Ukraine-Krieg: „Feuerpause“ in Kiew und fünf weiteren Orten - neue UN-Daten zu Flüchtenden: „Hört also nicht auf“

Russische Truppen haben mit dem Sturm auf Kiew begonnen. Russland warnt den Westen vor Waffenlieferungen in die Ukraine. Alle News zum Ukraine-Krieg im Ticker.

Ukraine-Krieg : Am Dienstag soll es angeblich eine neue Feuerpause im Ukraine-Konflikt geben, um Menschen die Flucht aus fünf Städten in der Ukraine zu geben (siehe Update vom 8. März, 9.41 Uhr).

: Am Dienstag soll es angeblich eine neue Feuerpause im Ukraine-Konflikt geben, um Menschen die Flucht aus fünf Städten in der Ukraine zu geben (siehe Update vom 8. März, 9.41 Uhr). In der ukrainischen Großstadt Sumy sind offenbar mindestens 21 Menschen bei einem Luftangriff gestorben, darunter auch Kinder. (siehe Update vom 8. März, 11.20 Uhr)

Nach UN-Angaben sind schon fast zwei Millionen Ukrainer geflohen, seitdem Wladimir Putin* den Krieg eröffnet hat (siehe Update vom 8. März, 11.06 Uhr).

Dieser News-Ticker zum Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert. Mehr zu dem Hintergrund der Ukraine-Krise* hier.

Update vom 8. März, 11.42 Uhr: 30 Evakuierungsbusse sind offenbar mittlerweile auf dem Weg in die von russischen Truppen belagerte Stadt Mariupol. Das berichtet Bild und beruft sich dabei auf Angaben der ukrainischen Regierung. Die Busse sollen die Menschen über einen Fluchtkorridor in Gebiete bringen, die von der Ukraine kontrolliert sind, habe Vize-Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk im Fernsehen gesagt.

Update vom 8. März, 11.20 Uhr: Bei nächtlichen Luftangriffen auf die nordostukrainische Großstadt Sumy sind den örtlichen Behörden zufolge mindestens 21 Menschen getötet worden, darunter zwei Kinder. Das teilte die regionale Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Die Angaben waren zunächst nicht unabhängig zu überprüfen. In der Nacht hatte der Chef der Gebietsverwaltung, Dmytro Schywyzkyj, von zehn Toten gesprochen.

„In einigen Ortschaften wurden Wohngebäude bombardiert. Und fast im Zentrum von Sumy wurden mehrere Häuser durch einen Bombentreffer zerstört“, schrieb Schywyzkyj bei Facebook. Auch vier ukrainische Soldaten seien „im ungleichen Kampf mit dem russischen Militär“ getötet worden.

Evakuierte Menschen in der Ukraine stehen unter einer zerstörten Brücke beim Fluchtversuch aus Irpin, einem Vorort von Kiew. © Dimitar Dilkoff/afp

Update vom 8. März, 11.10 Uhr: Im Ukraine-Krieg gebe es bisher 16 Berichte über Attacken auf das Gesundheitswesen in der Ukraine, teilt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit, weitere Berichte darüber würden überprüft. „Die WHO verurteilt diese Angriffe auf das Schärfste“, sagte WHO-Regionaldirektor Hans Kluge. „Es versteht sich von selbst, dass Gesundheitspersonal, Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen niemals zu einem Ziel werden dürfen, auch nicht während Krisen und Konflikten.“

Innerhalb der Ukraine sehe man ein Gesundheitssystem unter starkem Druck. Für die WHO gebe es drei Prioritäten: Zum einen arbeite man daran, Güter wie Sauerstoff, Insulin und Schutzausrüstung ins Land zu bringen. Zum anderen gehe es darum, die Gesundheits-Infrastruktur in den Nachbarstaaten sicherzustellen. Ein dritter Fokus liege darauf, mit Hilfe eines WHO-Einsatzzentrums in Lwiw Unterstützung zu leisten.

Ukraine-Krieg: Fast zwei Millionen Ukrainer sind innerhalb von acht Tagen geflüchtet

Update vom 8. März, 11.06 Uhr: Die Zahl der Flüchtlinge infolge des Ukraine-Kriegs könnte UN-Angaben zufolge demnächst die Schwelle von zwei Millionen überschreiten. „Ich denke, dass wir heute oder spätestens morgen die Zwei-Millionen-Marke überschreiten werden. Es hört also nicht auf“, sagte der Chef des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR, Filippo Grandi, am Dienstag. Die Balkankriege in Bosnien und im Kosovo hätten ebenfalls zu enormen Flüchtlingsströmen geführt, sagte Grandi. Es habe sich dabei um „vielleicht zwei oder drei Millionen“ Menschen gehandelt, „aber über einen Zeitraum von acht Jahren“. „Jetzt sind es acht Tage“.

Update vom 8. März, 10.30 Uhr: Seit 10 Uhr bietet Russland nach eigenen Angaben eine Feuerpause im Ukraine-Krieg an, um Bürger aus fünf besonders umkämpften Städten die Flucht zu ermöglichen. Jetzt gibt es einen ersten Fluchtkonvoi aus der Stadt Sumy: Ein Bus habe die Stadt in Richtung Poltawa im Zentrum der Ukraine verlassen, gab das ukrainische Außenministerium via Twitter bekannt, und forderte Russland auf, weitere Fluchtkorridore zu öffnen.

Ukraine-Krieg: Russland kündigt Feuerpause an, um Flucht zu ermöglichen

Update vom 8. März, 9.41 Uhr: Das russische Militär hat im Ukraine-Krieg nach eigenen Angaben am Dienstag eine neue Feuerpause in der Ukraine in Kraft gesetzt und „humanitäre Korridore“ in fünf Städten eröffnet. In der Hauptstadt Kiew sowie den Großstädten Tschernihiw, Sumy, Charkiw und der besonders umkämpften Hafenstadt Mariupol sollten die Menschen die Möglichkeit haben, sich in Sicherheit zu bringen. Die Feuerpause sei um 10 Uhr Moskauer Zeit (8 Uhr MEZ) in Kraft getreten, teilte das Verteidigungsministerium mit.

Die ukrainische Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk bestätigte, mit Russland und dem Roten Kreuz sei eine Vereinbarung für die Stadt Sumy getroffen worden, die bis 20 Uhr (MEZ) gelte. Die Route führe über Holubiwka, Lochwyzja und Lubny in die 170 Kilometer entfernte zentralukrainische Großstadt Poltawa. Die Evakuierung habe begonnen, meldete die ukrainische Agentur Unian in ihrem Telegram-Kanal und zeigte in einem Videoclip abfahrende Busse und Autos mit Zivilisten.

Immer mehr Menschen in der Ukraine müssen ihre Heimat auf der Flucht vor dem Krieg verlassen. © Efrem Lukatsky/dpa

Update vom 8. März, 7.16 Uhr: Im Ukraine-Krieg spitzt sich die Lage in der von Russland belagerten Hafenstadt Mariupol nach Angaben des Stadtrats der südukrainischen Kommune weiter zu. „Es gibt keine Straße ohne kaputte Fenster, zerstörte Wohnungen oder Häuser.“ Die Stadt sei ohne Strom, Wasser und Gas. Mariupol liegt nahe der sogenannten Kontaktlinie zwischen prorussischen Separatisten und ukrainischer Armee im Verwaltungsbezirk Donezk. Die Stadt hat strategisch große Bedeutung.

Ukraine-Krieg: Lwiw bittet um Unterstützung bei Unterbringung von Flüchtlingen

Aus der westukrainischen Stadt Lwiw kommt die Bitte an internationale Organisationen um Unterstützung bei der Unterbringung von Kriegsflüchtlingen. Die Stadt sei zu einem Zufluchtsort für etwa 200.000 Menschen geworden, die vor Bombeneinschlägen und Raketenangriffen geflohen seien, sagte Bürgermeister Andrij Sadowyj einer Mitteilung zufolge. Die Menschen bekämen warmes Essen und alles Nötige. „Dies ist eine extrem schwere Belastung für die Stadt, und heute stehen wir am Rande unserer Fähigkeiten“, warnte er.

Ukraine-Krieg: Außenminister planen Treffen in der Türkei

Update vom 8. März, 6.25 Uhr: Hoffnung in Sachen Diplomatie im Ukraine-Krieg: Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat den Plan für ein baldiges Gespräch mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow bestätigt. „Derzeit ist der 10. (März) geplant. Mal sehen, ob er nach Antalya fliegt, dann fliege ich auch. Setzen wir uns, reden wir“, sagte er in einer Videobotschaft am Montag.

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu hatte zuvor gesagt, beide Seiten würden am 10. März in Antalya erwartet. Kuleba erklärte, wenn Lawrow zu einem ernsthaften Gespräch bereit sei, werde man von Diplomat und Diplomat reden. „Falls er anfängt, die absurde Propaganda zu wiederholen, die in letzter Zeit ausgeteilt wurde, wird er von mir die harte Wahrheit hören, die er verdient.“

Ukraine-Krieg: Russischer Generalmajor wohl getötet



Der russische Generalmajor Vitaliy Gerasimow soll bei Gefechten nahe Charkiw getötet worden sein. Das berichtet der ukrainische Militärgeheimdienst auf Facebook. Auch weitere hochrangige russische Militärangehörige seien getötet oder verwundet worden. Gerasimow habe auch im zweiten Tschetschenienkrieg gekämpft und sei für die „Eroberung der Krim“ mit einem Ordern ausgezeichnet worden.

Ukraine-Krieg: Luftangriffe auf ukrainische Großstadt

Update vom 8. März, 5.56 Uhr: Bei Luftangriffen auf die nordostukrainische Großstadt Sumy sind den örtlichen Behörden zufolge mehr als zehn Menschen getötet worden. „In einigen Ortschaften wurden Wohngebäude bombardiert. Und fast im Zentrum von Sumy wurden mehrere Häuser durch einen Bombentreffer zerstört“, teilte der Chef der Gebietsverwaltung, Dmytro Schywyzkyj, in der Nacht zu Dienstag mit.

Mehr als zehn Menschen seien ums Leben gekommen, darunter auch Kinder. Auch vier ukrainische Soldaten seien „im ungleichen Kampf mit dem russischen Militär“ getötet worden, erklärte Schywyzkyj. „Wir werden es nie vergeben.“ Die Angaben waren zunächst nicht unabhängig zu überprüfen.

Update vom 7. März, 21.59 Uhr: Der Vormarsch der russischen Streitkräfte auf Kiew ist nach Angaben eines hochrangigen US-Verteidigungsbeamten vom Montag weiterhin „ins Stocken geraten“, zitiert CNN. Auch wenn der Hauptvorstoß nicht vorankommt, „wird in Kiew eindeutig gekämpft, es wird weiterhin bombardiert und getroffen“, fügte der Beamte aber hinzu. Derweil machen weitere brisante US-Informationen die Runde: Russland will offenbar syrische Kämpfer für den Ukraine-Krieg rekrutieren.

Update vom 7. März, 19.32 Uhr: Die dritte Runde der Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau ist am Montagabend nach rund drei Stunden in Belarus beendet. Das meldeten belarussische Staatsmedien in Minsk unter Berufung auf die dortige Botschaft Russlands. Über Ergebnisse wurde zunächst nichts bekannt. Von ukrainischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung. Die belarussische Staatsagentur Belta hatte im Nachrichtenkanal Telegram ein Bild der Delegationen an einem Tisch veröffentlicht.

Beide Seiten hatten sich zwar bereits bei ihrem zweiten Treffen am vergangenen Donnerstag auf Fluchtkorridore verständigt. Am Wochenende waren aber gleich zwei Anläufe für Evakuierungen von Bewohnern der Stadt Mariupol im Südosten der Ukraine gescheitert. Beide Seiten warfen sich vor, gegen eine vereinbarte Feuerpause verstoßen zu haben. Auch am Montag kam eine geplante Rettung von Zivilisten aus umkämpften Städten nicht voran.

Als Bedingung für eine Einstellung der Gefechte fordert Russland, die Ukraine müsse sich in ihrer Verfassung für neutral erklären. Zudem müsse Kiew die annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim als russisch sowie die Separatistengebiete als unabhängig anerkennen.

Ukraine-Krieg: Russland meldet Gebietsgewinne in Ostukraine

Update vom 7. März, 18.54 Uhr: Im Ukraine-Krieg hat Russland weitere Geländegewinne in der Ostukraine gemeldet. Russische Truppen hätten fünf Siedlungen an der Grenze der Gebiete Donezk und Saporischschja eingenommen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Den Einwohnern der Ortschaften „wird humanitäre Hilfe zuteil“, hieß es. Zudem hätten Kampfjets und Bomber 26 weitere militärische Objekte zerstört. Darunter seien zwei Kommandoposten, eine Radarstation und fünf Munitionsdepots. Russland beharrt darauf, die Truppen griffen keine zivilen, sondern nur militärische Ziele an.

Die ukrainischen Streitkräfte fügten den Angreifern nach eigenen Angaben schwere Verluste bei. Einige russische Einheiten hätten bei Kämpfen um Konotop und Ochtyrka im Nordosten des Landes bis zu 50 Prozent ihres Personals verloren. „Der moralische und psychologische Zustand des Feindes bleibt extrem niedrig“, behauptete der Generalstab in Kiew. Russische Soldaten würden in Scharen desertieren. Sowohl die ukrainischen als auch die russischen Angaben ließen sich nicht von unabhängiger Seite überprüfen.

Donezk: Ein Mann kontrolliert ein verbranntes Auto in dem besetzen Gebiet in der Ostukraine. © Victor/picture alliance

Ukraine-Krieg: Mindestens 13 Tote bei Luftangriff auf Großbäckerei westlich von Kiew

Update vom 7. März, 17.08 Uhr: Offenbar Tote nähe in Kiew. Bei einem russischen Luftangriff westlich von Kiew sind nach ukrainischen Angaben mindestens 13 Zivilisten getötet worden. Eine Granate habe das Gelände einer Großbäckerei im Ort Makariw getroffen, teilte das ukrainische Innenministerium am Montag mit.

Fünf Menschen seien aus den Trümmern gerettet worden. Insgesamt hätten sich etwa 30 Menschen auf dem Gelände aufgehalten. Die Bäckerei sei derzeit nicht in Betrieb. Russische Truppen stehen nordwestlich von Kiew und versuchen, auch von Westen auf die ukrainische Hauptstadt vorzurücken. Russland beharrt darauf, dass seine Truppen keine zivilen Ziele in der Ukraine angreifen.

Update 7. März, 16.45 Uhr: Experten in der Nato erwarten, dass Russland innerhalb einer Woche den größten Teil der Ukraine erobern wird. Dazu gehören der Norden mit der Hauptstadt Kiew, der Osten und der Süden einschließlich Häfen am Schwarzen Meer. Das berichtet der Business Insider unter Berufung auf Nato-Kreise. In ukrainischer Hand blieben demnach nur Teile des Westens des Landes, inklusive der Stadt Lwiw.

Nato-Experten glauben nicht, dass die ukrainischen Soldaten dem russischen Militär noch lange erfolgreich Widerstand leisten können (Archivfoto) © Diego Herrera/imago

Update 7. März, 16.01 Uhr: Die Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine steigt weiter deutlich. Nach aktuellen Zahlen der UN-Flüchtlingshilfsorganisation UNHCR haben inzwischen 1,7 Millionen Menschen ihre Heimat verlassen, teilte die Organisation am Montag auf Twitter mit. Das ist ein Plus von 200 000 binnen eines Tages. In den kommenden Tagen würden weitere Millionen Menschen entwurzelt, wenn dieser sinnlose Konflikt nicht sofort beendet werde.

Das Bundesinnenministerium weiß nach eigenen Angaben bislang von 50 294 nach Deutschland eingereisten Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Da es keine Grenzkontrollen gibt, kann die tatsächliche Zahl aber deutlich höher liegen.

07. März 2022: Flüchtlinge aus der Ukraine warten im polnischen Medyka auf den Weitertransport © Markus Schreiber/dpa/picture alliance

Ukraine-Krieg: EU soll laut Putin Druck auf Ukraine ausüben

Update 7. März, 15.31 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Europäische Union aufgerufen, Druck auf die Ukraine auszuüben. Die EU sollte „einen echten Beitrag zur Rettung von Menschenleben leisten und (...) Kiew zur Einhaltung des humanitären Rechts bewegen“, teilte der Kreml am Montag in Moskau nach einem Telefonat Putins mit EU-Ratspräsident Charles Michel mit.

Die russischen Truppen hätten bereits mehrfach eine Waffenruhe zur Rettung von Menschen aus umkämpften Städten und Dörfern ausgerufen, sagte Putin der Mitteilung zufolge. Die „ukrainischen Nationalisten“ hätten dies jedoch „durch Gewalt gegen Zivilisten und Provokationen aller Art verhindert“. Die Ukraine wiederum hatte erst am Wochenende russischen Truppen vorgeworfen, gegen eine verabredete Feuerpause verstoßen zu haben. Das ließ sich nicht überprüfen.

EU-Ratspräsident Michel teilte nach dem Gespräch mit, er habe Putin dazu aufgefordert, die Feindseligkeiten umgehend einzustellen und humanitäre Hilfe zu ermöglichen. Zudem habe er betont, dass die Sicherheit von Atomanlagen gewährleistet werden müsse. Der Ukraine sicherte Michel weitere Unterstützung zu. Michels Angaben zufolge will die EU bereits in den nächsten Tagen über den jüngst gestellten Beitrittsantrag der Ukraine beraten.

Ukraine-Krieg: USA verlegt weitere Truppen in das Baltikum

Update 7. März, 14.38 Uhr: US-Außenminister Antony Blinken hat eine Verlegung weiterer US-Truppen in das Baltikum angekündigt. In den kommenden Tagen sollen zusätzliche 400 Soldaten in Litauen ankommen, sagte er am Montag nach einem Treffen mit seinem Amtskollegen Gabrielius Landsbergis in Vilnius.

Ukraine-Krieg: Die Evakuierung von Zivilisten stockt

Update 7. März, 13.30 Uhr: Die geplante Rettung von Zivilisten aus umkämpften ukrainischen Städten kommt erneut nicht voran. Moskau gab Kiew die Schuld. Die ukrainische Seite habe noch keine einzige Bedingung für die Einrichtung humanitärer Korridore erfüllt, teilte das russische Verteidigungsministerium laut Agentur Tass am Montag mit. Zuvor hatte das Ministerium für vier Städte solche Fluchtrouten angekündigt, darunter die nordostukrainische Millionenstadt Charkiw und die Hafenstadt Mariupol im Süden.

Update vom 7. März, 12.50 Uhr: Beim Sturm auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind die Vororte Bucha, Hostomel, Vorzel und Irpin hart umkämpft, wie unter anderem The Kyiv Independent meldete. Diese Vororte liegen teils nur wenige Kilometer vor der Stadtgrenze zu Kiew. Nun soll der Bürgermeister der Kleinstadt Hostomel, Juri Illitsch Prylipko, bei einem russischen Angriff getötet worden sein. Er sei gestorben, „als er Brot und Medikamente an Kranke verteilte“, hieß es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung am Montag auf Facebook.

Ukraine-Krieg: Sturm auf die ukrainische Hauptstadt Kiew scheint zu beginnen

Update vom 7. März, 12.05 Uhr: Der Sturm auf die ukrainische Hauptstadt Kiew scheint zu beginnen. Wie The Kyiv Independent twittert, gibt es laut Bürgermeister Vitali Klitschko „schwere Kämpfe um Kiew“, besonders im Nordwesten. Weiter habe Klitschko mitgeteilt: „Mit extremer Wut zerstört der Feind Bucha, Hostomel, Vorzel, Irpin. Sie töten vorsätzlich Zivilisten“.

Vitali Klischko, Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, am Dienstag (06.03.2022). © Genya Savilov/AFP

Ukraine-Krieg: Delegationen aus der Ukraine und Russland treffen sich in Belarus

Update vom 7. März, 11.56 Uhr: Zur geplanten dritten Verhandlungsrunde zwischen Russland und der Ukraine ist die russische Delegation laut der Staatsagentur Tass am Montag ins Nachbarland Belarus geflogen. Offen war zunächst der Beginn der Gespräche. In ukrainischen Medien hieß es zuvor unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen, dass neue Verhandlungen um 14.00 Uhr MEZ beginnen könnten, in russischen Medien war von einem Beginn um 13.00 Uhr MEZ die Rede. Bei den vorherigen Runden hatte es immer mehrere Stunden von der Ankunft der Vertreter bis zum Beginn der Gespräche gedauert.

Zuletzt hatten sich beide Delegationen am vergangenen Donnerstag im Westen von Belarus getroffen und sich dabei auf humanitäre Korridore für umkämpfte Städte verständigt. Am Wochenende scheiterten zwei Anläufe, Menschen aus der Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer in Sicherheit zu bringen. Beide Seiten gaben einander die Schuld, dass die vereinbarte Feuerpause nicht eingehalten wurde.

04. März 2022: Menschen liegen auf dem Boden eines Krankenhauses während des Beschusses durch russische Streitkräfte in Mariupol, Ukraine. © Evgeniy Maloletka/picture alliance/dpa/AP

Ukraine-Krieg: Neun Tote bei Luftangriff auf Flughafen

Update vom 7. März, 11.01 Uhr: Bei einem Luftangriff auf den Flughafen der ukrainischen Stadt Winnyzja sind am Sonntag laut Angaben der Rettungskräfte neun Menschen ums Leben gekommen. „Am Montag um 05.00 Uhr GMT (06.00 Uhr MEZ) wurden 15 Menschen aus den Trümmern geborgen, darunter neun Tote“, erklärten die Helfer im Messengerdienst Telegram. Bei den Toten handele es sich um fünf Zivilisten und vier Soldaten, hieß es weiter.

Am Sonntag hatte Kiew gemeldet, dass der Flughafen von Winnyzja rund 200 Kilometer südwestlich von Kiew durch russische Raketenangriffe „komplett zerstört“ worden sei. „Acht Raketen“ seien auf die Stadt Winnyzja mit knapp 370.000 Einwohnern abgefeuert worden, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft, die bei Telegram veröffentlicht wurde.

Ukraine-Krieg: Kiew lehnt Fluchtrouten nach Belarus und Russland ab

Update vom 7. März, 10.31 Uhr: Kiew hat eine Evakuierung von Zivilisten über humanitäre Korridore Richtung Belarus und Russland abgelehnt. „Das ist keine akzeptable Option“, erklärte die stellvertretende ukrainische Regierungschefin Iryna Wereschtschuk am Montag. Die russische Armee hatte zuvor die Öffnung mehrerer humanitärer Korridore angekündigt, über die Menschen aus den Städten Kiew, Charkiw, Mariupol und Sumy in Sicherheit gebracht werden sollten. Einige der genannten Routen führen nicht in den Westen, sondern nach Norden und Osten.

Ukraine-Krieg: Russische Armee will Evakuierung von Zivilisten ermöglichen

Ursprungsmeldung vom 7. März, 10:18 Uhr: Kiew - Nach Angaben der ukrainischen Armee hat Russland im Ukraine-Krieg begonnen, Ressourcen für den Sturm auf die ukrainische Hauptstadt Kiew zusammenzuziehen. Das geht aus dem Bericht des Generalstabs hervor, der in der Nacht zu Montag auf Facebook veröffentlicht wurde. Russische Truppen versuchten gleichzeitig, die volle Kontrolle über die kurz vor Kiew liegenden Städte Irpin und Butscha zu erlangen. Von dort sind es nur mehr wenige Kilometer zur nordwestlichen Stadtgrenze.

Die russische Armee hat unterdessen die Öffnung mehrerer „humanitärer Korridore“ in der Ukraine angekündigt, über die Zivilisten aus den umkämpften Städten in Sicherheit gebracht werden können. Die lokalen Waffenruhen sollen in Kiew, Charkiw, Mariupol und Sumy am Montag ab 10.00 Uhr gelten, wie das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte. Unklar dabei ist, ob sich die Zeitangabe auf Moskauer (8.00 Uhr MEZ) oder ukrainische Ortszeit (9.00 Uhr MEZ) bezieht. Es ist auch nicht bekannt, wie lange die Korridore geöffnet bleiben sollen. Am Wochenende waren zwei Versuche einer Evakuierung der Zivilbevölkerung aus der Hafenstadt Mariupol gescheitert.

Das von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Sputnik veröffentlichte Bild zeigt russische Soldaten die auf einem gepanzerten Fahrzeug auf einer Straße nahe der Grenze zwischen Russland und der Ukraine mitfahren. (25. Februar 2022) © Anton Vergun/picture alliance/dpa/Sputnik

Die russische Armee erklärte, die Entscheidung sei nach einer „persönlichen Bitte“ des französischen Präsidenten Emmanuel Macron an den russischen Staatschef Wladimir Putin getroffen worden. Die beiden Staatschefs hatten am Sonntag ein zweistündiges Telefonat geführt.

Ukraine-Konflikt: Russisches Verteidigungsministerium veröffentlicht Korridor-Routen

Das Verteidigungsministerium veröffentlichte zudem die Routen für die Evakuierungen. So soll ein Korridor zwischen Kiew und der belarussischen Stadt Gomel nahe der Grenze zur Ukraine geöffnet werden. Zwei weitere Korridore sollen demnach von Mariupol entweder in Richtung Russland nach Rostow-am-Don oder nach Westen in die ukrainische Stadt Saporischschja führen. Einen vierten Korridor soll es zwischen Charkiw und der russischen Stadt Belgorod geben. Schließlich sollten von Sumy zwei Korridore entweder nach Belgorod oder ins ukrainische Poltawa führen.

6. März 2022: Eine Familie flüchtet in Irpin, Ukraine, vor Beschuss. Stehen die humanitären Korridore, könnten Zivilisten ohne Gefahr evakuiert werden. © Diego Herrera/dpa/picture alliance

Moskau erklärte, es habe die UNO, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) über die Korridore informiert und die Ukraine aufgefordert, „die Bedingungen“ für die Evakuierungen „strikt zu befolgen“. „Wir erwarten konkretes Handeln von den offiziellen Behörden Kiews und von den Führungen der anderen genannten Städte“, erklärte das Verteidigungsministerium.

Ukraine-Konflikt: China bleibt fest an der Seite Russlands

China vollführt im Ukraine-Konflikt seit Tagen einen Drahtseilakt zwischen offener Unterstützung Russlands und staatsmännischer Neutralität. Doch nun hat Chinas Außenminister Wang Yi Russland im Konflikt um dessen Invasion in die Ukraine den Rücken gestärkt. Auf eine Frage nach den internationalen Sanktionen als Reaktion auf den Krieg sagte Wang Yi am Montag auf einer Pressekonferenz aus Anlass der Jahrestagung des chinesischen Volkskongresses in Peking: „Egal, wie tückisch der internationale Sturm ist, China und Russland werden ihre strategische Entschlossenheit aufrechterhalten und die umfassende kooperative Partnerschaft in der neuen Ära vorantreiben.“

Beide Länder seien enge Nachbarn und strategische Partner. Ihr Verhältnis zähle „zu den wichtigsten bilateralen Beziehungen in der Welt“. Die Kooperation sei nicht nur von Nutzen für die Völker beider Länder, „sondern trägt auch zu Frieden, Stabilität und Entwicklung in der Welt bei“.

Ukraine-Konflikt: Bundesregierung prüft weitere Waffenlieferungen an die Ukraine

Die Bundesregierung prüft nach Angaben von Christine Lambrecht (SPD) weitere Waffenlieferungen an die Ukraine. „Alles, was möglich ist, ist in der Prüfung“, sagte die Verteidigungsministerin am Montag im ZDF-Morgenmagazin. Es müsse aber „auch immer klar sein, dass wir unsere Bundeswehr dabei nicht schwächen“, betonte sie. „Das ist unser Auftrag, die Landes- und Bündnisverteidigung zu gewährleisten.“

Mit Blick auf die bisherigen Waffenlieferungen aus Deutschland bat sie um Verständnis, dass die Lieferwege nicht veröffentlicht würden. Das geschehe auch, um sicherzustellen, dass die angekündigten Waffen auch ankämen.

Zu den Gesprächen westlicher Staats- und Regierungschefs mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sagte Lambrecht, diese seien „ganz wichtig“, um von der brutalen Gewalt insbesondere gegen die Zivilbevölkerung wegzukommen. „Aber da müssen jetzt auch Resultate kommen“, betonte sie. „Wir brauchen ganz dringend Korridore“, damit sich die Menschen sicher auf die Flucht begeben könnten. Mehr News zum Ukraine-Konflikt lesen Sie hier auf unserer Übersichtsseite.

Dies ist ein neuer News-Ticker zum Krieg in der Ukraine. Weitere, zurückliegende Informationen von vor dem 7. März erhalten Sie in unserem beendeten News-Ticker zum Ukraine-Krieg.