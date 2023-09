Putin und sein Patriach Kyrill: Experte vergleicht sie mit Islamisten

Von: Bettina Menzel

Der russische Präsident Wladimir Putin und der russisch-orthodoxe Geistliche Patriarch Kyrill im Jahr 2018. © IMAGO / ITAR-TASS

Im Ukraine-Krieg spielt für Wladimir Putin offenbar auch Religion eine Rolle. Sein wichtigster Unterstützer dabei: Kyrill I., das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche.

Moskau – Patriarch Kyrill I. ist der wichtigste Geistliche Russlands und Oberhaupt von Millionen russisch-orthodoxen Gläubigen – die Invasion in der Ukraine bezeichnet er jüngst als „heiligen Krieg.“ Es gebe Parallelen zwischen Kyrill und den Taliban, sagt deshalb der Kulturwissenschaftler Gerhard Schweizer dem kirchlichen Portal domradio.de.

Ebenso erkennt der Forscher Gemeinsamkeiten zwischen der Denkweise des russischen Präsidenten Wladimir Putin und islamischen oder amerikanisch-christlichen Fundamentalisten. Denn: Der Kremlchef habe eine „absolute Unduldsamkeit fremder Weltanschauungen“, so der Kulturforscher.

Diese Rolle spielt Religion für Russland im Ukraine-Krieg: „Religiös-politische Herrschaft“

Russland führe einen heiligen Krieg in der Ukraine, sagte der Patriarch Kyrill I. im vergangenen Jahr. Die Gegner Russlands seien „Kräfte des Bösen“, so der Geistliche Medienberichten zufolge. Die Herrschaft des Kremlchefs Putin indes hatte der Geistliche anlässlich der Präsidentschaftswahlen im Jahr 2012 als „Wunder Gottes“ bezeichnet. Russland sei eine Theokratie, erklärte der Kulturwissenschaftler Schweizer am Donnerstag (21. September) domradio.de – damals im Kommunismus ebenso wie heute unter der Führung Putins.

Der Kommunismus war eine Art Staatsreligion, eine atheistische Theokratie.

In der westeuropäischen Presse sei der Ukraine-Krieg vor allem eine politische Frage, bestätigt der Forscher. Man höre insbesondere, dass es ein „imperialistischer, nationalistischer Krieg“ sei und „dass Putin Russland in der alten Größe wiederherstellen will.“ Der religiöse Aspekt kommt aus Sicht des Forschers dabei offenbar zu kurz. „Russland in der alten Größe zur Zeit der Zaren war eine religiös-politische Herrschaft. Untrennbar waren hier Staat und Kirche verbunden“, erklärt Gerhard Schweizer. Auch die Sowjetunion habe keine Trennung von Politik und Ideologie oder Weltanschauung eingehalten – der Kommunismus sei die „Staatsreligion“ gewesen.

Über den Patriarchen Kyrill Der im Jahr 1946 geborene russisch-orthodoxe Patriarch Kyrill gilt als Unterstützer von Putins Krieg, weshalb Großbritannien zuletzt Sanktionen gegen den Geistlichen erließ. Der Patriarch von Moskau und Russland soll als junger Priester in den 70er Jahren als KGB-Agent in der Schweiz tätig gewesen sein. Ukrainischen Angaben zufolge soll der Geistliche mit dem bürgerlichen Namen Wladimir Gundjajew mit dem Handel von Zigaretten und Alkohol ein Millionenvermögen aufgebaut haben.

Ukraine-Krieg: Parallele zwischen Kyrill und den Taliban

Der frühere KGB-Agent Putin musste als Chef des russischen Geheimdienstes „gläubiger Kommunist“ sein, erklärte der Wissenschaftler weiter. Den atheistisch kommunistischen Glauben habe der Kremlchef nur abgewandelt in einen christlichen, intoleranten Glauben. Es gebe nur eine Weltanschauung. „Die orthodoxe Kirche steckt noch im Kreuzzugsgedanken“, so Schweizer. Der Patriarch Kyrill I. selbst sieht die orthodoxe Kirche eigenen Angaben zufolge näher am Islam als an den Katholiken.

Die orthodoxe Kirche, so wie wir sie wahrnehmen, bei Kyrill oder Alexej und den anderen Patriarchen ist im Grunde aus unserer Sicht eine fundamentalistische Strömung.

Das liege daran, dass sie „sich dem Zeitgeist überhaupt nicht angepasst hat, also der Moderne. Keine Demokratie und auch innerhalb der Theologie nicht verschiedene Lehrmeinungen“, so der Wissenschaftler. Die Parallele zwischen Kyrills Überzeugungen und den Taliban sei, dass sie die Demokratie als vom Menschen gemacht begreifen würden und deshalb ablehnen. Russland sei eine Theokratie. Putin selbst sei überzeugter russisch-orthodoxer Christ.

„Nur versteht er unter Christentum etwas anders als wir“, erklärt Schweizer: So wie der russische Präsident zunächst überzeugter Kommunist war, sei er jetzt orthodoxer Christ „mit absoluter Unduldsamkeit fremder Weltanschauung.“ Der Kremlchef schätze zwar die Naturwissenschaften, nicht jedoch die modernen Geisteswissenschaften. Das habe Putin mit den islamischen sowie amerikanisch-christlichen Fundamentalisten gemeinsam. „Die schätzen auch Weltraumfahrt oder Industrie, aber sie lehnen es ab, dass sich an der christlichen Weltanschauung seit dem 15. Jahrhundert etwas ändert.“