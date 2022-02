Knall im Ukraine-Konflikt: Putin-Vertrauter reißt Gaspreis-Witze über Scholz – CL-Finale auf der Kippe

Von: Jonas Raab, Hannes Niemeyer

Wladimir Putins Vorgänger Dmitri Medwedew rechnet Europa süffisant den Preis für das Aus von Nord Stream 2 vor. © ITAR-TASS/imago

Die Situation im Ukraine-Konflikt spitzt sich drastisch zu. Zunächst erkannte Putin die ostukrainischen Gebiete Donezk und Luhansk an, dann entsandte er Truppen in die Ostukraine. Reaktionen folgten. Der News-Ticker.

Die Lage im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland spitzt sich dramatisch zu. Das ukrainische Militär meldet zwei tote Soldaten nach Separatisten-Beschuss (Siehe Update vom 22. Februar, 08.50 Uhr)

Die EU hat sich auf weitreichende Sanktionen gegen Russland geeinigt. Deutschland verkündet das Ende von Nord Stream 2 (Siehe Update vom 22. Februar, 12.08 Uhr)

Russland reagiert zunächst zurückhaltend auf die drohenden Sanktionen des Westens, doch Putins Vorgänger findet deutliche Worte (Update vom 22. Februar, 16.49 Uhr)

Alle Entwicklungen zum Konflikt im News-Ticker.

Update vom 22. Februar, 16.49 Uhr: Während Robert Habeck vorsichtig von „kurzfristig“ steigenden Gaspreisen sprach und sich Russlands Präsident bei seiner heutigen Pressekonferenz zum Aus von Nord Stream 2 bedeckt hielt, haut dessen Vorgänger Dmitri Medwedew bei Twitter einen raus. In einem Post von Dienstagnachmittag macht sich der russische Ex-Präsident über Westeuropa lustig. „Bundeskanzler Olaf Scholz hat angeordnet, das Zertifizierungsverfahren für die Gaspipeline Nord Stream 2 zu stoppen. Willkommen in der schönen neuen Welt, in der die Europäer sehr bald 2000 Euro für 1.000 Kubikmeter Erdgas bezahlen werden!“ Ob Medwedew – er ist aktuell stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrats – mit seiner Prognose den Gaspreis beim Import oder den für den Endverbraucher meint, verriet er nicht.

Update vom 22. Februar, 16.34 Uhr: Die US-Regierung spricht im Ukraine-Konflikt mittlerweile offiziell von einer „russischen Invasion“. Damit schließt sich das Weiße Haus den Äußerungen des britischen Kabinettsmitglieds Sajid Javid von Dienstagmorgen an (siehe Update vom 22. Februar, 9.37 Uhr). Der Niederländische Premier Mark Rutte hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin indes als „wahnsinnig“ bezeichnet. „Der Mann ist natürlich total wahnsinnig“, sagte Rutte bereits am Montagabend in einer TV-Talkshow.

Der britische Premierminister Boris Johnson hat hingegen die Verlegung des Champions-League-Finales verlangt. Es ist für den 28. Mai in St. Petersburg angesetzt. „Keine Chance, Fußballturniere in einem Russland abzuhalten, das in souveräne Länder eindringt“, sagte der 57-Jährige auf einer Parlamentssitzung. Es sei „in dieser kritischen Zeit absolut lebenswichtig, dass Präsident Putin versteht, dass das, was er tut, eine Katastrophe für Russland sein wird“.

Ukraine-Krise: Habeck hält „kurzfristig“ steigende Gaspreise nach Aus von Nord Stream 2 für möglich

Update vom 22. Februar, 15.42 Uhr: Welche Auswirkungen hat das Ende von Nord Stream 2 auf die Gasversorgung in Deutschland? Wirtschaftsminister Robert Habeck hält „kurzfristig“ steigende Gaspreise vor dem Hintergrund des eskalierenden Russland-Ukraine-Konflikts für möglich. Das hänge auch davon ab, wie sich das Angebot entwickle, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag nach einem Treffen mit NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU). Habeck betonte, dass Deutschland „versorgungssicher“ sei.

Zur selben Einschätzung kommt die EU-Kommission. Man sei nicht in einer Situation, in der man sich im Fall von Lieferunterbrechungen „von einem Tag zum anderen ohne Gas befinden würde“, sagte ein Sprecher am Dienstag in Brüssel. Die Gasspeicher seien derzeit zu etwa 30 Prozent gefüllt. Zudem gibt es den Angaben zufolge mehrere Länder, die in der Lage wären, ihre Flüssiggaslieferungen in die EU zu erhöhen. Als Beispiel wurden Aserbaidschan, Ägypten, Nigeria und Norwegen genannt.

Ukraine-Krise: Neue Töne aus Russland - „im Moment“ keine Entsendung von Soldaten in die Ostukraine

Update vom 22. Februar, 14.36 Uhr: Nanu, rudert der Kreml zurück? Russland plant nach Angaben des Außenministeriums in Moskau „im Moment“ keine Entsendung von Soldaten in die Ostukraine. Derzeit bereite man sich nicht darauf vor, „irgendjemanden irgendwohin zu entsenden“, sagte der stellvertretende Außenminister Andrej Rudenko am Dienstag; doch werde dies im Fall einer „Bedrohung“ geschehen.

Am Montag hörte sich das noch etwas anders an: Da erkannte Präsident Wladimir Putin am späten Abend die Separatistengebiete im Osten der Ukraine als unabhängig an und kündigte kurze Zeit später die Entsendung von Soldaten dorthin an. In der Nacht auf Dienstag wurden bereits erste russische Militärbewegungen in der Ostukraine auf Videos festgehalten*.

Ukraine-Konflikt: EU gibt Sanktionen gegen Russland bekannt - Banken, Finanzmärkte und Handel im Fokus

Update vom 22. Februar, 13.54 Uhr: Nur wenige Stunden, nachdem die EU Sanktionen gegen Russland angekündigt hatte, steht fest, an welchen Hebeln der Westen zieht: Die Maßnahmen zielen auf Banken, Finanzmärkte sowie den Handel mit Russland ab. Das teilten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel am Dienstag in Brüssel mit. Nach ihren Angaben sieht der Entwurf für das Sanktionspaket unter anderem einen eingeschränkten Zugang für Russland zu den Kapital- und Finanzmärkten der EU vor.

Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, hat weitreichende Sanktionen gegen Russland bekannt gegeben. © Sven Hoppe/dpa

Ziel sei es, die russischen Möglichkeiten zur „Finanzierung einer auf Eskalation gerichteten, aggressiven Politik“ deutlich zu begrenzen, heißt es in der Erklärung weiter. Mit Sanktionen belegt werden demnach auch „Banken, die Russlands militärische und sonstige Operationen“ in der Ostukraine finanzieren. Ebenfalls betroffen ist der Handel mit den pro-russischen Separatistengebieten Luhansk und Donezk.

Ukraine: EU reagiert auf Russland-Vorstoß mit Sanktionen - darunter Einreiseverbote und Kontensperrungen

Zudem sind Sanktionen gegen Verantwortliche vorgesehen, die an der „illegalen Entscheidung“ zur Anerkennung der Separatistengebiete durch den russischen Präsidenten Wladimir Putin beteiligt waren, wie es weiter heißt. Dies könnte etwa russische Parlamentsabgeordnete treffen, die Putin zu dem Schritt aufgerufen hatten. Vorgesehen sind dem Vernehmen nach Kontensperrungen und Einreiseverbote in die EU.

Putin selbst wird in der Erklärung nicht ausdrücklich genannt. Den Angaben zufolge wollten die EU-Außenminister am Dienstagnachmittag nach einer Indopazifik-Konferenz in Paris politisches Einvernehmen über die Sanktionen herstellen, der juristisch bindende Beschluss war danach geplant.

Ukraine-Konflikt: Russland-Präsident Putin meldet sich bei Pressekonferenz zu Wort - bleibt aber vage

Update vom 22. Februar, 13.34 Uhr: Wie reagiert Wladimir Putin auf die Sanktionen des Westens? Zurückhaltend bis gar nicht! Vor wenigen Minuten ging eine Pressekonferenz mit dem Kreml-Chef zu Ende, in der es nur am Rande um die neue Eskalationsstufe in der Ukraine-Krise ging. Putin sprach in erster Linie über die Beziehungen zwischen Russland und Aserbaidschan.

Ein paar Worte richtete Putin dabei aber doch noch an den Westen: Den Vorwurf, er wolle ein sowjetisches Imperium aufbauen, wischte er vom Tisch: „Das entspricht überhaupt nicht der Wahrheit“. Er wolle lediglich für Sicherheit in den Separatisten-Gebieten Donezk und Luhansk sorgen, da Kiew das nicht schaffe.

Nord Stream 2 infolge der Ukraine-Krise gestoppt - Was bedeutet das für die Gasversorgung?

Was sagt der Kreml-Chef zu möglichen Sanktionen des Westens? Nicht viel. Man werde das zu gegebener Zeit bewerten und dann reagieren. Gaslieferungen ins Ausland will Putin nicht stoppen. „Russland beabsichtigt, die ununterbrochenen Lieferungen dieses Rohstoffs, einschließlich des Flüssiggases, an die Weltmärkte fortzusetzen“, sagte der russische Präsident.

Derweil teilte der Kreml mit, Russland sei bereit zu einem Krisengipfel im Ukraine-Konflikt unter Vermittlung Deutschlands und Frankreichs. Ein hypothetischer Gipfel im Vierer-Format der Normandie-Gruppe könne sich um eine gewaltfreie Lösung des Konflikts drehen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Nachrichtenagentur Interfax zufolge am Dienstag in Moskau. Themen könnten ein Verzicht der Ukraine auf militärische Aktionen und Russlands Forderungen nach Sicherheitsgarantien sein. Bisher hatte der Kreml immer wieder gesagt, es gebe keinen Grund für ein Normandie-Treffen.

Ukraine-Konflikt: Bundeskanzler Scholz lobt Selenskyjs Reaktion auf die Russland-Vorstöße

Update vom 22. Februar, 12.48 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz zollte in seinem Statement der Regierung der Ukraine Respekt, weil sie sich bisher nicht von Russland habe provozieren lassen. Denn: Der russische Präsident Wladimir Putin warte nun auf eine Provokation, „um einen Vorwand zu haben, möglicherweise die gesamte Ukraine zu besetzen“, so Scholz. Deutsche Waffenlieferungen lehnte der Kanzler auch nach der jüngsten Eskalation im Ukraine-Konflikt ab.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat das Ende der Pipeline Nord Stream 2 verkündet. © picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj äußerte sich derweil genau so, wie Scholz es goutiert: zurückhaltend. Selenskyj sieht trotz der Anerkennung der selbsternannten Volksrepubliken in der Ostukraine durch Russland keine erhöhte Kriegsgefahr. „Wir glauben daran, dass es keinen großen Krieg gegen die Ukraine geben wird“, sagte das Staatsoberhaupt nach einem Treffen mit dem estnischen Kollegen Alar Karis am Dienstag in Kiew. Das Kriegsrecht werde jedoch im Falle einer Eskalation verhängt. Forderungen von Separatistenvertretern nach einem Rückzug aus den unter Regierungskontrolle stehenden Teilen der Gebiete Donezk und Luhansk lehnte er ab. „Wir reden mit ihnen nicht. Wir wissen nicht, wer das ist“, sagte der 44-Jährige.

Russland bekommt Verschärfung des Ukraine-Konflikts zu spüren: Scholz verkündet Ende von Nord Stream 2

Update vom 22. Februar, 12.22 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz erklärte bei seiner Pressekonferenz, dass der Stopp von Nord Stream 2 nicht die letzte Sanktion gegen Russland sein wird. Es gelte, eine Katastrophe zu verhindern. Im Laufe des Tages würden weitere Konsequenten beschlossen. EU und USA wollen laut Scholz gemeinsam handeln. Die Anerkennung von Luhansk und Donezk sei nicht hinnehmbar. Putin breche mit seinem Vorgehen im Osten der Ukraine nicht nur das Abkommen von Minsk, sondern auch die UN-Charta, die die Wahrung der territorialen Integrität und Souveränität von Staaten vorsehe. Man habe noch weitere Sanktionen in der Tasche, je nachdem wie der Konflikt sich entwickle, sagte Scholz am Dienstagmittag.

Update vom 22. Februar, 12.08 Uhr: Jetzt geht es Schlag auf Schlag: Wie Kanzler Olaf Scholz in einem Pressestatement bekannt gab, seien Schritte eingeleitet worden, damit das Projekt Nord Stream 2 nicht zertifiziert werde*. Demnach hat das Bundeswirtschaftsministerium das Genehmigungsverfahren für die umstrittene Erdgaspipeline gestoppt. Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, hat laut dem Spiegel am Dienstag die Bundesnetzagentur angewiesen, die Arbeit an der Zertifizierung der Pipeline zu stoppen.

Ukraine-Konflikt: EU-Staaten beraten über weitreichende Sanktionen gegen Russland

Update vom 22. Februar, 11.47 Uhr: Die Beratungen der 27 EU-Staaten über Sanktionen haben begonnen. Wie Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur bestätigten, legten die EU-Kommission und der Auswärtige Dienst dazu am Dienstagvormittag in Brüssel einen konkreten Vorschlag für Strafmaßnahmen vor.

Auch erste Details zur Härte der Sanktionen sind bereits bekannt: Ein am Dienstag den Mitgliedstaaten präsentierter Entwurf sieht Angaben von Diplomaten zufolge vor, den Handel mit russischen Staatsanleihen zu verbieten, um eine Refinanzierung des russischen Staats zu erschweren. Zudem sollen mehrere Hundert Personen und Unternehmen auf die EU-Sanktionsliste kommen.

Ukraine-Konflikt: Donezk und Luhansk schließen Vertrag über „Freundschaft und Beistand“ mit Russland

Update vom 22. Februar, 11:40 Uhr: Die russische Staatsduma hat die Anerkennung der selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk in der Ostukraine als unabhängige Staaten ratifiziert. Die Abgeordneten unterstützten am Dienstag in einer Sitzung einstimmig die Verträge über „Freundschaft und Beistand“ mit den prorussischen Separatistengebieten, wie die Agentur Interfax meldete.

Update vom 22. Februar, 10.31 Uhr: Die nun von Moskau anerkannten „Volksrepubliken“ in der Ostukraine haben eine engere Zusammenarbeit mit Russland besiegelt. Die Parlamente der Gebiete Donezk und Luhansk stimmten am Dienstag in getrennten Sitzungen einem Vertrag über „Freundschaft und Beistand“ zu. Fernsehbilder zeigten die Separatistenvertreter nach der Entscheidung mit stehenden Ovationen.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am Montag in Moskau mit Vertretern der prorussischen Separatistengebiete die Verträge geschlossen. Russland könnte damit zum Beispiel Militärstützpunkte in der Ostukraine errichten. Darüber sei aber nicht gesprochen worden, sagte Russlands Vize-Außenminister Andrej Rudenko der Agentur Interfax zufolge.

Ukraine-Konflikt: „Invasion begonnen“ - Westen entscheidet am Dienstag über Sanktionen gegen Russland

Update vom 22. Februar, 9.37 Uhr: Der Westen will am Dienstag geschlossen auf die radikalen Schritte, die Russland in der Nacht gegangen ist, reagieren. Auf EU-Ebene sollen am Dienstagnachmittag erste Sanktionen gegen Russland verhängt werden. Über deren Umfang werden die EU-Außenminister entscheiden. „Ich bin mir sicher, dass es eine einstimmige Entscheidung geben wird“, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Dienstag in Paris. Auch die US-Regierung will an diesem Dienstag neue Maßnahmen gegen Russland ankündigen.

Die britische Regierung hat bereits reagiert. Kabinettsmitglied Sajid Javid sagte am Dienstag dem Sender Sky News mit Blick auf Berichte über russische Panzer in der Separatistenhochburg Donezk, „dass die Invasion der Ukraine begonnen hat“. Zuvor hatte die Downing Street mitgeteilt, dass auf einer Sitzung des Sicherheitskabinetts am frühen Morgen ein „umfangreiches Sanktionspaket, das sofort eingeführt werden soll“, beschlossen werden soll. „Wir haben von Beginn dieser Krise an sehr deutlich gemacht, dass wir nicht zögern würden, Maßnahmen zu ergreifen“, sagte der britische Gesundheitsminister Javid. „Wir wachen an einem sehr dunklen Tag in Europa auf.“

Westen kündigt Sanktionen gegen Russland an: Wie sie aussehen könnten - und was sie bringen sollen

Doch wie könnten die Sanktionen aussehen? Großbritannien, die EU und die USA müssten Sanktionen gegen Oligarchen und „zentrale Kontakte“ des russischen Präsidenten Wladimir Putin erlassen, die Nato-Präsenz in Osteuropa erhöhen, die russische Zivilgesellschaft unterstützen und der Ukraine finanziell sowie mit militärischem Gerät helfen, forderte der lettische Außenminister Edgars Rinkevics am Dienstag dem Sender BBC Radio 4.

Was könnte das bewirken? „Kurzfristig können Sanktionen Russland natürlich nicht davon abhalten, in die Ukraine einzumarschieren oder zu tun, was es getan hat“, erklärte Rinkevics. Langfristig aber würden Sanktionen auf Technologietransfers und den Finanzsektor die Entwicklung in Russland verlangsamen. „Das würde die Sowjet-Erfahrungen aufleben lassen“, sagte Rinkevics mit Blick auf die Mangelwirtschaft in der früheren Sowjetunion.

Ukraine-Konflikt vor endgültiger Eskalation? Ukrainische Soldaten durch Separatisten-Beschuss getötet

Update vom 22. Februar, 08.50 Uhr: Der Konflikt an der Grenze zwischen der Ukraine und Russland droht immer weiter zu eskalieren. Erst erkannte Putin die von pro-russischen Separatisten besetzten Gebiete Luhansk und Donezk an, dann kündigte er an, Truppen in ebenjene ostukrainische Gebiete zu entsenden. Nun folgt die nächste dramatische Nachricht.

Wie das ukrainische Militär nun berichtet, soll es weitere Todesopfer in den umstrittenen Gebieten geben. Demnach wurde gemeldet, dass zwei ukrainische Soldaten durch Separatisten-Beschuss getötet wurden. Weitere zwölf Menschen wurden laut Mitteilung verletzt. Die Separatisten sollen insgesamt rund 40 Siedlungen beschossen haben, es sei 84 Mal gefeuert worden.

Ukrainische Soldaten an der Grenze zu den von russischen Separatisten besetzten Gebieten. © Evgeniy Maloletka / dpa

Update vom 22. Februar, 06.43 Uhr: Reaktionen auf Putins neue Schritte folgten sogleich. Auch Deutschlands Spitzenpolitiker haben sich bereits zu den radikalen Schritten Putins aus der Nacht geäußert. Etwa verurteilte Außenministerin Annalena Baerbock die Anerkennung der Separatistengebiete durch Russland scharf. Laut der Grünen-Politikerin stelle die Maßnahme einen „eklatanten Bruch des Völkerrechts dar und ist ein schwerer Schlag für alle diplomatischen Bemühungen zur friedlichen Beilegung und politischen Lösung des aktuellen Konflikts“. Gleichzeitig forderte sie Putin auf, die Entscheidung rückgängig zu machen.

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz reagierte bereits. In einem gemeinsamen Telefonat mit seinen Amtskollegen Joe Biden und Emmanuel Macron sei man sich einig gewesen, dass es sich um einen klaren Bruch des Minsker Friedensabkommens handele. Man wolle den Schritt keinesfalls unbeantwortet lassen. Gleichzeitig erklärten die Länderchefs aus Deutschland, Frankreich und der USA sich solidarisch der Ukraine gegenüber. Man wolle sich „nach Kräften dafür engagieren, eine weitere Eskalation der Lage zu verhindern“, so Regierungssprecher Steffen Hebestreit über das Telefonat.

Erstmeldung vom 22. Februar, 06.31 Uhr: New York - Allen Warnungen des Westens zum Trotz hat der russische Präsident Wladimir Putin die Entsendung von Truppen in den umkämpften Osten der Ukraine befohlen. Die Einheiten sollen in den selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk für „Frieden“ sorgen, wie es in einem Dekret* heißt, das der Kremlchef am Montagabend in Moskau unterzeichnete. Zugleich erkannte Putin die beiden von prorussischen Separatisten kontrollierten Gebiete, die völkerrechtlich zur Ukraine gehören, als unabhängige Staaten an. Wann die russischen Soldaten dort einrücken, blieb zunächst unklar. Die USA und die EU protestierten und kündigten Strafmaßnahmen an.

Der vor Jahren vereinbarte Waffenstillstand in Donezk und Luhansk hält angesichts Hunderter Verstöße nicht mehr, es bekämpfen sich dort ukrainische Regierungstruppen und Aufständische. Russland hat nach westlichen Angaben etwa 150 000 Soldaten an den Grenzen zum Nachbarland zusammengezogen. Ein baldiges Vorrücken in die Ostukraine wäre daher leicht möglich. Moskau hatte seit Wochen Befürchtungen des Westens widersprochen, dass ein Einmarsch bevorstehen könnte.

Putin entsendet Truppen in Ostukraine - Präsident Selenskyj reagiert

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reagierte auf die russische Anerkennung der „Volksrepubliken“ zurückhaltend. „Wir sind dem friedlichen und diplomatischen Weg treu und werden nur auf diesem gehen“, sagte er. Auf Provokationen werde Kiew nicht reagieren - aber auch kein Territorium aufgeben. „Wir erwarten von unseren Partnern klare und wirkungsvolle Schritte der Unterstützung.“

Nach der beispiellosen Eskalation im Ukraine-Konflikt haben eine Reihe von Ländern vor dem UN-Sicherheitsrat mit Konsequenzen gegen Russland gedroht. Keines der Mitglieder des mächtigsten UN-Gremiums verteidigte derweil Moskaus Entsendungsbefehl von Truppen in das Nachbarland bei einer hitzigen Dringlichkeitssitzung in New York am Montagabend (Ortszeit). Die USA sehen die Handlungen als ersten Schritt zu einem vollständigen Einmarsch. Russland gab unterdessen der Ukraine die Schuld und drohte mit „äußerst gefährlichen Folgen“. Moskaus Partner China hielt sich auffallend zurück.

Ukraine-Konflikt droht zu eskalieren - UN-Sicherheitsrat beruft noch in der Nacht Sondersitzung ein

Die US-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield verurteilte die Anerkennung der selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk in der Ostukraine durch Russland sowie die Entsendung von Truppen in die Regionen. „Darüber hinaus ist dieser Schritt von Präsident Putin eindeutig die Grundlage für den Versuch Russlands, einen Vorwand für eine weitere Invasion der Ukraine zu schaffen“, sagte sie. Putin habe das Minsker Abkommen „in Stücke gerissen“. Die Botschafterin kündigte schwere Konsequenzen für Moskau an.

Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja tat diese und andere Wortmeldungen - unter anderem von Verbündeten wie Irland, Norwegen oder Albanien - als „emotionale Stellungnahmen“ ab. In seiner Rede nahm er die Ukraine ins Visier. Diese habe „militärische Pläne“ und beschieße und provoziere Luhansk und Donezk. Nach Anerkennung der „Volksrepubliken“ durch Moskau könne dies „äußerst gefährliche Folgen haben“. Kiew habe das Minsker Abkommen nicht erfüllen wollen. Um einen Krieg zu vermeiden, müsse die Ukraine nun zu einem Ende seiner Provokationen gezwungen werden. „Wir beabsichtigen nicht, ein neues Blutbad im Donbass zuzulassen“, sagte Nebensja.

Die Maßnahmen für einen Einmarsch in die Ukraine, vor dem westliche Länder wochenlang gewarnt hatten, waren von UN-Generalsekretär António Guterres als Bruch der Charta der Vereinten Nationen bezeichnet worden - ein seltener Vorwurf gegen eine Vetomacht. Russlands engster Partner im Sicherheitsrat kam derweil nicht zur Hilfe: Nur 1:16 Minuten dauerte das Statement von Pekings Gesandtem Zhang Jun, in dem er sagte, dass alle internationalen Streitigkeiten „mit friedlichen Mitteln im Einklang mit den Zielen und Grundsätzen der UN-Charta“ gelöst werden müssten.

UN-Sicherheitsrat tagt nach radikalem Putin-Schritt - Deutsche Botschafterin: „Heute hat es sich entlarvt“

Der deutschen UN-Botschafterin Antje Leendertse zufolge offenbarte Russland mit seinem Vorgehen seine wahren Absichten. „Russland hat wiederholt darauf bestanden, nicht an dem (Ukraine)-Konflikt beteiligt zu sein. Heute hat es sich entlarvt und zeigt, dass es das schon immer war“, sagte sie. Wie auch Frankreich, Großbritannien und weitere westliche Länder kündigte sie „entschiedene und angemessene Maßnahmen“ an.

Unter dem Eindruck der amerikanischen Aussage, dass ein Angriff auf die Ukraine ein Angriff auf die territoriale Integrität aller Staaten ist, entschieden sich auch eine Reihe von weiteren Ländern - darunter Kenia, Gabun, Ghana und mit Abstrichen auch Brasilien - zu Kritik an Russland. Indien und die Vereinigten Arabischen Emirate nahmen neutralere Rollen ein. Der ukrainische UN-Botschafter Serhij Kyslyzja gab sich kämpferisch: „Wir werden standfest sein. Wir befinden uns auf unserem Grund und Boden. Wir haben vor nichts und niemandem Angst. Wir schulden niemandem etwas und wir geben niemandem etwas“.

Wegen der Vetomacht Russland blieb der Sicherheitsrat am Montag wieder nur eine Bühne, auf der keine gemeinsamen Lösungen gefunden wurden. Einige Länder verwiesen darauf, dass der Konflikt weitergehe und ein nächster Schritt Putins viele Opfer zur Folge haben könnte: „Eine Invasion in der Ukraine entfesselt die Kräfte des Krieges, des Todes und der Zerstörung gegen die Menschen in der Ukraine. Die humanitären Auswirkungen werden für Zivilisten, die vor den Kämpfen fliehen, schrecklich sein“, sagte die britische UN-Botschafterin Barbara Woodward. „Wir fordern Russland auf, einen Schritt zurückzutreten.“

US-Botschafterin Thomas-Greenfield warf dem russischen Präsidenten zudem vor, er träume von einem russischen Großreich. „Putin möchte, dass die Welt in der Zeit zurückreist, in die Zeit vor den Vereinten Nationen, in eine Zeit, als Imperien die Welt beherrschten - aber der Rest der Welt hat sich vorwärts bewegt. Es ist nicht 1919, sondern 2022.“ (han/dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA