Drei Damen für Putin: Seniorinnen witzeln über Ballon-Affäre – und wünschen USA den Tod

Von: Vivian Werg

Teilen

Der russische Präsident soll nach Angaben drei russischer Bürgerinnen hinter der „Ballon-Affäre“ stecken © Mikhail Metzel/ dpa

Putin schlachtet die Ballon-Affäre für seine Propaganda-Zwecke aus. In einem Video lässt Russland drei Seniorinnen über die USA schimpfen.

Moskau – In einem kurzen Video, das Anton Geratschtschenko, ein Berater des ukrainischen Innenministers, am Samstag (18. Februar) auf Twitter veröffentlichte, brachten drei russische Seniorinnen ihre Frustration über die USA und ihre Unterstützung der Ukraine durch die Regierung Joe Bidens im laufenden Krieg mit Russland zum Ausdruck. „Sensation! Das Geheimnis der fliegenden Ballons über den USA ist gelüftet. Putins Battalions haben die Verantwortung dafür übernommen“, twitterte er ironisch.

Der fast einminütige Clip zeigt die Frauen, die ein aufgeblasenes Schlauchboot halten. „Biden, Sie wissen nicht, was über ihrem Land fliegt? Das sind Putins Truppen, die Ihnen weiße Kugeln schicken“, sagt eine Frau. „Im Moment fliegen diese weißen Kugeln, aber bald könnte etwas anderes einfliegen. Merkt euch das!“, sagte eine andere. Dann zünden die Frauen das Schlauchboot an, auf dem „Fuck USA“ steht.

Ballons über USA: Herkunft der Flugobjekte noch nicht offiziell bestätigt

In den USA hatten mehrere abgeschossene Ballons und Flugobjekte in der vergangenen Woche für Aufregung gesorgt. Newsweek konnte nicht unabhängig prüfen, ob die russische Regierung an einem der Vorfälle tatsächlich beteiligt ist. Das US-Nachrichtenmagazin hatte das russische Außenministerium jedoch um eine Stellungnahme gebeten. „Unsere Geheimdienste sind noch dabei, alle drei Vorfälle zu bewerten“, zitiert das Nachrichtenmagazin Joe Biden. „Sie erstatten mir täglich Bericht und werden ihre dringenden Bemühungen fortsetzen, dies zu tun, und ich werde dies dem Kongress mitteilen“, fügte Biden hinzu.

Die Äußerungen der russischen Frauen erfolgten, nachdem in den letzten Wochen mehrere Flugobjekte im nordamerikanischen Luftraum gesichtet worden waren, darunter ein chinesischer Spionage-Ballon, der Anfang des Monats über dem Atlantik abgeschossen wurde. Daneben wurden drei weitere Flugobjekte gesichtet.

In einer Pressekonferenz sagte Biden, dass das US-Militär über das North American Aerospace Defense Command (NORAD) drei nicht identifizierte Objekte aufgespürt habe, die über Alaska, dem Yukon in Kanada und dem Huronsee in der Nähe von Michigan abgeschossen wurden.

Abschuss der Flugobjekte: Biden rechtfertigt das militärische Vorgehen

Das Militär habe „in Übereinstimmung mit den etablierten Parametern für den Umgang mit unidentifizierten Flugobjekten im amerikanischen Luftraum“ gehandelt, so Biden weiter. „Auf ihre Empfehlung hin gab ich den Befehl, diese drei Objekte abzuschießen, weil sie eine Gefahr für den zivilen kommerziellen Flugverkehr darstellten und weil wir ein Überwachungsrisiko für sensible Einrichtungen nicht ausschließen konnten.“ Dem Bericht der Newsweek zufolge, sei es laut dem Präsidenten noch nicht bekannt, um was es sich bei den drei Objekten handle. Sie stünden aber mit Chinas Spionageballonprogramm im Zusammenhang, hieß es weiter. (Vivian Werg)