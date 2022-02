Ukraine-Krieg: Russland kurz vor dem Ziel? Kiew könnte in den nächsten Stunden fallen

Von: Tanja Kipke, Bedrettin Bölükbasi, Florian Schimak

Im Ukraine-Konflikt hat Machthaber Wladimir Putin eine „Militäroperation“ im Nachbarland verkündet. Mehrere große ukrainische Städte werden von Explosionen erschüttert.

Im Ukraine-Konflikt* hat Russlands Machthaber Wladimir Putin* die Ukraine angegriffen. Infolgedessen wurde in der Hauptstadt Kiews der Luftalarm ausgelöst (siehe Update vom 24. Februar, 15.26 Uhr).

EU-Staaten einigten sich auf weitere Sanktionen, Russland* kündigte direkt Vergeltung an (siehe Update 17.03 Uhr und 16.23 Uhr)

Bundeskanzler Olaf Scholz äußert sich zur Ukraine-Krise. Unterdessen spricht Putin im russischen Fernsehen (siehe Update 17.56 Uhr und 18.21 Uhr).

US-Präsident Joe Biden kündigt weitere Sanktionen gegen Russland an (siehe Update 19.55 Uhr).

Update vom 24. Februar, 23.05 Uhr: Derweil gibt es dramatische Auswirkungen für alle Flüchtenden in der Ukraine: Aufgrund des verhängten Ausnahmezustandes dürfen nach ukrainischen Behördenangaben männliche ukrainische Staatsbürger im Alter von 18 bis 60 Jahren das Land nicht verlassen. Man werde sie nicht über die Landesgrenze lassen, teilte der Leiter der ukrainischen Zollbehörde in Lemberg, Danil Menschikow, am Donnerstagabend auf Facebook mit. Er bat die Menschen, keine Panik zu verbreiten und nicht zu versuchen, eigenständig die Landesgrenze zu überqueren.

Ukraine-Konflikt: Russland könnte bereits in den nächsten Stunden Kiew einnehmen

Update vom 24. Februar, 20.31 Uhr: Unsere Redaktion hat Kontakt zu Menschen in der Ukraine. In wenigen Stunden könnte die ukrainische Hauptstadt bereits von Russland eingenommen sein. Dies berichtete uns eine Ukrainerin aus Kiew, deren Freunde in der ukrainischen Nationalgarde kämpfen. Diese haben sie wissen lassen, dass sie die Stadt innerhalb der nächsten eineinhalb Stunden verlassen soll. Sie gehen davon aus, dass Kiew bombardiert wird und bald in russischer Hand ist. Hier der ganze Vor-Ort-Bericht am ersten Tag des Ukraine-Krieges.

Ukraine-Krieg: Biden äußert sich in Live-Statement

Update vom 24. Februar, 19.55 Uhr: Wenn Russland Cyberangriffe plant, werden die USA reagieren, sagt Biden. „Putin kann sich sicher sein, dass die USA und die Verbündeten weiter zur Ukraine stehen“. Putin sei eine echte Bedrohung des Weltfriedens. Er hatte die Angriffe von Anfang an geplant. „Die Werte dieser Welt können durch Putin nicht zerstört werden“, sagt Biden. Der Frieden und die Freiheit werden siegen. Der US-Präsident kündigt weiterhin an, dass US-Truppen nicht zu Kampfeinsätzen in die Ukraine geschickt werden. Sie werden jedoch die Nato-Außengrenzen beschützen.

Update vom 24. Februar, 19.44 Uhr: US-Präsident Joe Biden sagt in einer Fernsehansprache zum Angriff von Russland: „Wochenlang haben wir vorhergesagt, dass das passieren würde“. Putin habe trotz aller Warnungen den Krieg an die Ukraine erklärt. Biden verurteilt den Angriff scharf. „Wir limitieren Russlands Möglichkeiten, Geschäfte in Dollar, Pfund oder Euro zu machen“, so die Ankündigung Bidens. Man werde Russlands Geschäfte damit einschränken. Auch aus Hightech-Lieferungen wolle man Russland ausschließen. „Die russische Wirtschaft leidet jetzt schon“, so Biden. Auf dem nächsten NATO-Gipfel werde man die weiteren Schritte planen.

Ukraine-Krieg: Russland nimmt Tschernobyl ein - Einmarsch dauert an

Update vom 24. Februar, 19.04 Uhr: Der Einmarsch Russlands in die Ukraine dauert nach Angaben aus Moskau an. „Die Spezialmilitäroperation wird fortgesetzt“, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Donnerstag nach Angaben der Agentur Interfax in Moskau. Die Separatistenkämpfer würden in die Gebiete Donezk und Luhansk sechs bis acht Kilometer in ukrainisches Gebiet vorrücken. Die russische Armee habe dabei unterstützt.

Der Sprecher bestätigte die Eroberung des wichtigen Nord-Krim-Kanals. Dadurch sei die Wasserstraße „entsperrt“ und die Wasserversorgung der Schwarzmeer-Halbinsel Krim wieder hergestellt worden. Dabei seien auch russische Fallschirmjäger zum Einsatz gekommen. Nach der Annexion der ukrainischen Halbinsel 2014 durch Russland hatte die Ukraine den für die Wasserversorgung wichtigen Kanal gesperrt.

Zudem hat Russland nach ukrainischen Angaben das ehemalige Atomkraftwerk Tschernobyl erobert. Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal sagte am Donnerstag, Russland kontrolliere die sogenannte Sperrzone und alle Anlagen der Atomruine.

Putin spricht im russischen Fernsehen: „Man hat uns keine andere Wahl gelassen“

Update vom 24. Februar, 18.21 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Angriff auf die Ukraine als absolut notwendige Maßnahme für die Landesverteidigung bezeichnet. „Was hier geschieht, ist eine erzwungene Aktion“, sagte Putin am Donnerstagabend bei einem im Fernsehen übertragenen Treffen mit russischen Geschäftsleuten in Moskau. „Man hat uns keine andere Wahl gelassen.“

Wie reagiert die USA auf den Ukraine-Krieg? In Kürze wird US-Präsident Joe Biden vor die Presse treten und ein Statement abgeben. Dieses können Sie hier live mitverfolgen.

Ukraine-Krieg: Bundeskanzler Scholz mit Warnung - „Dieser Krieg ist Putins Krieg“

Update vom 24. Februar, 17.56 Uhr: „Die Lage ist ernst“, sagt Bundeskanzler Olaf Scholz in einer Live-Schalte. „In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei der Ukraine.“ Man werde den Angriff Russlands nicht hinnehmen. Scholz habe Putin beim Treffen in Russland gesagt, ein Krieg wäre ein „schwerer Fehler“. „Dieser Krieg ist Putins Krieg“, so Scholz. „Er allein ist dafür verantwortlich“.

Er fordert den russischen Präsidenten eindringlich dazu auf, seine Waffen niederzulegen. Russland werde einen „hohen Preis zahlen“. Erste Sanktionen seien bereits erlassen, weitere „tiefgreifende“ würden folgen. „Sie werden die russische Wirtschaft hart treffen.“ Putin sollte die Entschlossenheit der NATO nicht unterschätzen. „Deutschland und seine Verbündeten wissen sich zu schützen.“ „Putin wird nicht gewinnen“, ist sich der Kanzler sicher. „Europas Zukunft wird eine Zukunft in Frieden und Freiheit sein.“

Ukraine-Krieg: Russland nimmt Süden des Landes ein

Update vom 24. Februar, 17.39 Uhr: Wie die staatliche Nachrichtenagentur Ria und das russische Bürgerrechtsportal OVD-Info melden, sind bei Antikriegsprotesten mehr als 200 Menschen in verschiedenen Städten festgenommen worden. Die russischen Behörden hatte die Bevölkerung vor Protestaktionen gewarnt und mit Festnahmen gedroht. (siehe Update 15.49 Uhr)

Update vom 24. Februar, 17.20 Uhr: Wie ukrainische Behörden melden, hat man nach eigenen Angaben die Kontrolle über den Süden des Landes verloren. Vom Nachmittag gibt es wohl Bilder, die russische Truppe vor Dnipro zeigen. Bald wird wohl auch in Odessa einmarschiert, wie befürchtet wird.

Ukraine-Konflikt: Moskau nennt EU-Sanktionen „unerfreuliche Maßnamen“

Update vom 24. Februar, 17.03 Uhr: Die neuen geplanten Sanktionen der EU hat Russland als „unfreundliche“ Maßnahme kritisiert. Dies würde Moskau „nicht daran hindern“, die prorussischen Separatisten in der Ostukraine zu unterstützen. Darüber hinaus teilte das russische Außenministerium mit, dass gemäß dem „Prinzip der Gegenseitigkeit“ des Völkerrechts, Russland „harte Vergeltungsmaßnahmen ergreifen“ werde.

Update vom 24. Februar, 16.37 Uhr: Wie das Weiße Haus soeben mitteilte, wird sich um 18.30 Uhr (MEZ) US-Präsident Joe Biden mit einer Ansprache zu Putins Angriffen auf die Ukraine äußern. Nach den ersten Angriffen am frühen Morgen hatte Biden von einem „ungerechtfertigten Angriff“ und einem „vorsätzlichen Krieg“ gesprochen. Außerdem kündigte er an, dass die USA und ihre Verbündeten Russland dafür zur Rechenschaft ziehen werden. (siehe Eintrag von 6.20 Uhr)

Update vom 24. Februar, 16.23 Uhr: Die EU-Staaten haben sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag auf die Grundzüge des neuen Sanktionspakets gegen Russland verständigt. Angaben aus EU-Kreisen zufolge zielt es auf die Bereiche Energie, Finanzen und Transport ab. Zudem soll es Exportkontrollen für Hightech-Produkte und Software sowie Einschränkungen bei der Visapolitik geben.

Ukraine-Konflikt: Russische Truppen erreichen Tschernobyl

Update vom 24. Februar, 16.12 Uhr: Russische Soldaten haben offenbar die Region um das Atomkraftwerk Tschernobyl erreicht. Anton Geraschenko, ein Berater des ukrainischen Innenministers, schrieb auf Facebook, dass die Nationalgarde, die die Region dort bewache, hart kämpfe.

In Tschernobyl ereignete sich 1986 der bislang größter Reaktorunfall der Geschichte. Sollte bei etwaigen Gefechten dort die Schutzhülle der zerstörten Blöcke beschädigt werden, könnte es zur Freisetzung radioaktiven Materials, so Geraschenko.

Ukraine-Konflikt: Bundeswehr bereitet sich auf Nato-Eingreiftruppe NRF vor

Update vom 24. Februar, 15.59 Uhr: Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine hat das Bundesverteidigungsministerium sogenannte „nationale Alarmmaßnahmen“ für die Bundeswehr ausgelöst.

Die Armee werde sich damit „bis in die einzelne Dienststelle“ auf eine mögliche Verlegung der Nato-Eingreiftruppe NRF vorbereiten, erklärte das Ministerium am Donnerstag. Zur Nato Response Force (NRF) mit insgesamt rund 50.000 Soldatinnen und Soldaten gehören 13.700 aus der Bundeswehr.

Update vom 24. Februar, 15.49 Uhr: Russische Behörden haben die Menschen im eigenen Land angesichts des Einmarsches in die Ukraine vor Protestaktionen gewarnt. „Aufgrund der angespannten außenpolitischen Lage“ werde in sozialen Netzwerken zu nicht genehmigten Kundgebungen aufgerufen, teilten Ermittlungskomitee, Innenministerium und Moskaus Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Das Innenministerium drohte mit Festnahmen. Russische Sicherheitskräfte sind bekannt dafür, oft mit Härte gegen oppositionelle Demonstranten vorzugehen. Zunächst gab es allerdings keine größeren Protestaktionen.

Ukraine-Konflikt: Russland kurz vor Kiew - Luftalarm ausgelöst - Menschen sollen in Luftschutzbunker

Update vom 24. Februar, 15.39 Uhr: Bislang sollen 74 Einrichtungen der ukrainischen Militärinfraktrastruktur zerstört worden sein, wir der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, behauptet. Außerdem sei ein ukrainischer Militärhubschrauber und vier Drohnen abgeschossen worden.

Update vom 24. Februar, 15.26 Uhr: Luftalarm in Kiew! In der ukrainischen Hauptstadt wurden wegen eines russischen Angriffs alle Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, sich in Luftschutzbunker in Sicherheit zu bringen. Bürgermeister Vitali Klitschko erklärt derweil, dass vier U-Bahn-Stationen als Bunker genutzt werden. Züge fahren dort aktuell keine.

Rauch steigt über den Dächern Kiews auf. © IMAGO / Kyodo News

Ukraine-Krieg: Schröder empört mit Aussagen zum Konflikt

Update vom 24. Februar, 15.23 Uhr: Seit Tagen steht Altkanzler Gerhard Schröder in der Kritik. Der Grund? Als Gaslobbyist wird ihm eine besondere Nähe zu Wladimir Putin nachgesagt. Bislang hatte sich Schröder aber nicht zum Angriff Russlands auf die Ukraine geäußert.

Das hat sich nun geändert. „Der Krieg und das damit verbundene Leid für die Menschen in der Ukraine muss schnellstmöglich beendet werden. Das ist die Verantwortung der russischen Regierung“, schrieb Schröder auf LinkedIn. Demnach habe es in der vergangenen Jahren viele Fehler und Versäumnisse im Verhältnis zwischen dem Westen und Russland gegeben.

„Und es gab viele Fehler - auf beiden Seiten“, schreibt Schröder weiter: „Aber auch Sicherheitsinteressen Russlands rechtfertigen nicht den Einsatz militärischer Mittel.“

In Sachen Sanktionen wirbt Schröder aber für Vorsicht. „Mit Blick auf die Zukunft gilt, dass jetzt bei notwendigen Sanktionen darauf geachtet wird, die verbliebenen politischen, wirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Verbindungen, die zwischen Europa und Russland bestehen, nicht gänzlich zu kappen.“

Zwar sei die Lage aktuell „dramatisch“, aber dennoch sei dies die Basis für „eine Hoffnung, die wir alle haben: dass ein Dialog über Frieden und Sicherheit auf unserem Kontinent wieder möglich ist“, so Schröder.

Ukraine-Konflikt: Flugzeug nahe Kiew abgestürzt - mindestens fünf Tote

Update vom 24. Februar, 14.15 Uhr: Offenbar ist in der Nähe von Kiew ein ukrainisches Militärflugzeug abgestürzt, wie der ukrainische Rettungsdienst berichtet. Dabei seinen angeblich mindestens fünf Menschen um Leben gekommen. Etwa 50 Kilometer südlich von Kiew sei die Maschine abgestürzt - der Grund ist bislang nicht bekannt.

Update vom 24. Februar, 14.04 Uhr: Für Europa sei der Einmarsch der Russen in der Ukraine so etwas wie der „Nine-Eleven-Moment“, sagte der frühere Wehrbeauftragte des Bundestags, Hans-Peter Bartels der Neuen Osnabrücker Zeitung: „Das ist ein Tag, der alles verändert. Man sieht plötzlich etwas, das man nie mehr erwartet hat - dass noch mal ein Angriffskrieg in Europa stattfindet.“ Gleichzeitig sieht Sozialdemokrat Bartels in der russischen Invasion auch „den Beginn eines neuen Kalten Krieges“.

Ukraine-Invasion: Nato aktiviert Verteidigungspläne - mehr als 100 Kampfjets in Alarmbereitschaft

Update vom 24. Februar, 12.45 Uhr: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg äußerte sich zur Invasion der Ukraine durch Russland. „Wir haben jetzt einen Krieg in Europa auf einem Niveau und von einer Art, von denen wir dachten, dass er Geschichte ist”, betonte der Generalsekretär und fügte hinzu: „Das ist ein schwieriger Moment für die Sicherheit der Ukraine.“ Der „unprovozierte” russische Angriff riskiere unzählige unschuldige Leben. Es handle sich um eine „absichtliche, kaltblütige und schon lange geplante” Invasion. Die Nato verurteile diese „eklatante Verletzung des Völkerrechts”, so Stoltenberg. Er rief Russland zum Rückzug auf.



Die Hauptaufgabe der Nato sei der Schutz ihrer Verbündeten. Für Missverständnisse dürfe es keinen Raum geben, mahnte der Generalsekretär. Ein Angriff auf einen Staat werde als einen Angriff auf alle Staaten der Nato bewertet. Stoltenberg kündigte deshalb die Aktivierung der Verteidigungspläne der Nato an. In den letzten Wochen hätten die USA und europäische Verbündete tausende Truppen an die Nato-Ostflanke entsandt. Daneben seien mehr als 100 Kampfjets in Alarmbereitschaft und würden den Nato-Luftraum schützen, während mehr als 120 Schiffe „vom hohen Norden bis zum Mittelmeer” in Gewässern präsent seien.

Ukraine-Invasion: Scholz reagiert auf Putins Aggression - Appell an russischen Machthaber für Rückzug

Update vom 24. Februar, 11.59 Uhr: Zuletzt richtet sich Bundeskanzler Scholz an den russischen Machthaber Wladimir Putin. Er rief ihn dazu auf, den militärischen Angriff „sofort zu stoppen und dem Blutvergießen Einhalt zu gebieten”. Putin solle seine Truppen aus der Ukraine abziehen.

Update vom 24. Februar, 11.56 Uhr: Scholz äußert sich auch über weitere Aktionen gegen Russland. In enger Absprache mit internationalen Partnern in der Nato und in der EU werde man „noch heute weitere harte Sanktionen gegen Russland beschließen”. Dabei wolle man der russischen Führung klar machen: „Für diese Aggression zahlt sie einen bitteren Preis.” Putin habe mit seinem Krieg „einen schweren Fehler begangen”. Den osteuropäischen Nato-Ländern wie etwa Polen oder Rumänien versicherte er, dass man ihnen zur Seite stehen werde. „Deutschland steht zur Beistandspflicht der Nato”, unterstreicht der Kanzler.

Update vom 24. Februar, 11.52 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz äußert sich zur russischen Invasion der Ukraine. „Dieser 24. Februar ist ein furchtbarer Tag für die Ukraine und ein düsterer Tag für Europa”, beginnt er seine Worte. Wladimir Putin breche „abermals eklatant das Völkerrecht”. Damit stelle er auch die europäische Friedensordnung in Frage. Im Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj habe er ihm „volle Solidarität” zugesichert, so Scholz. Der Bundeskanzler appellierte zudem an deutsche Staatsbürger in der Ukraine, das Land zu verlassen.

Ukraine-Invasion: Ukrainisches Militär schießt wohl siebtes russisches Flugzeug ab

Update vom 24. Februar, 11.50 Uhr: Das ukrainische Militär kündigte den Abschuss eines weiteren russischen Flugzeugs in der Region Luhansk an. Damit sei die Zahl der abgeschossenen russischen Flugzeuge auf sieben gestiegen.

Update vom 24. Februar, 11.15 Uhr: Bei russischen Luftangriffen sind ukrainischen Angaben zufolge mehr als 40 Soldaten getötet worden. Entgegen separatistischer Angaben sei die Frontlinie in der Ostukraine nicht durchbrochen worden, sagte Militärsprecher Olexij Arestowytsch am Donnerstag vor Journalisten. Die Kleinstadt Schtschastja sei weiter unter ukrainischer Kontrolle. Zuvor hatten die prorussischen Separatisten von der Einnahme von Schtschastja sowie der Kleinstadt Stanyzja Luhanska berichtet. Laut Arestowytsch sind die russischen Truppen in den Charkiw und Tschernihiw Regionen bis zu 5 Kilometer in ukrainisches Territorium eingedrungen.

Ukraine-Krieg: Dramatische Rede von Selenskyj inmitten der Invasion - Appell an alle ukrainischen Bürger

Update vom 24. Februar, 10.55 Uhr: Inmitten der russischen Invasion meldete sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zu Wort. Im Donbass, aber auch in weiteren Region der Ukraine gebe es schwere Kämpfe. Dabei habe auch der Feind Verluste erlitten und diese Verluste würden größer werden, betonte der ukrainische Staatschef. Russland sei aus verschiedenen Richtungen in die Ukraine eingedrungen. Selenskyj versicherte jedem, der die Unabhängigkeit und Souveränität der Ukraine schützen wolle, eine Waffe zu geben: „Jeder, der Kampferfahrung hat, der die Ukraine verteidigen kann und möchte, soll sich melden”, sagte der Staatschef. Er appellierte auch an die Veteranen, sich zu melden.



Der ukrainische Präsident verkündete anschließend den Abbruch aller diplomatischen Beziehungen mit Russland. „Die Ukraine verteidigt sich und wird seine Freiheit nicht aufgeben”, unterstrich er. „Russland steht für das Böse”, sagte Selenskyj. Gleichzeitig betonte er aber, vieles hänge von der russischen Bevölkerung ab. Er rief zum Protest gegen den Krieg auf.

Update vom 24. Februar, 10.50 Uhr: Als Reaktion auf den russischen Einmarsch bricht die Ukraine die diplomatischen Beziehungen mit dem Nachbarland Russland ab. Das sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag in der ukrainischen Hauptstadt Kiew.

Ukraine-Invasion: Offenbar dutzende russische Soldaten getötet - weiteres Flugzeug abgeschossen

Update vom 24. Februar, 10.00 Uhr: Während die Invasion der Ukraine durch Russland in vollem Gange ist, veröffentlichte die ukrainische Armee eine Zwischenbilanz der Auseinandersetzungen mit russischen Truppen. „Im Schtschastja-Gebiet wurden etwa 50 russische Besatzer getötet“, hieß es in einer Mitteilung auf der offiziellen Facebook-Seite des Generalstabs. Die Stadt Schtschastja befindet sich nur wenige Kilometer nördlich von Luhansk, wo pro-russische Separatisten eine sogenannte „Volksrepublik“ ausgerufen haben. In den letzten Tagen eskalierten auch dort die Kämpfe.

Daneben habe man bei den jüngsten Auseinandersetzungen mit russischen Truppen seit heute morgen auf der Straße zu Charkiw vier Panzer der russischen Streitkräfte zerstört, so der Generalstab. Außerdem habe die ukrainische Armee ein weiteres Flugzeug der russischen Luftwaffe abgeschossen. Damit sei die Gesamtzahl der abgeschossenen Flugzeuge nun auf sechs gestiegen.

Update vom 24. Februar, 9.30 Uhr: Nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ostukraine hat der Chef der selbst ernannten Volksrepublik Donezk angekündigt, dass es keine langen Kämpfe geben werde. Denis Puschilin sagte am Donnerstagmorgen im russischen Staatsfernsehen: „Die Befreiungsbewegung wird ziemlich schnell enden.“ Die Militäroperation sei im vollen Gang. „Ich kann sagen, dass dies sehr bald enden wird“, so der Separatistenchef.

Die Städte und Dörfer der Region würden „in naher Zukunft befreit werden“, behauptete er. Angaben des ukrainischen Grenzschutzes zufolge überschritten russische Panzerkolonnen im Gebiet Luhansk bei Krasna Taliwka, Milowe und Horodyschtsche von russischem Territorium aus die Grenze. Abwehrkämpfe dauerten an.

Update vom 24. Februar, 9.15 Uhr: In der ukrainischen Hauptstadt Kiew werden die U-Bahn-Stationen offenbar als improvisierte Bunker genutzt, wie der US-Sender CNN meldete. Angesichts der zahlreichen russischen Angriffe auf die Stadt seien die Stationen voll an Menschen mit Vorräten.

Inmitten russischer Angriffe suchen Menschen in Kiew Schutz in U-Bahn-Stationen. © Daniel Leal/AFP

Ukraine-Invasion: Tote und verletzte ukrainische Soldaten - EU plant neue Sanktionen gegen Russland

Update vom 24. Februar, 8.55 Uhr: Die neuen geplanten EU-Sanktionen gegen Russland werden nach Angaben von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Zugang russischer Banken zu den europäischen Finanzmärkten stoppen. Zudem sollen russische Vermögenswerte in der EU eingefroren werden, und wichtigen Sektoren der russischen Wirtschaft soll der Zugang zu Schlüsseltechnologien und Märkten verwehrt werden

Update vom 24. Februar, 8.50 Uhr: Infolge russischer Luftangriffe sind ukrainischen Angaben zufolge mindestens sieben Soldaten getötet und 15 weitere verletzt worden. Zudem würden 19 Soldaten vermisst, teilte das Innenministerium in Kiew am Donnerstagmorgen mit. Eine Brücke über den Fluss Inhulez in der Südukraine sei zerstört worden.

Update vom 24. Februar, 8.30 Uhr: Die russischen Streitkräfte haben bei der Invasion in die Ukraine nach eigenen Angaben die Luftabwehr des Landes komplett unschädlich gemacht. Die Stützpunkte der ukrainischen Luftwaffe seien mit „präzisionsgelenkter Munition“ außer Betrieb gesetzt worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.

Die ukrainischen Soldaten hätten keinerlei Widerstand gegen das russische Militär geleistet, hieß es. Zugleich wies das Ministerium ukrainische Berichte über einen Abschuss von russischen Flugzeugen zurück. Das entspreche nicht den Tatsachen, hieß es. Das Ministerium teilte auch mit, dass es keine Luftschläge gegen ukrainische Städte gebe. „Der Zivilbevölkerung droht nichts“, so das Ministerium.

Ukraine-Invasion: Scholz sichert Kiew „Solidarität“ zu - „ein dunkler Tag für Europa“

Update vom 24. Februar, 7.35 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat der Ukraine „die volle Solidarität Deutschlands in dieser schweren Stunde versichert“. Das habe der Kanzler dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Morgen in einem Telefonat gesagt, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit in Berlin über Twitter mit. Scholz hat den Angriff Russlands auf die Ukraine „auf das Schärfste“ verurteilt. Er sei „ein eklatanter Bruch des Völkerrechts“ und „durch nichts zu rechtfertigen ist“, erklärte der Bundeskanzler.

In seiner Erklärung forderte Scholz: „Russland muss diese Militäraktion sofort einstellen.“ Er kündigte für Donnerstag eine enge Abstimmung innerhalb der G7, der Nato und der EU an. Der Bundeskanzler sprach von einem „rücksichtslosen Akt“ von Russlands Präsident Wladimir Putin. „Dies ist ein furchtbarer Tag für die Ukraine und ein dunkler Tag für Europa“, erklärte er. „Unsere Solidarität gilt der Ukraine und ihren Menschen“, so Scholz.

Update vom 24. Februar, 7.10 Uhr: Das russische Militär ist in der Ukraine einmarschiert und in mehreren ukrainischen Städten sind kräftige Explosionen zu hören. Laut Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums erleidet allerdings auch die russische Seite wohl erhebliche Verluste. Die ukrainische Armee habe inzwischen fünf Flugzeuge und ein Helikopter der Angreifer abgeschossen, heißt es auf der offiziellen Facebook-Seite des Generalstabs.

Ukraine-Invasion: Belarus-Truppen am russischen Angriff beteiligt - ukrainische Behörde meldet Angriff

Update vom 24. Februar, 6.45 Uhr: Offenbar beteiligen sich an dem russischen Angriff auf die Ukraine auch belarussische Truppen. In einer Pressemitteilung führte der staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine an, um etwa 5 Uhr morgens (Ortszeit) sei die Grenze der Ukraine von russischen und belarussischen Truppen gemeinsam angegriffen worden. Der Angriff auf Grenzeinheiten, Patrouillen und Kontrollpunkte sei mit leichten Waffen, aber auch Artillerie erfolgt. Darüber hinaus gebe es auch einen Angriff aus der Halbinsel Krim, die 2014 von Russland annektiert wurde. Vom US-Sender CNN veröffentlichte Aufnahmen zeigen, wie russische Panzer offenbar über Belarus in ukrainisches Territorium eindringen.

Update vom 24. Februar, 6.35 Uhr: Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksii Resnikow betonte in einer Pressemitteilung, russische Truppen würden ukrainische Einheiten im Osten des Landes sowie militärische Kontrollzentren und Luftstützpunkte in anderen Regionen angreifen.

„Unsere Armee tut alles, um euch zu beschützen und dem Aggressor keine Chance auf einen Durchbruch zu geben“, hieß es in der Pressemitteilung. Resnikow rief das ukrainische Volk dazu auf, Ruhe zu bewahren und zu Hause zu bleiben. Die Situation sei unter Kontrolle, versicherte er.

Eine ähnliche Aussage zur aktuellen Lage kam vom russischen Verteidigungsministerium. Die militärische Infrastruktur der Ukraine werde mit Präzisionsangriffen außer Gefecht gesetzt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Ria Nowosti unter Berufung auf das Verteidigungsministerium.

Ukraine: Biden verurteilt russischen Angriff in Gespräch mit Selenskyj

Update vom 24. Februar, 6.20 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat den „unprovozierten und ungerechtfertigten“ russischen Angriff auf die Ukraine in einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj verurteilt. Er habe Selenskyj soeben über die weiteren geplanten Maßnahmen der USA und der westlichen Verbündeten gegen Russland unterrichtet, inklusive „harter Sanktionen“, erklärte Biden am Donnerstag.

Update vom 24. Februar, 6.10 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat im ganzen Land den Kriegszustand ausgerufen. Das teilte er am Donnerstag in einer Videobotschaft mit. Russland greife die „militärische Infrastruktur“ der Ukraine an, sagte er in einer Videobotschaft am Donnerstagmorgen, die auf Facebook veröffentlicht wurde. Gleichzeitig forderte er die Bürger auf, nicht in Panik zu geraten. „Wir sind auf alles vorbereitet, wir werden siegen“, fügte er hinzu.

Ukraine-Invasion: Putin mit Kriegserklärung in Live-Ansprache - „alle roten Linien überschritten“

Erstmeldung: München - Eine russische Invasion der Ukraine wird wohl tatsächlich zur Realität: Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine „spezielle Militäroperation“ in der Ukraine angekündigt. „Ich habe die Entscheidung für eine Militäroperation getroffen“, sagte er in einer Fernsehansprache in der Nacht zum Donnerstag (24. Februar). Der Westen habe „alle roten Linien überschritten“.

Er forderte das ukrainische Militär auf, „die Waffen niederzulegen“, und drohte für jegliche Einmischung in den russischen Einsatz Vergeltung an.

Ukraine-Invasion Russlands beginnt - Biden verurteilt „ungerechtfertigten Angriff“

In einer ersten Reaktion verurteilte US-Präsident Joe Biden den „ungerechtfertigten Angriff“ auf die Ukraine. Russland hat nach Angaben von Biden „vorsätzlich“ einen „Krieg“ gegen die Ukraine begonnen. Dies werde „zu einem katastrophalen Verlust an Leben und zu menschlichem Leid“ führen, warnte er.

Russland alleine sei verantwortlich für die dadurch ausgelösten Todesfälle und das menschliche Leid, erklärte Biden. Die USA und ihre Verbündeten würden Russland entschlossen dafür „zur Rechenschaft ziehen“, erklärte er und kündigte an, weitere Maßnahmen gegen die russische Aktion einleiten zu wollen.

Ukraine-Invasion: Putin spricht von „Entmilitarisierung“ - Explosionen in ukrainischen Städten

Putin prangerte erneut einen angeblichen „Völkermord“ der ukrainischen Regierung im Osten des Landes an und verwies auf das Hilfeersuchen der Separatisten an den Kreml. An das ukrainische Militär gewandt sagte er: „Ich rufe euch auf, die Waffen niederzulegen.“ Er versicherte, dass sie dann „ungehindert das Schlachtfeld verlassen“ könnten.

Putin sagte zudem, er wolle keine „Besetzung“ der Ukraine, sondern deren „Entmilitarisierung“. Er machte keine Angaben zum Umfang der Militäroperation, ob sie sich auf den Osten der Ukraine beschränken würde oder ob sie umfassender sein würde. Dann wandte er sich an diejenigen, „die versuchen, sich bei uns einzumischen“. „Sie müssen wissen, dass die Antwort Russlands sofort erfolgen und zu Konsequenzen führen wird, die Sie noch nie erlebt haben“, mahnte er. „Ich bin sicher, dass Russlands Soldaten und Offiziere ihre Pflicht mit Mut erfüllen werden. Die Sicherheit des Landes ist garantiert“, sagte Putin weiter.

Direkt nach dem Ende der Ansprache von Putin kam es zu den ersten schweren Explosionen in mehreren ukrainischen Städten aufgrund russischer Angriffe. Dabei wurde neben Städten wie Harkiv, Mariupol und Dnipro auch die Hauptstadt Kiew ins Visier genommen. Der US-Sender CNN berichtete von russischen Kampfflugzeugen über der Ukraine.

Ukraine-Invasion: UN-Dringlichkeitssitzung appelliert an Russland - „Schicken Sie ihre Truppen zurück“

UN-Generalsekretär António Guterres rief Putin während der Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats auf, die Ukraine nicht anzugreifen. „Präsident Putin, stoppen Sie Ihre Truppen, die Ukraine anzugreifen, geben Sie dem Frieden eine Chance, zu viele Menschen sind bereits gestorben“, sagte er in New York.

Die Untergeneralsekretärin der Vereinten Nationen, Rosemary DiCarlo, hatte zuvor erklärt, es gebe Berichte, dass Russland den Luftraum für zivile Flüge nahe der ukrainischen Grenze geschlossen habe und dass sich „Militärkolonnen auf die Ukraine zubewegen“ würden. Die US-Botschafterin bei der UNO, Linda Thomas-Greenfield, sagte bei der Dringlichkeitssitzung: „Schicken Sie Ihre Truppen, Panzer und Flugzeuge zurück nach Russland. Vermeiden Sie den Abgrund, bevor es zu spät ist.“

Ukraine-Invasion: Russland kündigt „Militäroperation“ an - Selenskyj sucht vergeblich Gespräch

Zuvor hatte der Kreml erklärt, die Separatisten in der Ostukraine hätten Russland um „Hilfe“ bei „der Zurückschlagung der Aggression“ der ukrainischen Armee gebeten. Russland hatte am Montag die selbsternannten „Volksrepubliken“ der pro-russischen Separatisten in der Ostukraine als unabhängig anerkannt. Die mit ihnen geschlossenen Abkommen sehen auch Beistandsgarantien im Fall von Angriffen vor.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor in der Nacht vergeblich das Gespräch mit Putin gesucht. An der ukrainischen Grenze "sind fast 200.000 Soldaten positioniert, Tausende von Kampffahrzeugen", sagte er mit Verweis auf die russischen Truppen. "Russland könnte in Kürze einen großen Krieg in Europa beginnen", warnte er.



Das Parlament in Kiew beschloss einen landesweiten Ausnahmezustand, das ukrainische Militär ordnete die Mobilisierung von Reservisten an. Die USA und die EU erließen Sanktionen gegen die Separatisten sowie russische Regierungsvertreter und schränkten den Zugang Russlands zu den Finanzmärkten ein. (afp) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA