinnen

Update vom 23. März, 19.15 Uhr: Das ZDF berichtet am Abend im „heute journal“ von einer ukrainischen Gegenoffensive nordwestlich der Hauptstadt Kiew. Demnach seien russische Truppen zwischen Irpin, Butscha und Hostomel zurückgedrängt worden. Es soll hohe Verluste auf beiden Seiten gegeben haben.

Am Abend teilte auch Kiews Bürgermeister Vitali Kltischko mit, dass die ukrainischen Streitkräfte die russische Armee in mehreren Gegenden nahe der Millionenstadt zurückgedrängt hätten. „Die kleine Stadt Makariw und fast ganz Irpin sind bereits unter Kontrolle ukrainischer Soldaten“, erklärte er. Die Nachrichtenagentur AFP berichtete unter Berufung auf Journalisten vor Ort von intensivem Artilleriefeuer in Irpin und Ljutisch.

Russland-Ukraine-Krieg: Nato schätzt Moskaus Verluste auf 30.000 bis 40.000 Soldaten ein

Update vom 23. März, 18.30 Uhr: Das transatlantische Verteidigungsbündnis Nato hat die russischen Verluste im Ukraine-Krieg in einer aktuellen Schätzung auf 30.000 bis 40.000 Soldaten beziffert. Die Allianz gehe mittlerweile von 7000 bis 15.000 getöteten russischen Soldaten aus, hieß es. Viele weitere Soldaten seien verwundet worden. Das geht aus einem Briefing im militärischen Hauptquartier im belgischen Mons hervor.

Nach einem Kriegsmonat würden sich die Kampfhandlungen in Richtung eines militärischen Patts bewegen. Die russischen Streitkräfte hätten bislang keines ihrer strategischen Ziele erreicht. Stattdessen ist von „horrenden Verlusten“ wegen der erbitterten ukrainischen Gegenwehr die Rede.

Russland-Ukraine-Krieg: Ukrainische Truppen bringen 80 Prozent der Stadt Irpin unter Kontrolle

Update vom 23. März, 16.57 Uhr: Ukrainische Truppen haben 80 Prozent der Stadt Irpin im Nordwesten von Kiew unter Kontrolle gebracht und russische Soldaten vertrieben, teilte Bürgermeister Olexander Markuschjin im ukrainischen Fernsehen mit. Die Stadt sei allerdings immer noch Opfer von „massivem“ russischen Beschuss durch Grad-Mehrfachraketenwerfer. Dabei würden russische Truppen zivile Wohngebiete ins Visier nehmen. Trotz der vielen Evakuierungen in den letzten Wochen seien nach seiner Einschätzung weiterhin bis zu 6.000 Menschen weiterhin in Irpin, erklärte der Bürgermeister.

Bürgermeister Markuschjin warf den russischen Truppen zudem vor, in der Nacht des 22. März in Hostomel und Irpin Phosphorbomben benutzt zu haben. Der Einsatz dieser Waffen ist durch die Zusatzprotokolle aus dem Jahre 1977 zum Genfer Abkommen von 1949 verboten.

Update vom 23. März, 15.55 Uhr: Russische Truppen haben ein Labor in der Nähe des verlassenen Tschernobyl-Atomkraftwerks geplündert und zerstört, berichtete der US-Sender CNN unter Berufung auf die ukrainische Regierung. Demnach sei das Labor bislang genutzt worden, um radioaktive Abfälle im Kraftwerk zu überwachen. Offenbar war das Labor Teil einer von der EU finanzierten Bestrebung zur besseren Verwaltung von radioaktivem Abfall, wobei vor Ort Proben gesammelt und analysiert werden. Darüber hinaus seien während des Vorfalls Radionuklide - instabile Atome, die Radioaktivität im hohen Ausmaß ausstoßen können - aus dem Labor entwendet worden, zitierte der US-Sender die ukrainische Regierung.

Ukraine-Krieg: Stoltenberg konfrontiert China - Putin mit Ankündigung zur Rubel-Stärkung

Update vom 23. März, 15.50 Uhr: Jens Stoltenberg, Nato-Generalsekretär, hat China vorgeworfen, Russland im Ukraine-Krieg mit „himmelschreienden Lügen“ zu unterstützen. „Die Verbündeten sind besorgt, dass China die russische Invasion auch mit Material unterstützen könnte“, so Stoltenberg am Mittwoch in Brüssel. US-Präsident Joe Biden hatte China in einem solchen Fall bereits „Konsequenzen“ angedroht und auf die Sanktionen gegen Russland verwiesen.

Update vom 23. März, 15.15 Uhr: Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine will die Nato doppelt so viele Gefechtseinheiten an die Ostflanke entsenden wie bisher. Bündnis-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte am Mittwoch in Brüssel, die Staats- und Regierungschefs wollten auf dem Sondergipfel zum Ukraine-Krieg am Donnerstag neue Battlegroups für die Mitgliedsländer Rumänien, Bulgarien, Ungarn und die Slowakei beschließen. Bisher gibt es solche multinationalen Einheiten in Polen und den drei Baltenstaaten.

Während der Westen Truppen verstärkt, reagiert der russische Machthaber Wladimir Putin auf Sanktionen gegen Moskau und trifft Maßnahmen, um die russische Währung zu stärken. Für Gaslieferungen aus Russland müssen Kunden in Deutschland und anderen EU-Staaten künftig in Rubel bezahlen. Der russische Präsident Wladimir Putin wies die Regierung an, keine Zahlungen in Dollar oder Euro mehr zu akzeptieren. Die Lieferungen würden aber weiter in vollem Umfang gewährleistet. Die Mitteilung des Kreml sorgte prompt für eine Stärkung der russischen Währung, die massiv unter Druck steht.

Ukraine-Krieg: Westen signalisiert neue Russland-Sanktionen - drei Gipfel zum russischen Angriff

Erstmeldung: Im Ukraine-Konflikt* liefern sich russische und ukrainische Truppen weiterhin heftige Zusammenstöße. So fürchtet das britische Verteidigungsministerium eine neue Großoffensive der russischen Armee, während ukrainische Truppen russische Einheiten im Nordwesten der Hauptstadt Kiew umzingelt haben sollen. Während einerseits die Kampfhandlungen andauern, laufen andererseits Verhandlungen sowie diplomatische Beratungen zum Ukraine-Krieg*.

Im Hintergrund der Ukraine-Krise* organisieren die westlichen Staaten nun auf höchster Ebene ihr weiteres Vorgehen gegen Russland. US-Präsident Joe Biden wollte dafür am Mittwoch (23. März) nach Europa fliegen. In Brüssel finden am Donnerstag (24. März) Gipfeltreffen der Nato, der Siebener-Gruppe wichtiger Industriestaaten (G7) und der Europäischen Union (EU) statt. Biden und die anderen Staats- und Regierungschefs wollten die „nächste Phase“ der militärischen Unterstützung für die Ukraine ankündigen, sagte US-Sicherheitsberater Jake Sullivan. Es gehe auch um „ein weiteres Sanktionspaket“ gegen Russland. Ein wichtiges Element werde sein, bestehende Strafmaßnahmen so zu verschärfen, dass Moskau eine Umgehung der Sanktionen weiter erschwert werde. Auch Abgeordnete des russischen Parlaments sollen mit weiteren Sanktionen belegt werden.

Ukraine-Krieg: Scholz mit Warnung an Russland und Absage an Ukraine - „werden keine Kriegspartei“

Währenddessen warnte Bundeskanzler Olaf Scholz Russland vor den Folgen des Krieges. In einer Generaldebatte im Bundestag forderte Scholz ein sofortiges Ende des Krieges. „Die Waffen müssen schweigen - und zwar sofort“, sagte er. Putin müsse die Wahrheit hören über diesen Krieg: „Und diese Wahrheit lautet: Der Krieg zerstört die Ukraine. Aber mit dem Krieg zerstört Putin auch Russlands Zukunft.“ Was Deutschland bei der Suche nach einer politischen Lösung beitragen könne, „das werden wir tun“, sagte Scholz.

Am Vortag hatte er erneut Forderungen abgelehnt, Deutschland sollte Energielieferungen aus Russland sofort einstellen, um Druck auf Moskau auszuüben. Sanktionen müssten einerseits einen starken Effekt auf Russland haben, andererseits aber auch für die eigene Volkswirtschaft verkraftbar sein, sagte Scholz. In der Generaldebatte lehnte er jetzt auch erneut Forderungen nach einer Flugverbotszone sowie einer möglichen Nato-Friedenstruppe ab. Man werde keine Kriegspartei werden, so Scholz.

Ukraine-Krieg: Weiterhin heftige Kämpfe - USA reagieren auf Atomwaffen-Signal von Russland

In der Ukraine dauerten die heftigen Kämpfe auch am Mittwoch an, wobei die russischen Truppen nach westlicher Einschätzung wegen Ermattung und Nachschubproblemen kaum vorankommen. Der ukrainische Generalstab behauptete, die russische Armee habe Essen für nur noch drei Tage.

Der „militärische Spezialeinsatz“, wie Moskau den Krieg nennt, laufe nach Plan, sagte allerdings Kreml-Sprecher Dmitri Peskow in einem Interview mit dem US-Sender CNN. Putin habe aber seine Ziele in der Ukraine „noch nicht“ erreicht. Als solche nannte Peskow unter anderem das Dezimieren des ukrainischen Militärs sowie die Einsicht Kiews, dass die 2014 von Moskau annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim nun ein „unverrückbarer Teil Russlands“ sei. Zudem müsse die Ukraine anerkennen, dass die Separatistenregionen im Osten nun „unabhängige Staaten“ seien.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow warf den USA vor, den Krieg in der Ukraine aus Eigeninteresse in die Länge zu ziehen. „Sie spekulieren darauf, weitere Waffen in die Ukraine zu pumpen“, sagte er der Agentur Interfax nach bei einer Rede vor Moskauer Studenten. Russland und ein möglicher Einsatz von Atomwaffen Peskow reagierte in dem Interview mit CNN mehrfach ausweichend auf die Frage, ob Putin den Einsatz von Atomwaffen in dem Konflikt ausschließe. Er verwies auf die russische Sicherheitsdoktrin, nach der Nuklearwaffen eingesetzt würden, wenn eine „existenzielle Bedrohung“ für Russland bestehe. Das US-Verteidigungsministerium nannte die Äußerungen zu Atomwaffen gefährlich. „So sollte sich ein verantwortungsbewusster Nuklearstaat nicht verhalten“, sagte Sprecher John Kirby. Trotz dieser Rhetorik hätten die USA aber bislang nichts beobachtet, was eine erhöhte Alarmbereitschaft der eigenen Atomstreitmacht nötig machen würde. (bb mit Material von dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA