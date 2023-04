Umfrage-Schock für Grüne: Partei rutscht hinter die AfD

Von: Stephanie Munk

Teilen

In einer Umfrage landen die Grünen deutlich hinter der AfD. Robert Habeck ist weiterhin unbeliebt. Ein SPD-Minister kommt dagegen bei den Deutschen gut an.

Berlin - Lange Monate war Robert Habeck (Grüne) der mit Abstand beliebteste Politiker in Deutschland. Doch diese Zeiten sind für den so lässig wirkenden Vizekanzler vorbei: Bereits seit vergangenem Herbst stürzte er laut einer Umfrage von Platz 1 auf Platz 6 ab. Da waren gerade Gasumlage und Atomstrom-Aus in aller Munde.

Ein halbes Jahr später diskutiert Deutschland über Habecks Heizungsreform - und der Wirtschaftsminister landet laut einer aktuellen Umfrage weitere sechs Plätze weiter hinten. Robert Habeck ist im Ranking der beliebtesten Politiker nur noch auf Platz 12.

Laut einer aktuellen Umfrage sind die Grünen von Robert Habeck derzeit abgeschlagen hinter Alice Weidels AfD. © Imago (Montage)

Sonntagsfrage: Grüne abgeschlagen - AfD liegt weiter vorn

Auch bei den Grünen insgesamt schaut es laut der Erhebung des Meinungsforschungsinstituts INSA im Auftrag der Bild nicht gut aus: Die Partei verliert wieder ein halbes Prozent. Nur noch 14,5 Prozent der Deutschen würden laut der repräsentativen Umfrage die Grünen wählen, wäre am nächsten Sonntag Bundestagswahl. Sogar die AfD steht besser da und kommt wie schon in der Vorwoche auf 16 Prozent.

Stärkste Kraft ist laut der aktuellen Sonntagsfrage die CDU/CSU mit 27,5 Prozent. Die SPD kommt auf 20 Prozent, das ist ein Prozent weniger als in der Vorwoche. Einen Punkt hinzugewinnen kann die FDP (9 Prozent), die Linke würde mit 4,5 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern und nicht in den Bundestag einziehen.

Ampel-Koalition hat keine Mehrheit - An Union führt derzeit kein Weg vorbei

Fazit dieser Werte: Die Ampel-Koalition hätte bei Bundestagswahlen derzeit keine Mehrheit. Rechnerisch reichen würde es derzeit nur für eine Große Koalition aus Union und SPD (47,5 Prozent) oder einem Jamaika-Bündnis aus Union, FDP und Grünen. Letzteres würde auf 51 Prozent kommen. In der Vorwoche hätte die Ampel-Koalition laut INSA noch eine Mehrheit gehabt, allerdings nur wegen eines speziellen Effekts.

An der CDU/CSU führt derzeit also kein Weg vorbei. Aber bei der Union steht zunächst noch die Frage des Kanzlerkandidaten auf dem Tableau - und laut einer anderen aktuellen INSA-Umfrage gibt es da einen großen Knall: Bayern Ministerpräsident Markus Söder ist derzeit der Favorit der Deutschen und lässt CDU-Chef Friedrich Merz alt aussehen. Auch im aktuellen Politiker-Ranking liegt Söder ziemlich weit vorne: Auf Platz 2 der beliebtesten Politiker Deutschlands.

Umfrage: SPD-Minister weiterhin am beliebtesten bei Deutschen

Als erfolgreicher Macher kommt dagegen offenbar derzeit Boris Pistorius (SPD) bei den Deutschen rüber: Der relativ frisch ernannte Verteidigungsminister mit seinen vielen Reform-Plänen ist laut dem Ranking erneut der beliebteste Politiker in Deutschland. Überraschend auf Platz 2 landet SPD-Chef Lars Klingbeil, dann folgt Hendrik Wüst (CDU). (smu)