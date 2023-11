Treffer aus fast vier Kilometern – Ukraine meldet Scharfschützen-Rekord

Von: Nils Hinsberger

Ein ukrainischer Scharfschütze tötet einen Besatzungssoldaten angeblich aus 3,8 Kilometern. Der Geheimdienst prahlt mit einem „Weltrekord“.

Kiew – Es wäre ein eher makaberer „Rekord“: Ein Scharfschütze des Sicherheitsdiensts der Ukraine (SBU) soll einen russischen Soldaten auf eine Entfernung von 3,8 Kilometern getötet haben. Damit hätte er einen neuen Weltrekord aufgestellt. Das berichteten ukrainische Medien. Dem Portal Newsweek bestätigte der SBU nun den Treffer.

Ukrainischer Sicherheitsdienst prahlt mit neuem Scharfschützen-Weltrekord

„Der SBU-Scharfschütze hat einen neuen Weltrekord aufgestellt“, gab der Sicherheitsdienst in einer Pressemitteilung bekannt. Der Soldat habe einen russischen Kämpfer im Ukraine-Krieg aus einer „unglaublichen Distanz“ getroffen. Der Scharfschütze habe das Gewehr „Volodar Obriyu“ genutzt, was in Deutsch soviel wie „Herr des Horizonts“ heißt, berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es handelt sich offenbar um eine Koproduktion eines ukrainischen Waffenherstellers mit den USA und Großbritannien.

„SBU-Scharfschützen ändern die Regeln des weltweiten Scharfschießens und zeigen die Fähigkeit, effektiv aus fantastischen Entfernungen zu arbeiten“, erklärte der ukrainische Sicherheitsdienst. Die Angaben des SBU lassen sich nicht unabhängig prüfen. Russland hat sich zu dem vermeintlichen Rekordschuss nicht geäußert.

Ukrainer schlägt alten Scharfschützen-Weltrekord um fast 260 Meter

Der bisherige offizielle „Rekordhalter“ war ein Soldat der kanadischen Spezialkräfte. Auf eine Distanz von 3.540 Metern tötete dieser angeblich ein Mitglied der Taliban im Irak. Sein Vorgänger, Craig Harrison, traf ebenfalls einen Taliban-Kämpfer. Der Brite schoss aus 2.475 Meter Entfernung.

Die Ukraine befindet sich seit Februar 2022 im Verteidigungskampf. Damals hatte Russland einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen das Land gestartet. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs sind mindestens 35.000 russische Soldaten gefallen. Die tatsächliche Zahl dürfte weit höher liegen. (nhi)