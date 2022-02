Ukraine: Biden verurteilt russischen Angriff in Gespräch mit Selenskyj

Ukraine-Konflikt eskaliert! Russland bombardiert Ukraine - Explosionen in mehreren Städten

Von: Bedrettin Bölükbasi

Russlands Machthaber Wladimir Putin hat eine Militäroperation in der Ukraine angekündigt. (Archivbild) © Alexei Nikolsky/dpa

Im Ukraine-Konflikt hat Machthaber Wladimir Putin eine „Militäroperation“ im Nachbarland verkündet. Mehrere große ukrainische Städte werden von Explosionen erschüttert.

Im Ukraine-Konflikt* hat Russlands Machthaber Wladimir Putin* eine Militäroperation auf ukrainischem Boden angeordnet (siehe Erstmeldung).

In mehreren ukrainischen Städten sind laute Explosionen zu hören, nach dem Russland* einen großflächigen Angriff startete.

Der ukrainische Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj rief den Kriegszustand aus (siehe Update vom 24. Januar, 6.10 Uhr).

Update vom 24. Januar, 7.35 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat der Ukraine „die volle Solidarität Deutschlands in dieser schweren Stunde versichert“. Das habe der Kanzler dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Morgen in einem Telefonat gesagt, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit in Berlin über Twitter mit. Scholz hat den Angriff Russlands auf die Ukraine „auf das Schärfste“ verurteilt. Er sei „ein eklatanter Bruch des Völkerrechts“ und „durch nichts zu rechtfertigen ist“, erklärte der Bundeskanzler.



In seiner Erklärung forderte Scholz: „Russland muss diese Militäraktion sofort einstellen.“ Er kündigte für Donnerstag eine enge Abstimmung innerhalb der G7, der Nato und der EU an. Der Bundeskanzler sprach von einem „rücksichtslosen Akt“ von Russlands Präsident Wladimir Putin. „Dies ist ein furchtbarer Tag für die Ukraine und ein dunkler Tag für Europa“, erklärte er. „Unsere Solidarität gilt der Ukraine und ihren Menschen“, so Scholz.

Update vom 24. Januar, 7.10 Uhr: Das russische Militär ist in der Ukraine einmarschiert und in mehreren ukrainischen Städten sind kräftige Explosionen zu hören. Laut Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums erleidet allerdings auch die russische Seite wohl erhebliche Verluste. Die ukrainische Armee habe inzwischen fünf Flugzeuge und ein Helikopter der Angreifer abgeschossen, heißt es auf der offiziellen Facebook-Seite des Generalstabs.

Update vom 24. Januar, 6.45 Uhr: Offenbar beteiligen sich an dem russischen Angriff auf die Ukraine auch belarussische Truppen. In einer Pressemitteilung führte der staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine an, um etwa 5 Uhr morgens (Ortszeit) sei die Grenze der Ukraine von russischen und belarussischen Truppen gemeinsam angegriffen worden. Der Angriff auf Grenzeinheiten, Patrouillen und Kontrollpunkte sei mit leichten Waffen, aber auch Artillerie erfolgt. Darüber hinaus gebe es auch einen Angriff aus der Halbinsel Krim, die 2014 von Russland annektiert wurde. Vom US-Sender CNN veröffentlichte Aufnahmen zeigen, wie russische Panzer offenbar über Belarus in ukrainisches Territorium eindringen.

Update vom 24. Januar, 6.35 Uhr: Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksii Resnikow betonte in einer Pressemitteilung, russische Truppen würden ukrainische Einheiten im Osten des Landes sowie militärische Kontrollzentren und Luftstützpunkte in anderen Regionen angreifen.

„Unsere Armee tut alles, um euch zu beschützen und dem Aggressor keine Chance auf einen Durchbruch zu geben“, hieß es in der Pressemitteilung. Resnikow rief das ukrainische Volk dazu auf, Ruhe zu bewahren und zu Hause zu bleiben. Die Situation sei unter Kontrolle, versicherte er.

Eine ähnliche Aussage zur aktuellen Lage kam vom russischen Verteidigungsministerium. Die militärische Infrastruktur der Ukraine werde mit Präzisionsangriffen außer Gefecht gesetzt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Ria Nowosti unter Berufung auf das Verteidigungsministerium.

Ukraine: Biden verurteilt russischen Angriff in Gespräch mit Selenskyj

Update vom 24. Januar, 6.20 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat den „unprovozierten und ungerechtfertigten“ russischen Angriff auf die Ukraine in einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj verurteilt. Er habe Selenskyj soeben über die weiteren geplanten Maßnahmen der USA und der westlichen Verbündeten gegen Russland unterrichtet, inklusive „harter Sanktionen“, erklärte Biden am Donnerstag.

Update vom 24. Januar, 6.10 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat im ganzen Land den Kriegszustand ausgerufen. Das teilte er am Donnerstag in einer Videobotschaft mit. Russland greife die „militärische Infrastruktur“ der Ukraine an, sagte er in einer Videobotschaft am Donnerstagmorgen, die auf Facebook veröffentlicht wurde. Gleichzeitig forderte er die Bürger auf, nicht in Panik zu geraten. „Wir sind auf alles vorbereitet, wir werden siegen“, fügte er hinzu.

Ukraine-Invasion: Putin mit Kriegserklärung in Live-Ansprache - „alle roten Linien überschritten“

Erstmeldung: München - Eine russische Invasion der Ukraine wird wohl tatsächlich zur Realität: Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine „spezielle Militäroperation“ in der Ukraine angekündigt. „Ich habe die Entscheidung für eine Militäroperation getroffen“, sagte er in einer Fernsehansprache in der Nacht zum Donnerstag (24. Februar). Der Westen habe „alle roten Linien überschritten“.

Er forderte das ukrainische Militär auf, „die Waffen niederzulegen“, und drohte für jegliche Einmischung in den russischen Einsatz Vergeltung an.

Ukraine-Invasion Russlands beginnt - Biden verurteilt „ungerechtfertigten Angriff“

In einer ersten Reaktion verurteilte US-Präsident Joe Biden den „ungerechtfertigten Angriff“ auf die Ukraine. Russland hat nach Angaben von Biden „vorsätzlich“ einen „Krieg“ gegen die Ukraine begonnen. Dies werde „zu einem katastrophalen Verlust an Leben und zu menschlichem Leid“ führen, warnte er.

Russland alleine sei verantwortlich für die dadurch ausgelösten Todesfälle und das menschliche Leid, erklärte Biden. Die USA und ihre Verbündeten würden Russland entschlossen dafür „zur Rechenschaft ziehen“, erklärte er und kündigte an, weitere Maßnahmen gegen die russische Aktion einleiten zu wollen.

Ukraine-Invasion: Putin spricht von „Entmilitarisierung“ - Explosionen in ukrainischen Städten

Putin prangerte erneut einen angeblichen „Völkermord“ der ukrainischen Regierung im Osten des Landes an und verwies auf das Hilfeersuchen der Separatisten an den Kreml. An das ukrainische Militär gewandt sagte er: „Ich rufe euch auf, die Waffen niederzulegen.“ Er versicherte, dass sie dann „ungehindert das Schlachtfeld verlassen“ könnten.

Putin sagte zudem, er wolle keine „Besetzung“ der Ukraine, sondern deren „Entmilitarisierung“. Er machte keine Angaben zum Umfang der Militäroperation, ob sie sich auf den Osten der Ukraine beschränken würde oder ob sie umfassender sein würde. Dann wandte er sich an diejenigen, „die versuchen, sich bei uns einzumischen“. „Sie müssen wissen, dass die Antwort Russlands sofort erfolgen und zu Konsequenzen führen wird, die Sie noch nie erlebt haben“, mahnte er. „Ich bin sicher, dass Russlands Soldaten und Offiziere ihre Pflicht mit Mut erfüllen werden. Die Sicherheit des Landes ist garantiert“, sagte Putin weiter.

Direkt nach dem Ende der Ansprache von Putin kam es zu den ersten schweren Explosionen in mehreren ukrainischen Städten aufgrund russischer Angriffe. Dabei wurde neben Städten wie Harkiv, Mariupol und Dnipro auch die Hauptstadt Kiew ins Visier genommen. Der US-Sender CNN berichtete von russischen Kampfflugzeugen über der Ukraine.

Ukraine-Invasion: UN-Dringlichkeitssitzung appelliert an Russland - „Schicken Sie ihre Truppen zurück“

UN-Generalsekretär António Guterres rief Putin während der Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats auf, die Ukraine nicht anzugreifen. „Präsident Putin, stoppen Sie Ihre Truppen, die Ukraine anzugreifen, geben Sie dem Frieden eine Chance, zu viele Menschen sind bereits gestorben“, sagte er in New York.

Die Untergeneralsekretärin der Vereinten Nationen, Rosemary DiCarlo, hatte zuvor erklärt, es gebe Berichte, dass Russland den Luftraum für zivile Flüge nahe der ukrainischen Grenze geschlossen habe und dass sich „Militärkolonnen auf die Ukraine zubewegen“ würden. Die US-Botschafterin bei der UNO, Linda Thomas-Greenfield, sagte bei der Dringlichkeitssitzung: „Schicken Sie Ihre Truppen, Panzer und Flugzeuge zurück nach Russland. Vermeiden Sie den Abgrund, bevor es zu spät ist.“

Ukraine-Invasion: Russland kündigt „Militäroperation“ an - Selenskyj sucht vergeblich Gespräch

Zuvor hatte der Kreml erklärt, die Separatisten in der Ostukraine hätten Russland um „Hilfe“ bei „der Zurückschlagung der Aggression“ der ukrainischen Armee gebeten. Russland hatte am Montag die selbsternannten „Volksrepubliken“ der pro-russischen Separatisten in der Ostukraine als unabhängig anerkannt. Die mit ihnen geschlossenen Abkommen sehen auch Beistandsgarantien im Fall von Angriffen vor.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor in der Nacht vergeblich das Gespräch mit Putin gesucht. An der ukrainischen Grenze "sind fast 200.000 Soldaten positioniert, Tausende von Kampffahrzeugen", sagte er mit Verweis auf die russischen Truppen. "Russland könnte in Kürze einen großen Krieg in Europa beginnen", warnte er.



Das Parlament in Kiew beschloss einen landesweiten Ausnahmezustand, das ukrainische Militär ordnete die Mobilisierung von Reservisten an. Die USA und die EU erließen Sanktionen gegen die Separatisten sowie russische Regierungsvertreter und schränkten den Zugang Russlands zu den Finanzmärkten ein. (afp)