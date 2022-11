„Um einen Krieg zu gewinnen“: Heikle Putin-Aussage zu Hiroshima-Bombe aus Macron-Telefonat wohl enthüllt

Der russische Präsident Wladimir Putin und sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron bei einem Treffen am 7. Februar 2022 - vor Beginn des Ukraine-Kriegs (Archivbild). © Russian President Press Office / ITAR-TASS / Imago

In einem Gespräch zwischen Putin und dem französischen Präsidenten soll es um Atomwaffen gegangen sein - Macron sei „deutlich beunruhigt“ gewesen, hieß es.

London - Russlands Präsident Wladimir Putin soll in einem Gespräch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron auf die Atomangriffe auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki im Zweiten Weltkrieg verwiesen haben. Das berichtet das britische Boulevardblatt Daily Mail unter Berufung auf diplomatische Quellen. Demnach sei der Kremlchef offenbar der Meinung, dass „man keinen Atomschlag auf eine Großstadt starten muss, um einen Krieg zu gewinnen.“

Wladimir Putin erwähnte in Gespräch mit dem französischem Präsidenten offenbar Hiroshima und Nagasaki

In den vergangenen Monaten brachte Wladimir Putin im Ukraine-Krieg immer wieder die Möglichkeit eines Einsatzes von Atomwaffen ins Spiel. So hatte der Kremlchef etwa erklärt, die völkerrechtswidrig annektierten Gebiete Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja „mit allen verfügbaren Mitteln“ zu verteidigen.

In einem Telefonat mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron soll Putin offenbar betont haben, dass die Atombombenabwürfe der USA im Zweiten Weltkrieg gezeigt hätten, dass „man die großen Städte nicht angreifen muss, um zu gewinnen“. Die Angriffe auf Hiroshima und Nagasaki hatten 1945 zur Kapitulation Japans und zu einem Ende des Zweiten Weltkriegs geführt.

Atommächte Frankreich und Russland im Gespräch: Macron soll „deutlich beunruhigt“ gewesen sein

Der Bericht der Daily Mail kommt zu einer Zeit der wachsenden Besorgnis im Westen. „Macron war deutlich beunruhigt. Es klang wie ein sehr starker Hinweis, dass Putin eine taktische Atomwaffe im Osten der Ukraine zünden könnte, während er Kiew intakt lässt. Das schien die Stoßrichtung seiner Bemerkungen zu sein“, so die anonyme diplomatische Quelle, auf die sich das britische Boulevardblatt in seinem Bericht bezieht. „Die beiden Präsidenten haben zweifellos über das Risiko des Einsatzes von Atomwaffen gesprochen. Putin möchte die Botschaft vermitteln, dass alle Optionen auf dem Tisch liegen, im Einklang mit der russischen Doktrin in Bezug auf Atomwaffen“, hieß es in dem Bericht weiter. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig verifizieren. Sowohl Russland als auch Frankreich verfügen über Atomwaffen, wobei Russland das größte nukleare Arsenal weltweit hat.

Atombombenabwurf über Hiroshima und Nagasaki Am 6. und 9. August 1945 warfen die USA im Zweiten Weltkrieg Atombomben über den japanischen Städten Hiroshima und Nagasaki ab und töteten damit über 100.000 Menschen sofort - Zehntausend weitere starben an den Folgeschäden. Dies waren die ersten und bisher einzigen Einsätze von Nuklearwaffen im Rahmen eines Krieges. Hiroshima hat heute über eine Million Einwohner, Nagasaki etwa 400.000 - im Jahr 1945 waren es vor den Atombombenabwürfen etwa 200.000 in Nagasaki und etwa 300.000 in Hiroshima.

In welchem Telefonat zwischen Putin und Macron das Thema genau zur Sprache gekommen sein soll, geht aus dem Bericht der Daily Mail indes nicht genau hervor. Eine offizielle Bestätigung der Aussagen fehlt ohnehin komplett. Das letzte öffentlich bekannte Telefonat zwischen den Staatschefs Russlands und Frankreichs fand am 11. September 2022 statt. Inhalt war damals die Lage im Atomkraftwerk Saporischschja. Militärexperten betonen jedoch immer wieder, dass mit großer Wahrscheinlichkeit auch Gespräche - auch etwa zwischen den USA und Russland - auf geheimen Leitungen erfolgen, deren Inhalte nicht in die Öffentlichkeit kämen.

Putin erwähnte „Präzedenzfall“ Hiroshima und Nagasaki bereits zuvor

Schon in seiner Rede zur völkerrechtswidrigen Annexion der vier ukrainischen Gebiete Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja hatte Putin sich auf den Atombombenabwurf in Hiroshima und Nagasaki bezogen und davon gesprochen, dass die USA damals einen „Präzedenzfall“ geschaffen hätten.

Die russische Militärführung soll zudem bereits über einen hypothetischen Einsatz von Atomwaffen beraten haben. Russische Behauptungen über eine „schmutzige Bombe“ der Ukraine hatten Befürchtungen im Westen genährt, Russland könnte dies als Vorwand für einen Nukleareinsatz verwenden. Die US-Regierung sei „zunehmend besorgt“ über einen möglichen russischen Atomwaffeneinsatz, wie der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, am Mittwoch sagte. Militärexperten weisen indes immer wieder darauf hin, dass es sich bei Nuklearwaffen um „politische Waffen“ handle, deren Rolle die Abschreckung sei.