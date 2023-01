Weil er Feuerwerk in Kiew zündete - Ukrainer drohen bis zu fünf Jahre Haft

Von: Julia Volkenand

In Kiew wurde ein Mann wegen eines illegalen Feuerwerks festgenommen (Symbolbild). © Boris Roessler/dpa

Weil er trotz strikten Feuerwerksverbots in Kiew die Knallerei nicht lassen wollte, drohen einem Ukrainer nun bis zu fünf Jahre Haft.

Kiew - Überall auf der Welt wurde am 31. Dezember mit lautem Geknalle und buntem Feuerwerk das neue Jahr eingeleitet. Zwar gibt es mancherorts, so auch in München, Verbotszonen, um die Umwelt zu schonen, doch im Großen und Ganzen können sich die Menschen zu Silvester mit einem Feuerwerk richtig austoben. Zumindest beinahe. In der Ukraine herrschte, wegen des nach wie vor wütenden Kriegs mit Russland, ein striktes Feuerwerksverbot. Eigentlich mehr als nachvollziehbar, wenn man sich die Lage in der Ukraine vor Augen führt.

Ukraine-Krieg: Mann wegen illegalem Silvester-Feuerwerk festgenommen

Ein 47-jähriger Mann aus Kiew wollte das aber scheinbar nicht einsehen und zündete dennoch in der Hauptstadt Raketen - mit harten Konsequenzen. Bürgermeister Vitali Klitschko teilte über seinen Telegram-Kanal am Sonntag mit: „Jetzt drohen ihm fünf Jahre Freiheitsentzug.“ Verschreckte Anwohner hatten in der Silvesternacht die Polizei gerufen und diese über das illegale Feuerwerk in Kenntnis gesetzt.

Mitten im Krieg in der Ukraine: Polizei rückt zu verbotenem Feuerwerk aus

Die rückte auch sofort an und nahm den Mann fest. Außerdem beschlagnahmten die Beamten in dessen Wohnung ein ganzes Lager pyrotechnischer Produkte. Kein schöner Fund, mitten im Ukraine-Krieg. Wegen Rowdytums wurde der 47-Jährige nun angeklagt, teilte die Polizei mit.

Nur kurz nach dem verbotenen Feuerwerk wurde in Kiew Luftalarm ausgelöst. Russland hatte eine Welle Kamikaze-Drohnen auf die Hauptstadt gestartet. Die Drohnen vom iranischen Typ Schahed-136 wurden nach ersten Angaben wohl allesamt von der Luftabwehr in Kiew abgefangen. (jv/dpa)