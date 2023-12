Giftanschläge auf der Krim? 24 russische Soldaten sterben

Von: Maximilian Kurz

Drucken Teilen

Russische Soldaten sollen zu Opfern eines Giftanschlags in Simferopol geworden sein. © Alexey Maishev/Imago

Mehr als 20 russische Soldaten sollen in Simferopol auf der Krim, nach einem Treffen mit zwei Frauen, verstorben sein.

Simferopol – Medienberichten zufolge wurden mehr als 20 russische Soldaten einer in Simferopol stationierten Militäreinheit getötet. Viele Kämpfer mussten in das Krankenhaus eingeliefert werden. Darüber berichtet unter anderem Defense Express.

Ukraine-Krieg: Soldaten schwer vergiftet

Demnach kam es schon wieder in der Ukraine zu Partisanen-Angriffen auf russische Besatzer. In einer Erklärung hieß es: „Zwei hübsche Mädchen kamen an den Kontrollpunkt der Militäreinheit und stellten sich als Einheimische vor. Sie brachten sieben Flaschen Wodka und einige Snacks wie Fisch, Wurst, Brot und Käse. Die Männer nahmen Wodka und Essen und tranken und aßen dann mit ihren Kollegen. Viele von ihnen wurden vergiftet.“ Die Aussage ließ sich nicht prüfen.

Der Quelle zufolge enthielten der Alkohol und die Lebensmittel große Mengen Arsen. In einer der Flaschen wurde auch Strychnin gefunden. 24 russische Soldaten wurden getötet, elf weitere ins Krankenhaus eingeliefert.

Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen

Partisanen oder Zivilisten: Täter noch unklar

Es ist nicht hinreichend bekannt, ob die Frauen unabhängig handelten oder als Teil einer ukrainischen Partisanenbewegung agierten. Es ist nicht das erste Mal, dass die russischen Besatzer nach einem Treffen mit Einheimischen vergiftet wurden.

In Mariupol kam es im Herbst zu einem weiteren Giftanschlag auf russische Truppen. Am 16. Oktober ereignete sich der Vorfall, bei dem ukrainische Partisanen das Essen von mindestens 41 russischen Soldaten vergifteten. Laut ukrainischen Medienberichten starben infolge der Vergiftung 26 Soldaten, während 15 weitere auf der Intensivstation behandelt werden mussten.

Auch Putins Ex-Berater vergiftet?

Anatoli Tschubais, ein ehemaliger Vertrauter von Wladimir Putin, wurde vor wenigen Monaten in ein europäisches Krankenhaus eingeliefert. Tschubais, der im März dieses Jahres, kurz nach dem Beginn des Konflikts in der Ukraine, von seinem Posten als Sonderbeauftragter Putins für Beziehungen zu internationalen Organisationen zurücktrat, war einst eine führende politische Figur in Russland. Sein Rücktritt erfolgte ohne klare Erklärung der Gründe.

Berichte deuteten darauf hin, dass Tschubais mit ernsten Gesundheitsproblemen konfrontiert war. Dmitri Peskow, der Pressesprecher von Wladimir Putin, äußerte sein Bedauern über den Zustand von Tschubais. und wünschte ihm eine rasche Genesung. Laut der italienischen Zeitung La Repubblica befand sich Tschubais in einer Klinik auf Sardinien, wo er vermutlich zuvor Urlaub machte. Die Zeitung schrieb, es werde einem Vergiftungsverdacht nachgegangen.