Scholz scherzt über Putins lange Amtszeit: „Ich weiß jetzt nicht, wie lange der Präsident vorhat ...“

Verschmitztes Lächeln: Olaf Scholz sprach Wladimir Putin auf seine lange Amtszeit an. © Kay Nietfeld / dpa

Wladimir Putin und Olaf Scholz gemeinsam auf einer Pressekonferenz - das gibt es nicht alle Tage. Der Kanzler konnte sich eine kleine Spitze über Putins Amtszeit nicht verkneifen.

Moskau/München - Selbst ist Bundeskanzler Olaf Scholz erst seit Kurzem im Amt. Die 16 Jahre zuvor regierte zwar ein und dieselbe Kanzlerin, doch der SPD-Mann gibt sich keinen Illusionen hin: Dass er eine ähnlich lange Amtszeit hinlegt, ist recht unwahrscheinlich. Anders sieht es da bei seinem Gastgeber in Moskau aus: Bei Russlands Präsident Wladimir Putin. Und genau darauf spielte Scholz an.

Wie kam es dazu, dass sich der sonst eher als kühl und zurückhaltend geltende Scholz zu einem Scherz vor laufenden Kameras, und noch dazu bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Kreml hinreißen ließ? Vermutlich hatte er seine Worte nicht genau geplant. Zu Moskaus Sorgen über die Nato-Osterweiterung sagte Scholz, dass eine mögliche Aufnahme der Ukraine in die Nato in weiter Ferne liege. Insofern sei dies „kein Thema, das uns wahrscheinlich in unseren Ämtern begegnen wird, wenigstens, solange wir sie ausüben“.

Russland: Putin regiert bereits seit 21 Jahren

Dann dachte Scholz wohl an Putin, der nun schon seit 2000 in Russland regiert. Der 63-jährige Hanseat Scholz setzte mit einem Lächeln im Gesicht hinzu: „Ich weiß jetzt nicht, wie lange der Präsident vorhat, im Amt zu sein, aber ich jedenfalls habe das Gefühl, das könnte länger dauern - aber nicht ewig.“ Putins etwas herablassend wirkender Gesichtsausdruck bei Scholz‘ Worten spricht Bände - auch, wenn er zu diesem Zeitpunkt vermutlich noch nicht genau im Ohr hatte, was sein deutscher Kollege gerade sagte.

Putin (69) hatte durch einen vorübergehenden Wechsel auf den Ministerpräsidentenposten und eine Verfassungsänderung erwirkt, dass er noch bis mindestens 2036 im Amt bleiben kann. (cg mit dpa)

