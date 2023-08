Zu viele Truppen an falschen Orten: USA kritisieren Kiew scharf – Erfolg von Gegenoffensive bleibt aus

Die Gegenoffensive der Ukraine verläuft offenbar schleppend. Die USA machen dafür unter anderem die falsche Stationierung der Truppen verantwortlich.

Kiew – Das Ziel der Gegenoffensive der Ukraine ist unter anderem, die russisch besetzte Landbrücke zur Krim zurückerobern – doch in der Realität verläuft die Offensive der Armee im Ukraine-Krieg eher schleppend und auch die ukrainischen Verluste steigen. Die Gründe sind vielfältig, so müssen die Truppen verminte Gebiete durchqueren und warten auf die Waffenlieferungen aus dem Westen. Auch die Moral der Soldaten im Ukraine-Krieg sinkt – auf beiden Seiten. Die USA sehen hingegen bei der Gegenoffensive strategische Fehler in der Stationierung der Truppen.

Gegenoffensive im Ukraine-Krieg: USA kritisieren strategische Fehler in der Truppenstationierung

US-Analysten sehen die Fehler auch darin, dass die Kampfeinheiten an falschen Orten stationiert seien, wodurch die militärischen Kräfte nicht an den richtigen Stellen eingesetzt werden, berichtet die New York Times und bezieht sich auf anonyme Quellen. Beamte sagen demnach, dass sich mehr ukrainische Streitkräfte in der Nähe von Bachmut und anderen Städten im Osten befinden und nicht an den strategisch wichtigen Fronten des Ukraine-Kriegs im Süden des Landes, wie in der Nähe von Melitupol und Berdjansk. Die Quellen befürchten, dass die Ukraine nicht in der Lage sei, die Gegenoffensive erfolgreich voranzutreiben.

Sie betonen laut New York Times, dass die Ukraine ihre Taktik ändern und die Kampfkraft an einem Ort bündeln müsse, um Erfolg zu haben, auch wenn mehr Verluste drohen. Die Militärexperten vermuten, dass die Ukraine noch vier bis sechs Wochen Zeit habe, da sich dann die Witterung ändern würde und die Truppen zu einer Kampfpause zwingen könnte.

Kritik der USA an Offensive der Ukraine nimmt zu: Kiews Militärführung verteidigt Strategie im Ukraine-Krieg

Die ukrainische Militärführung hat hingegen ihre Strategie im Ukraine-Krieg verteidigt und betont, dass auch im Süden effektiv gekämpft werde, berichtet die New York Times. Auch die große Truppenstärke bei Bachmut sei notwendig, um gegen die konzentrierten russischen Angriffe im Nordosten vorzugehen. Die Kritik der USA sei laut New York Times allerdings aus einer verengten Perspektive einer Generation von Militäroffizieren geäußert worden, die noch nie einen Krieg in diesem Ausmaße erlebt hätten.

Wenig Waffen aus dem Westen und Minenfelder: Ukrainische Gegenoffensive verläuft nicht wie erhofft

Der Fortschritt der Gegenoffensive im Ukraine-Krieg verläuft allgemein schleppend – trotz anhaltender Kämpfe zwischen den Kriegsparteien und kleinen Erfolgen bei der Rückeroberung von Gebietsteilen im Süden und Osten. Im Süden hat Russland Minenfelder hinterlassen – diese Minenfelder sollen sich über Hunderte Kilometer hinwegziehen, wodurch die ukrainischen Streitkräfte beim Vorankommen immens gebremst werden. „Das Minen-Problem wurde von allen unterschätzt, auch von unseren Partnern“, sagt ein ukrainischer Militärplaner gegenüber Bild.

Doch auch russische Kampfhubschrauber und Drohnen erschweren die Gegenoffensive sowie die langsamen Waffenlieferungen aus dem Westen. Letzteres sorgt für Frust bei den Streitkräften und bei der ukrainischen Regierung. Die westlichen Waffenlieferungen seien laut dem Economist noch nicht in der versprochenen Menge eingetroffen. Doch die Ukraine schöpft Hoffnung, denn Dänemark und die Niederlande wollen nun Kampfjets vom Typ F-16 liefern. Ob das reicht, um die Gegenoffensive im Ukraine-Krieg voranzubringen, ist jedoch nicht sicher. (eike)