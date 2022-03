Ukraine-Krieg: Russland soll vor Kontrollverlust des Luftraums stehen - Kreml erklärt plötzlich Kurswechsel

Von: Michelle Brey

In der Ukraine tobt der Krieg. Am Mittwoch soll es eine zwölfstündige Feuerpause und sechs Fluchtrouten geben. Der News-Ticker.

Ukraine-Krieg*: Am 24. Februar marschierte Russland in die Ukraine ein.

Dem russischen Außenamt zufolge strebe Moskau nicht den Sturz der Regierung in Kiew an.

Vor Kiew steht offenbar eine neue russische Militärkolonne.

Dieser News-Ticker zum Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert. Mehr zu dem Hintergrund der Ukraine-Krise* hier.

Update vom 9. März, 13.10 Uhr: Im Kampf um den ukrainischen Luftraum zeichnet sich offenbar eine Wende ab. Das geht zumindest aus einem Bericht des britischen Verteidigungsministeriums hervor. „Die ukrainische Luftverteidigung scheint erheblichen Erfolg gegen Russlands moderne Kampfflieger zu feiern“, heißt es darin. Russland ist somit wahrscheinlich nicht in der Lage, den Luftraum in irgendeiner Weise zu kontrollieren. Des Weiteren gab das Verteidigungsministerium in den Morgenstunden (7 Uhr) einen Überblick über die Situation auf dem Boden:

Die Kämpfe nordwestlich von Kiew setzten sich demnach fort, allerdings offenbar ohne nennenswerte Durchbrüche der russischen Streitkräfte.

Die Städte Charkiw, Chernihiv, Sumy und Mariupol seien weiterhin von den russischen Streitkräften eingekreist und stünden unter schwerem Beschuss.

Ukraine-Krieg: Während zwölfstündiger Feuerpause - Russland erklärt plötzlich Kurswechsel

Erstmeldung vom 9. März: Kiew - Der Krieg in der Ukraine tobt weiter. Am Dienstagabend veröffentlichte das Präsidialamt in Kiew einen offenen Brief der Frau des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Olena Selenska bekräftigte Forderungen an die westlichen Staaten und schilderte dramatische Schicksale getöteter Kinder. Sie warf Russland den „Massenmord an ukrainischen Zivilisten“ vor.

Ukraine-Krieg: Sechs Fluchtrouten für Zivilisten - Zwölfstündige Feuerpause

Indes haben die Ukraine und Russland erneut die Einrichtung mehrerer Fluchtkorridore für Zivilisten aus besonders heftig umkämpften Gebieten vereinbart. Wie die ukrainische Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk mitteilte, soll für diese sechs Evakuierungsrouten am Mittwoch eine zwölfstündige Feuerpause bis 20.00 Uhr (MEZ) gelten. Russland hatte die Öffnung der Fluchtkorridore bereits einige Stunden zuvor angekündigt.

Laut Wereschtschuk sollten die vereinbarten Fluchtrouten am Mittwoch unter anderem von Enerhodar nach Saporischschja im Süden des Landes, von Isjum nach Losowa im Osten und von Sumy nach Poltawa im Nordosten führen. Über drei weitere festgelegte Routen sollten demnach Zivilisten von den Kiewer Vororten Butscha, Irpin und Hostomel in die Hauptstadt gelangen.

Von Sumy nach Poltawa im Nordosten waren am Dienstag mehr als 5000 Zivilisten im Rahmen einer Vereinbarung der Kriegsparteien gelangt. Es war die erste erfolgreiche Evakuierungsaktion. Andere Versuche, sichere Fluchtrouten für Zivilisten aus einer ganzen Reihe belagerter Städte zu schaffen, waren zuvor fehlgeschlagen. Moskau und Kiew machten sich gegenseitig dafür verantwortlich.

Ukraine-Krieg: Minister beschuldigt Russland: AKW-Mitarbeiter werden „gefoltert“ und „als Geiseln gehalten“

Neuigkeiten gibt es am Mittwoch auch von dem ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja. Das größte Atomkraftwerk Europas war vergangene Woche von russischen Streitkräften angegriffen und eingenommen worden. Wie der ukrainische Energieminister Herman Haluchtschenko auf Facebook behauptet, habe Russland das AKW-Personal „gefoltert“. Die Mitarbeiter würden „seit vier Tagen als Geiseln gehalten“.

Ukraine-Krieg: Russland strebt eigenen Angaben zufolge nicht nach einem Sturz der ukrainischen Regierung

Indes verkündete Russland einen plötzlichen Kurswechsel. Nach Angaben des Außenministeriums in Moskau strebe Russland nicht den Sturz der ukrainischen Regierung an. Ziel sei „weder die Besatzung der Ukraine noch die Zerstörung ihrer Staatlichkeit noch der Sturz der aktuellen Führung“ unter Präsident Wolodymyr Selenskyj. Die russischen Truppen hätten nicht den Auftrag, „die aktuelle Regierung zu stürzen“. Das sagte Maria Sacharowa, Sprecherin des Außenministeriums, am Mittwoch der Staatsagentur Tass zufolge in Moskau.

Sacharowa bekräftigte die russischen Forderungen an Kiew für ein Ende der Kämpfe. „Die Ziele der militärischen Spezialoperation sind der Schutz der Volksrepubliken Donezk und Luhansk, die Demilitarisierung und Denazifizierung der Ukraine und die Beseitigung der militärischen Bedrohung Russlands.“ Russland behauptet, die ukrainische Führung um den jüdischstämmigen Selenskyj sei von Nazis unterwandert, die in den ostukrainischen Separatistengebieten einen „Genozid“ an der russischen Minderheit verübten. Belege gibt es dafür keine. Zudem fordert Moskau, Kiew müsse auf das in der ukrainischen Verfassung verankerte Ziel eines Nato-Beitritts verzichten, sich für neutral erklären und abrüsten.

Ukraine-Krieg: Russischer und ukrainischer Außenminister am Donnerstag für Gespräche in der Türkei

Der ukrainische Außenminister Kuleba räumte wie zuvor Selenskyj ein, der Nato-Beitritt sei nicht aufgehoben, aber aufgeschoben. Allerdings benötige die Ukraine sofort starke Sicherheitsgarantien, denen die ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats zustimmen müssten, also auch Russland. Am Donnerstag (10. März) wollen der russische Außenminister Sergej Lawrow und sein ukrainischer Kollege Dmytro Kuleba zu Gesprächen in der Türkei zusammenkommen. Die Begegnung, die in Antalya stattfinden soll, wäre zwei Wochen nach dem russischen Angriff auf das Nachbarland das erste Treffen.

Alle bisherigen Entwicklungen im Ukraine-Krieg bis zum 9. März können Sie hier nachlesen.