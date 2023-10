Autobombe tötet Sekretär der Putin-Partei: Gouverneur spricht von „Terror-Anschlag“

Von: Karsten Hinzmann

Tod eines Sekretärs: Mit einer Autobombe tötete der ukrainische Geheimdienst am Freitag offenbar einen Kollaborateur in der Region Cherson. Das Bild wurde von den russischen Behörden veröffentlicht. © Russian Investigative Committee/Imago-Images

Hoher Funktionär der Pro-Putin-Partei stirbt durch ein Bomben-Attentat. Russland beschuldigt die Ukraine des Terrors. Kiew schweigt zu dem Vorwurf.

Nowa Kachowka – Opfer einer Autobombe wurde jetzt Wladimir Malow, ein Exekutivsekretär der Pro-Putin-Partei Partei „Einiges Russland“. Die Explosion ereignete sich in der Stadt Nowa Kachowka im Verwaltungsgebiet Cherson in der südlichen Ukraine, das von der russischen Invasionsarmee besetzt ist. Der 66-jährige Funktionär starb in einem Krankenhaus, berichtet die Presseagentur Reuters unter Berufung auf einen Telegram-Post des dortigen Gouverneurs Wladimir Saldo und des russischen Nachrichtensenders Ria Novosti.

Saldo spricht von einem „Terroranschlag“ und beschuldigt die Ukraine der Urheberschaft. Kiew hat dazu keine Stellungnahme abgegeben. Der Verwaltungsbezirk Cherson liegt in der südlichen Ukraine in der Nähe des Schwarzen Meers und des Flusses Dnipro, nördlich der Krim. Die Region ist seit rund 21 Monaten von der Armee Wladimir Putins besetzt, seit Juni läuft dort eine Gegenoffensive der Ukraine.

„Einiges Russland“ – die Stütze Putins in der Bevölkerung

Die Partei „Einiges Russland“ ist ein künstliches Gebilde zur Unterstützung des Präsidenten Wladimir Putin. Sie entstand aus der Verschmelzung der Parteien „Einheit“ und „Vaterland-Allrussland“. Wie der Historiker Thomas Kunze schreibt positioniert sich „Einiges Russland“ als eine zentristische politische Kraft, die einen moderaten Liberalismus mit den traditionellen Werten der russischen Gesellschaft zu verbinden sucht.

Programmatisch ist die Partei eher farblos. Ihr Programmgrundsatz erschöpft sich weitgehend in der Unterstützung des Präsidenten, dessen politischen Kurs sie in der Duma, dem russischen Parlament, treu mitträgt. Putin selbst ist kein Mitglied der Partei. Seine Unterstützung in der Partei-Wahlkampagne ließ die Partei jedoch von seiner Popularität profitieren.

Die Partei „Einiges Russland“ verfügt seit den letzten Wahlen 2021 weiterhin über eine verfassungsändernde Mehrheit im Parlament, obwohl sie in der Bevölkerung wenig Unterstützung genießt.