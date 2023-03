Wen Trump als Vizepräsidentin aufstellen könnte – TV-Moderatorin könnte zur Gefahr werden

Von: Moritz Serif

Teilen

Donald Trump könnte bei einer etwaigen Wiederwahl eine Vizepräsidentin aufstellen. Diese müsste jedoch einige wichtige Eigenschaften erfüllen.

Mar-a-Lago – Der ehemalige US-Präsident Donald Trump erwägt, eine Frau als Vizepräsidentschaftskandidatin aufzustellen. Demnach könnte Kari Lake das Rennen machen. Darüber berichten mehrere Personen aus dem Umfeld des Ex-Präsidenten. Trump wolle im Hinblick auf die US-Wahlen im November 2024 bei den weißen Vorstadtfrauen punkten, die er auf seine Seite ziehen müsste, um Präsident Joe Biden zu schlagen.

Lake, eine ehemalige Fernsehmoderatorin, die im November ihr Rennen um das Amt des Gouverneurs von Arizona verloren hatte, erfüllt Trumps wichtigste Voraussetzung für eine Nummer Zwei. Sie habe unter Beweis gestellt, dass sie bereit ist, Donald Trump lautstark zu verteidigen, ganz gleich, um welches Thema oder welche Kontroverse es geht - so soll Trump einen neuen Lügen-Rekord aufgestellt haben.

Donald Trump und Kari Lake bei Wahlkampfveranstaltung im Oktober 2022. © IMAGO/Christopher Brown

US-Wahlen 2024: Trump will wohl eine Frau als Vizepräsidentin aufstellen

Doch es gibt einen womöglich entscheidenden Nachteil: Trumps innerer Kreis fürchte, dass sie sich in seinem Schatten positioniert und sogar am Ende als Präsidentschaftskandidatin aufgestellt werden könnte. Trump-Sprecher Steven Cheung sagte: „Jeder, der glaubt, er wisse, was Präsident Trump tun wird, ist völlig falsch informiert und versucht, sich bei ‚potenziellen‘ Vizepräsidenten-Kandidaten beliebt zu machen.“ Darüber hatte Axios berichtet.

„Präsident Trump wird seinen Vizepräsidenten zu seiner eigenen Zeit wählen, und diejenigen, die das Spiel der Medien mitspielen, tun dies auf eigene Gefahr“. Fest scheint jedoch zu stehen: Die Eigenschaften, nach denen Trump am meisten sucht, ähneln ironischerweise denen des ehemaligen Vizepräsidenten Mike Pence.

Donald Trump tritt wieder an - doch die Konkurrenz ist groß Fotostrecke ansehen

Trump wünscht sich unfehlbar loyale Vizepräsidentin

Trump wünscht sich eine Kandidatin, die unfehlbar loyal ist – und so unauffällig, dass sie ihm nicht die Show stiehlt. Einige Trump nahestehende Personen sind der Meinung, dass Nikki Haley – die ehemalige Gouverneurin von South Carolina und seine Botschafterin bei der UNO – am besten geeignet sein könnte.

Auch Sarah Huckabee Sanders, Gouverneurin von Arkansas und ehemalige Pressesprecherin von Trump im Weißen Haus, könnte infrage kommen. Trump bat sie kürzlich um eine Unterstützung im Präsidentschaftswahlkampf. Sie soll jedoch laut Maggie Haberman von der New York Times abgelehnt haben. Sanders ließ jedoch die Möglichkeit offen, Trump zu unterstützen, falls er die Wahl tatsächlich gewinnen sollte. Auch die Gouverneurin von South Dakota, Kristi Noem, wird von Trump-Vertrauten häufig als mögliche Vizepräsidentin genannt. (mse)