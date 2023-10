Verluste im Ukraine-Krieg: Russische Soldaten sterben bei Zugunglück

Von: Bona Hyun

Ukraine-Krieg: Bei einem Zugunglück sterben mehrere russische Soldaten. © Ukrinform/dpa (symbolbild)

Ein Fahrer eines russischen Luftabwehrsystems verliert die Kontrolle – es kommt zu einer Kollision mit einem Güterzug. Für drei Soldaten endet der Vorfall tödlich.

Moskau – In Donezk sind drei russische Soldaten ums Leben gekommen, zwei weitere wurden verletzt, nachdem ein Zug in ein russisches Luftabwehrsystem des Typs „Strela-10“ gekracht war. Der Fahrer des Luftabwehrsystems soll zuvor die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben, kam von einer Brücke ab und wurde dann von einem Güterzug getroffen. Der Zug entgleiste bei dem Vorfall ebenfalls, das Gleis wurde beschädigt.

Verluste im Ukraine-Krieg: Russische Soldaten sterben durch Zugunglück

Zuerst hatte der Telegramkanal „Astra“ über den Vorfall, der mit einem Verlust im Ukraine-Krieg einhergeht, berichtet. „Abai Kultasev, Soldat der Militäreinheit Nr. 58249, Vitali Paginec, Soldat der Militäreinheit Nr. 21005, und Kirill Gaichenko, Soldat der Militäreinheit Nr. 21005, wurden getötet. Die Soldaten Renat und Michael wurden verletzt“, hieß es. Die russischen Behörden haben sich nicht bislang nicht zu dem Bericht geäußert.

Die „Strela-10“ ist ein hochmobiles Boden-Luft-Raketensystem mit kurzer Reichweite, das feindliche Flugzeuge abschießen soll. Nach Angaben des tschechischen Verteidigungsministeriums ist es mit einem leichten MT-LB-Kettentransporter ausgestattet, der dem Gesamtsystem „hervorragende Geländeeigenschaften“ bei Geschwindigkeiten von bis zu 38 Meilen pro Stunde (ca. 61 km/h) verleiht. Seit dem Beginn der Invasion in der Ukraine hat Russland nach Angaben des niederländischen Open-Source-Informationsdienstes Oryx bereits 32 „Strela-10“-Systeme verloren.

Hohe Verluste im Ukraine-Krieg: Russische Truppen verlieren mehrere Luftabwehrsysteme

In puncto Luftverteidigung scheinen die Ukrainer den russischen Streitkräften ohnehin immer einen Schritt voraus zu sein, während Russland wiederholt hohe Verluste beklagt. So verlor die russische Luftwaffe laut Schätzungen des britischen Verteidigungsministeriums seit Ende September schätzungsweise 90 Flugzeuge. Im August soll die Ukraine zudem ein S-400-Luftabwehrsystem zerstört haben, welches als der Stolz der russischen Luftverteidigung gilt. Die ukrainischen Streitkräfte behaupten, dass der Treffer mithilfe einer modifizierten Neptun-Schiffsabwehrrakete gelang.

Experten zufolge sind die Technologien der ukrainischen Luftwaffen fortgeschritten und sind im Einsatz gegen die Russen erfolgreich. Die ukrainischen Drohnenangriffe haben Russlands beeindruckende Luftabwehrsysteme enthüllt, so Samuel Bendett, Analyst und Experte für unbemannte und robotische Militärsysteme am Center for Naval Analyses, gegenüber Business Insider. Viele der russischen Verteidigungssysteme seien „nicht wirklich darauf ausgerichtet, viel kleinere UAVs [unbemannte Luftfahrzeuge] zu identifizieren“, sagte er.

Waffen im Ukraine-Krieg: Kiew entwickelt hocheffektive Drohnen

Indes produzieren die Ukrainer weiter hocheffektive Drohnen. Zu den jüngsten Erfindungen gehört laut dem Sender YLE ein ferngesteuerter Quadrokopter, eine Drohne mit vier Propellern. Beladen sei er aber mit „tausenden Metallkugeln“ aus dem Material Wolfram. Dieses sei kompakt, schwer – und könne als Waffe eingesetzt große „Durchschlagskraft“ entfalten. Vorgestellt wurde die Waffe bei einer seit Mittwoch (12. September) laufenden Messe in London.