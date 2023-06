„Es hat ihnen Spaß gemacht“: Ukrainerin berichtet über Folter in russischer Haft

Immer wieder berichten ukrainische Gefangene von Folter und Misshandlung. Auch in der Stadt Enerhodar sollen Zivilisten gefoltert werden.

Kiew – Seit Beginn des Ukraine-Kriegs am 24. Februar 2022 gibt es immer wieder Berichte über Kriegsverbrechen. So auch in der ukrainischen Stadt Enerhodar. Die Stadt liegt im Südosten der Ukraine und ist vor allem für das Atomkraftwerk Saporischschja bekannt. Vor Kriegsbeginn lebten etwa 53.000 Menschen in Enerhodar, nach Einschätzung des Exil-Bürgermeisters Dmytro Orlov seien davon nur noch 15.000 Einwohner übrig. Das berichtet die britische Tageszeitung The Guardian. Orlov vermutet, dass mindestens 500 Menschen entführt und gefoltert wurden. „Am Anfang war ich schockiert und verzweifelt. Aber mit der Zeit bin ich härter und rauer geworden.“

Folter im Ukraine-Krieg: „Es hat ihnen Spaß gemacht“

Dem Guardian zufolge soll Olena Yahupova eine der Gefolterten gewesen sein. Demnach soll sie im Oktober 2022 von russischen Besatzern festgenommen und von der Geheimpolizei zwei Tage lang gefoltert worden sein. Nachbarn hatten der FSB-Geheimpolizei mitgeteilt, dass ihr Mann ein ukrainischer Militäroffizier sei. „Es gab keine Rechtsquelle, sie machten, was sie wollten“, sagt Yahupova.

Ihr seien die Hände an die Knöchel gefesselt worden, zudem soll sie mit einer vollen Plastikflasche auf den Kopf geschlagen worden sein. Strangulationen seien an der Tagesordnung gewesen. „Einer hielt dir den Hals zu, ein anderer drückte dir die Nase zu“. Yahupova soll den Aufenthaltsort ihres Mannes preisgeben oder andere Personen mit militärischen Verbindungen in der Stadt verraten.

Man habe ihr zudem eine Waffe an die Stirn gehalten und mit einem Stromschlag attackiert. „Ich hatte nicht einmal Zeit zum Schreien … es gab keine Zeit zum Nachdenken, es war so schockierend“, sagt sie gegenüber dem Guardian. Die Gewalt sei das Werk eines Teams von fünf oder sechs FSB-Beamten gewesen. „Einer nach dem anderen haben sie diese Dinge getan. Es hat ihnen Spaß gemacht“.

Folteropfer berichtet: „Er drohte mich zu erschießen“

Nach zwei Tagen wurde Yahupova in eine Zelle mit 15 anderen Inhaftierten gesperrt. „Im Grunde haben sie mich dort vergessen“, sagt Yahupova. Lediglich einmal hätte ein russischer Beamter erneut Kontakt zu ihr gesucht – und sie gezwungen, für ein Video der russischen staatlichen Nachrichtenagentur RIA Novosti zu posieren. In dem Video sollte sie sich über einen angeblichen ukrainischen Beschuss beschweren – „er drohte mich zu erschießen“.

Nach dem Auftritt in dem Propaganda-Video habe Yahupova monatelang Zwangsarbeit für die russische Armee verrichten müssen. Erst im März sei sie von den russischen Truppen freigelassen worden. Zunächst floh sie nach Estland, bevor sie nach Enerhodar zurückkehrte und sich dort „zur Armee meldete“.

UN wirft Russland Folter vor: Moskau weist Anschuldigungen zurück

Yahupovas Geschichte ist kein Einzelfall. Das ukrainische Militär schätzt die Zahl der in ganz Russland festgehaltenen ukrainischen Zivilisten auf mehr als 3000, von denen zahlreiche in der Gefangenschaft gestorben sein sollen. Diese Angaben lassen sich unabhängig nicht überprüfen.

Auch die Vereinten Nationen (UN) werfen dem russischen Militär weitverbreitete Folter vor. Ukrainische Zivilisten und Kriegsgefangene sollten unter anderem mit Elektroschocks und Scheinhinrichtungen dazu gebracht werden, Informationen preiszugeben, erklären UN-Experten in einem in Genf veröffentlichten Schreiben an die russische Regierung.

Während zuvor auch gegen die ukrainische Seite Vorwürfe der Folter erhoben worden waren, gehen die UN-Experten beim russischen Militär davon aus, dass die Gewalt vom russischen Staat mindestens geduldet oder auch angeordnet wird. Die Regierung in Moskau wies die Anschuldigungen zurück, Kriegsgefangene zu foltern oder Zivilisten in der Ukraine anzugreifen. (jsch)