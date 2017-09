US-Präsident Trump droht mit totaler Vernichtung Nordkoreas

Sorry aber auch diese Worte von Trump:

"Auch den Iran hat Trump scharf attackiert. Der Iran sei ein wirtschaftlich ausgelaugter Schurkenstaat und exportiere vor allem Gewalt, sagte Trump am Dienstag in der Generaldebatte der Vereinten Nationen in New York. Man könne dieses mörderische Regime nicht so weitermachen lassen. Iran müsse endlich die Rechte seiner Nachbarn akzeptieren und sich konsequent gegen jede Form von Terrorismus stellen. Es gebe im Iran viele Menschen guten Willens, die einen Wechsel wollten. Sie müssten endlich gehört werden."

teile ich so nicht. Denn: nicht nur der Iran exportiert Gewalt, Israel und die USA sind nicht besser. Was sind denn die ganzen Rohstoffkriege der USA weltweit?? Was waren diese drei hochillegalen Irak-Kriege?? Was ist diese Destabilisierung in Venezuela?? Oh mann.... Die USA sollten erst mal vor ihrer eigenen Tuere kehren!

Und auch dass hier von Trump:

"Das internationale Atomabkommen mit dem Iran bezeichnete Trump erneut als einen der schlechtesten Verträge, die jemals abgeschlossen worden seien. Das Abkommen sei eine Erniedrigung für die USA."

teile ich so nicht, ganz im Gegenteil. Dieser Vertrag ist besser als gar nichts, werter Herr Trump. Denn ich drehe auch hier mal den Spieß um und frage mal ganz deutlich: was erlauben sich eigentlich die anderen Atommächte wie USA + England + Franrkeich + Israel + Indien + Pakistan + Russland + China eigentlich dabei, indem sie andere Länder mit ihren eigenen Atomwaffen bedrohen?? Ja, diese Atommächte sind selbst zur Bedrohung fuer den Rest der Welt geworden und fuehren sich auf wie die Paschas... Sorry wenn ich es mal so deutlich sage. Aber diese Atommächte gehören genauso vollständig abgeruestet. Dieser atomare Wahnsinn durch diese Atommächte muss mal aufhören!!

Die USA und die anderen Atommächte sollten lieber erst mal selbst den ersten Schritt machen und selbst bei der Abruestung mit gutem Beispiel vorangehen und selbst nachweislich und glaubhaft sowie nachpruefbar abruesten!