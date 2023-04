Melanias Geburtstag? Donald Trump kommt nur, „wenn es sein Terminkalender erlaubt“

Von: Daniel Dillmann

Teilen

Ob First Lady Melania Trump ihren 53. Geburtstag mit Donald feiert, steht noch nicht fest. Denn ihr Ehemann hat mit einer ganzen Reihe an Problemen zu kämpfen.

Mar-a-Lago - Am Mittwoch (26. April 2023) wurde Melania Trump 53 Jahre alt. Die gebürtige Slowenin blickt bereits auf ein ereignisreiches Leben zurück: Modelkarriere, Glamour-Hochzeit und an der Seite Donald Trumps vier Jahre als First Lady im Weißen Haus. Doch ob ihr Ehemann an den Feierlichkeiten zu ihrem Geburtstag überhaupt teilnimmt, das steht offenbar längst noch nicht fest.

Denn Donald Trump hat nicht nur verkündet, im kommenden Jahr erneut ins Rennen um die Nominierung der Republikaner einzusteigen um im - für ihn - besten Fall Präsident zu werden. Er steht wegen gleich mehrerer Fälle in New York vor Gericht. Trump soll Gesetze zur Wahlkampfinanzierung gebrochen haben, als er seinen Anwalt Michael Cohen anwies, Stormy Daniels Schweigegeld zu zahlen. Die Erotikdarstellerin sollte nicht über eine Affäre sprechen, die sich wohl just abspielte, als Melania Trump hochschwanger mit dem gemeinsam Sohn Barron Trump war.

Als sei das nicht genug, muss sich Donald auch noch den Vorwurf der Vergewaltigung vor Gericht gefallen lassen. Die Kolumnistin Jean E. Carroll wirft dem damaligen Immobilienmakler vor, sich in den 1990er Jahren in einem New Yorker Kaufhaus an ihr vergangen zu haben.

Donald Trump: Die größten Skandale und Fehltritte Fotostrecke ansehen

Melania Trump feiert 53. Geburtstag - ohne Donald Trump?

Schwere Vorwürfe, die ganz sicher jede Ehe belasten würden. Das gilt wohl auch für die Donald und Melania Trump. Seit Monaten verzichtet das Ehepaar fast vollständig auf gemeinsame Auftritte in der Öffentlichkeit. Melania und ihr Sohn Barron haben sich zurückgezogen, die ehemalige First Lady soll den Wohnsitz der beiden, Mar-a-Lago, fast gar nicht mehr verlassen.

Dort wiederum plant Melania nun ihre Geburtstagsfeier. Doch ob Donald Trump daran teilnehmen wird, das scheint noch nicht festzustehen. Wie das US-Boulevardmagazin People berichtet, plant die First Lady nur eine kleine Feier im Kreise der Familie, zu der neben ihrem Sohn Barron auch ihre Eltern gehören: Amalija und Viktor Knavs. Beide wohnen ebenfalls in Mar-a-Lago.

Donald Trump, Melania Trump und der gemeinsame Sohn Barron bei der Beerdigung für Donalds erste Frau Ivana. © IMAGO/Lev Radin

Donald Trump und Melania: Ein angemessenes Arrangement

Auch Donald Trump hat seinen Wohnsitz im Golfresort in Florida, doch das heißt erstmal nicht, dass er einen Besuch der Geburtstagsfeier seiner Ehefrau einrichten kann. „Wenn Donald hier ist, wird er sich der Familie anschließen, um den Geburtstag seiner Frau zu feiern“, sagte eine anonyme Quelle People.

„Trotz allem, was man hört, sind die Trumps eine enge Familie“, fügte der Informant hinzu. Trump wolle „Melania glücklich machen“, die beiden hätten „ein mehr als angemessenes partnerschaftliches Arrangement“ gefunden. Was genau es bedeutet, Melania glücklich zu machen und wie viel Romantik in einem angemessenen Arrangement steckt, das weiß wohl nur das Präsidentenpaar selbst.