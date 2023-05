Ukrainische Soldaten nutzen Videospiel-Controller im Krieg gegen Russland

Von: Christoph Gschoßmann

Die Ukraine nutzt Videospielcontroller, um Geschütztürme im Verteidigungskrieg gegen Russland zu steuern. Auch die US-Armee greift auf Gaming-Technologie zurück.

München – Videospiele, in denen man Krieg führt: Sie aus der Geschichte der Computerspiele nicht wegzudenken. Vom Arcade-Klassiker „Space Invaders“ aus dem Jahr 1978, bei der Ivasoren aus dem Weltall beschossen wurden, über erste Kriegsspiele über Konflikte auf der Erde wie „Wings of Fury“ von 1980, bei dem der Spieler US-Navy-Flugzeuge im Zweiten Weltkrieg steuert, bishin zu hyperrealistischen First-Person-Shootern der neuesten Generation wie „Call of Duty“ – Krieg und Videospiele gehen schon lange Hand in Hand.

Doch dass mal nicht die Illusion die Realität imitiert, sondern der echte Krieg sich im Lager der Computerspieler bedient, um seine Gefechte auszutragen – damit hätte man 1978 wohl noch nicht rechnen können.

Ukraine nutzt Videospiel-Controller „Steam Deck“ im Krieg gegen Russland

Nun ist genau das Realität geworden. Im Ukraine-Krieg bedienen sich die Verteidiger beispielsweise eines Steam Decks, wie ein Facebook-Beitrag vom 21. April der ukrainischen Nachrichtenagentur TPO zeigt. Steam Decks sind eine Linux-basierte Handheld-Spielekonsolem, die die Gaming-Firma Valve im Februar letzten Jahres herausgebracht hat. In der Ukraine wird sie benutzt, um sogenannte „Sabre“-Waffen zu bedienen – militärische Geschütztürme, mit denen man 7,62 × 54 mm schwere PKT- oder PKM-Maschinengewehre mit Riemenantrieb abfeuern kann. Nach der russischen Annexion der Krim hatte die Ukraine zehn dieser Türme über Crowdfunding (für 12.000 US-Dollar) finanziert. „Dieses Gerät wird Leben retten, weil das Militär nicht so stark dem Feuer ausgesetzt ist“, heißt es in einem Demo-Video der Waffe von 2015.

Auch andere Nationen nutzen Videospiel-Technologie für ihr Militär

Die Ukraine ist nicht die erste Nation, die Videospiel-Entwicklungen in ihren Streitkräften nutzt. „Die Gaming-Unternehmen haben Millionen von Dollar ausgegeben, um eine optimale, intuitive und leicht zu erlernende Benutzeroberfläche zu entwickeln, und dann haben sie Jahre damit verbracht, die Benutzerbasis für das US-Militär in der Verwendung dieser Benutzeroberfläche zu schulen“, sagte Peter Singer zu Task & Purpose. Er ist Stipendiat der New America Foundation und beriet die Call-of-Duty-Reihe. „Diese Designs sind kein Zufall, und aus demselben Pool, aus dem sie für ihren Kundenstamm ziehen, zieht das Militär … und das Training ist im Grunde bereits abgeschlossen.“

Die US-Armee hat außerdem seit mehr als 15 Jahren handelsübliche Xbox 360-Controller eingeführt, um kleine unbemannte Bodenfahrzeuge zu betreiben, um Kampfmittelbeseitigungsmissionen durchzuführen. In jüngerer Zeit hat die US-Marine die potenziellen Anwendungen für dieselben Steuerungen an Bord von U-Booten der Virginia-Klasse untersucht. (cgsc)

