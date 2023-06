„Können zeigen, wie krank wir sind“: Prigoschin spekuliert über taktischen Atomschlag in Belgorod

Von: Jacob von Sass

Wagner-Gruppe gegen Putin: Söldner-Boss Jewgeni Prigoschin unterstellt dem Kreml Planungen für einen taktischen Atomschlag auf die Region Belgorod.

Belgorod – Der Streit zwischen der Gruppe Wagner und dem Kreml spitzt sich immer weiter zu. Erst kürzlich sollen russische Soldaten in Bachmut auf die Söldner geschossen haben. Daraufhin nahm die Privatarmee einen russischen Oberstleutnant gefangen, der für den Angriff verantwortlich gemacht wird. Jetzt spekuliert Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin darüber, dass Russland einen taktischen Atomschlag auf die eigene Region Belgorod planen könnte.

In einem Videointerview mit dem Telegramkanal Donbass Today sagte er: „Ich befürchte, dass sie mit dem Gedanken spielen, eine kleine Atombombe auf ihrem eigenen Territorium abzuwerfen. Es ist beängstigend, sie auf fremdes Gebiet zu werfen, aber wir können unser eigenes treffen, um zu zeigen, wie krank und psychotisch wir sind.“ So könne sich der Atomschlag gegen ein russisches Dorf in der Region Belgorod richten, welches in der Zukunft von Streitkräften aus der Ukraine besetzt werde.

Jewgeni Prigoschin, Chef der Wagner-Söldner. © IMAGO/Lev Borodin

Prigoschin droht: Gruppe Wagner könnte sich im Ukraine-Krieg gegen den Kreml richten

Das amerikanische Nachrichtenportal Newsweek berichtet zudem, dass Prigoschin in dem Interview dem Verteidigungsministerium in Moskau außerdem ein Ultimatum gestellt habe. So deutete er an, seine Truppen gegen Wladimir Putin zu richten, wenn der geforderte Nachschub an Munition weiter ausbleibe. So könne es sein, dass er mit der Gruppe Wagner persönlich zum Ministerium gehe, um neue Geschosse und Raketen einzufordern. Schon länger wirft er der russischen Führung vor, den Söldnern absichtlich den Nachschub zu verweigern.

Am Montag (5. Juni) machte die Legion „Freies Russland“, die die Gefechte in der russischen Region Belgorod gestartet hatte, Prigoschin ein Angebot. So wolle man einen gefangenen Wagner-Söldner gegen den russischen Oberstleutnant eintauschen. Laut des Wagner-Chefs sei der Inhaftierte aber kein Kriegsgefangener, sodass ein Handel nicht möglich sei. Auch fügte Prigoschin hinzu: „Die Gruppe Wagner tauscht keine Russen gegen Russen.“ (Jakob von Sass)