Neue Umfrage-Klatsche: Grüne fallen weiter – Aiwanger kratzt an der Fünf-Prozent-Hürde

Von: Christoph Gschoßmann

Weiter schlechte Nachrichten für die Grünen: Eine neue Umfrage zeigt weitere Verluste. CDD und AfD legen zu, und auch Freie Wähler dürfen hoffen.

München - Bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen gab es zuletzt herbe Dämpfer für die Ampel-Parteien. Nun gab es sogar Gerüchte um eine mögliche Auflösung der Koalition, um Neuwahlen zu vermeiden. Die neuesten Umfragewerte zeichnen ein ähnliches Bild, denn zusammengerechnet kommen SPD, FDP und die Grünen laut eines aktuellen Insa-Trends im Auftrag der Bild-Zeitung nur noch auf 36 Prozent.

Grüne verlieren weiter - Habeck-Partei nur noch bei 13 Prozent

Die SPD von Kanzler Olaf Scholz liegt hierbei bei 17 Prozent, die Grünen bei 13 Prozent und die FDP bei sechs. Besonders die Grünen befinden sich auf Sinkflug: Die Partei von Vizekanzler Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock verliert einen Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche. Sozialdemokraten und Liberale können ihre Werte immerhin halten. Bei der letzten Bundestagswahl waren die Grünen noch auf 14,8 Prozent gekommen.

In der Regierung, aber in der Krise: Annalena Baerbock und Robert Habeck verlieren mit den Grünen Wählergunst. © Michael Kappeler/dpa

Gewinner der Umfrage sind CDU, CSU und AfD, die jeweils einen Prozentpunkt hinzugewinnen. Die Union käme demnach aktuell auf 28 Prozent, zweistärkste Kraft wäre mit 23 Prozent die AfD. Das ist der höchste Wert, den die rechtsextreme Partei jemals bei einem Insa-Trend erreicht hat. Die Linke bleibt unverändert auf Fünf Prozent.

Freie Wähler nun bei vier Prozent - „Wir müssen dort drin sein“

Die Freien Wähler von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger legen zu und kommen auf vier Prozent, also knapp unter der Hürde, die den Einzug in den Bundestag aktuell noch verhindern würde. „Wir müssen dort drin sein“, sagte Aiwanger am Samstag (14. Oktober 2023) auf einem Landesparteitag im niederbayerischen Bad Gögging mit Blick auf den Bundestag. „Nicht weil wir neue Posten suchen, sondern weil wir für unsere Heimat, weil wir für unser Bayern, weil wir für unser Deutschland dort eine bessere Politik erwarten.“

Man könne nicht mehr zuschauen, wie die jetzige Politik „dieses Land ruiniert“. „Wenn wir nicht eingreifen, werden wir uns am Ende vorwerfen lassen müssen, hier unterlassene Hilfeleistung begangen zu haben“, sagte Aiwanger. Trotz seines Skandals um antisemitische Flugblätter hatte Aigwangers Partei bei der Landtagswahl im Freistaat überzeugt und ist dort nun zweitstärkste Kraft. Aktuell laufen Koalitionsverhandlungen mit der CSU. (cgsc mit dpa)