Achtung, Klitschko-Fake bei Facebook: Dieser vermeintliche tz.de-Screenshot ist eine Fälschung

Von: Stefanie Thyssen

Bei diesem vermeintlichen tz.de-Screenshot handelt es sich um eine Fälschung. © Facebook

Bei Facebook kursiert ein angeblicher tz.de-Artikel über Natalia Klitschko. Achtung: Es handelt sich um einen Fake.

München - In verschiedenen Talkshows ist sie derzeit zu Gast: Natalia Klitschko, Ehefrau von Vitali Klitschko, dem Bürgermeister von Kiew, der derzeit wie sein Bruder Wladimir für sein Heimatland, die Ukraine, kämpft. Natalia berichtet eindringlich und beeindruckend von ihren Ängsten, Sorgen und ­appelliert an die (deutschen) Zuschauer, weiterhin zu helfen.

Seit Mitte Februar ist allerdings ein Artikel unter anderem auf ­Facebook über Natalia zu lesen, in dem behauptet wird, dass sie und ihre Kinder in der Nähe von Berlin lebten – in einer kostenlos vom deutschen Staat bereitgestellten Villa. Das Innenministerium habe die 24-stündige Überwachung der Villa angeordnet. „Die Elite setzt sich ab und lebt weiter wie die Made in Speck“, schreibt ein User als Kommentar dazu. Allerdings: Der Text, der in der Anmutung eines Artikels von tz.de aufbereitet ist, ist eine Fälschung, wie der Faktencheck der Nachrichtenagentur AFP berichtet.

Ukraine-Krieg: Klitschko-Screenshot, der bei Facebook kursiert, ist ein Fake

„Wir haben zu keiner Zeit einen derartigen Artikel publiziert“, erklärt ein Sprecher von Ippen Media, zu der tz.de gehört. Die Rechtsabteilung prüfe die Angelegenheit, so der Sprecher weiter. Auch das Bundesinnenministerium dementierte auf Nachfrage der AFP, eine Villa für die Klitschkos bereitgestellt zu haben. Natalia Klitschko postet ihrerseits Bilder von sich aus Hamburg.

Im Zusammenhang mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine kursieren zahlreiche Falschinformationen im Netz. Auch andere Medienhäuser sind bereits Opfer solcher Falsch-Artikel geworden, unter anderem der Nachrichtensender ntv, auch die Bild-Zeitung und der Spiegel. Da ging es um Geschichten zur Corona-Pandemie. Mehr News zum Ukraine-Konflikt lesen Sie hier auf der tz.de-Übersichtsseite.