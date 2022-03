Ukraine-Krieg: Selenskyj drängt vor neuen Verhandlungen auf Frieden „ohne Verzögerung“

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, spricht auf einem vorab aufgezeichneten Video bei einer Kundgebung am Lincoln Memorial am Sonntag (27. März 2022). © picture alliance/dpa/ZUMA Press Wire | Michael Brochstein

Anfang der Woche sollen neue Verhandlungen starten. Der ukrainische Präsident Selenskyj drängt auf Frieden „ohne Verzögerung“. Der News-Ticker.

Im Ukraine-Krieg sollen Anfang dieser Woche neue Verhandlungen zwischen russischen und ukrainischen Unterhändlern beginnen.

Vor der Wiederaufnahme der Gespräche drängte der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj auf Frieden „ohne Verzögerung“.

Dieser News-Ticker zum Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert. Alle Infos zum Hintergrund der Ukraine-Krise.

Kiew - Vor der Wiederaufnahme direkter Gespräche zwischen der Ukraine und Russland zur Beendigung des Ukraine-Krieges hat der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj auf Frieden „ohne Verzögerung“ gedrungen. „Unser Ziel ist klar - so schnell wie möglich Frieden und die Wiederherstellung des normalen Lebens in unserem Heimatland“, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft in der Nacht zu Montag.

Laut dem ukrainischen Unterhändler David Arachamia sollen die Gespräche von Montag bis Mittwoch in der türkischen Metropole Istanbul stattfinden. Es ist das erste Mal seit Wochen, dass ein persönliches Treffen der ukrainischen und russischen Verhandler angesetzt wurde. In den vergangenen Wochen waren einige Gesprächsrunden ergebnislos zu Ende gegangen, zuletzt war lediglich online verhandelt worden.

Ukraine-Krieg: Videobotschaft von Selenskyj – Präsident formuliert „rote Linien“ bei Verhandlungen

Selenskyj formulierte in seiner Video-Botschaft seine roten Linien bei den Verhandlungen mit Russland. „Die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine stehen nicht in Zweifel“, sagte er. „Wirksame Sicherheitsgarantien für unseren Staat sind zwingend.“

Zuvor hatte der ukrainische Präsident in einem Interview mit mehreren unabhängigen russischen Medien gesagt, seine Regierung werde die Frage der von Russland geforderten Neutralität seines Landes „gründlich“ prüfen. Mit Blick auf die von russischen Separatisten kontrollierten Gebiete in der Ostukraine sagte Selenskyj: „Wir verstehen, dass es unmöglich ist, alle Gebiete mit Gewalt zu befreien.“ Eine Rückeroberung der Gebiete würde „den Dritten Weltkrieg“ auslösen.

Eine Neutralität der Ukraine ist eine der russischen Hauptforderungen in den Verhandlungen über einen Waffenstillstand. Die Ukraine würde bei einem solchen Neutralitätsmodell auf einen Beitritt zur Nato verzichten müssen.

Ukraine-Krieg: Russische Luftangriffe auf Städte gehen in der Nacht zum Montag weiter

Das russische Militär hat seine Luftangriffe gegen ukrainische Städte auch in der Nacht zum Montag fortgesetzt. Nach ukrainischen Medienberichten wurden unter anderem die Hauptstadt Kiew sowie Luzk, Riwne und Charkiw von mehreren schweren Explosionen erschüttert. In Luzk im Nordwesten der Ukraine wurde ein Treibstoffdepot getroffen. Zuvor war in allen Regionen des Landes Luftalarm ausgelöst worden.

Doch die Gegenangriffe ukrainischer Truppen scheinen Wirkung zu zeigen. Eigenen Angaben zufolge konnte das ukrainische Militär russische Truppen in Regionen um Kiew sowie um Charkiw teils zurückdrängen. Diese Angaben konnten von unabhängiger Seite zunächst nicht bestätigt werden. „Wir treiben die Besatzer in Richtung (russischer) Grenze zurück", so der regionale Militärchef Oleg Synegubow auf Telegram.