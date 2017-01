V-Männer-Debatte nach Fall Amri: Die gefährlichen Spitzel

Berlin - Haben die deutschen Sicherheitsbehörden Anis Amri nur deshalb nicht aus dem Verkehr gezogen, weil sie ihn als V-Mann anwerben wollten? Es gibt Indizien.

Eine Bemerkung von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft hat eine Debatte darüber ausgelöst, wie nah der Verfassungsschutz an Amri dran war, ehe er zum Terroristen wurde: Beim Umgang mit Amri sei es „auch darum gegangen, mehr Erkenntnisse über mutmaßliche Terrorzellen zu erlangen. Ich glaube, das ist eine Abwägung, die die Behörden treffen müssen“. Einen Bild-Bericht, wonach Amri selbst V-Mann gewesen sei, dementierten sowohl das Bundesinnenministerium als auch das NRW-Innenministerium. Fest steht aber laut Bild am Sonntag: Amri wurde von einem V-Mann, also einem Spitzel der Sicherheitsbehörden, von Dortmund nach Berlin gefahren. Wie tief stecken die Geheim-Ermittler im Islamisten-Sumpf? Wie gefährlich sind solche geheimen Spitzel generell? Die tz beantwortet die wichtigsten Fragen.

Überall da, wo herkömmliche Ermittlungsmethoden an Grenzen stoßen, werden von der Polizei, dem Zoll und den Geheimdiensten Spitzel eingesetzt: beim organisierten Verbrechen, bei Rockerclubs wie den Bandidos, bei politischen Extremisten. Das „V“ steht für Vertrauens- oder Verbindungsperson. Gesetzliche Grundlage für den Einsatz der Spitzel ist eine Richtlinie der Justiz- und Innenminister über die „Inanspruchnahme von Informanten sowie über den Einsatz von verdeckten Ermittlern im Rahmen der Strafverfolgung“.

+ Sollte Anis Amri ein V-Mann werden? © dpa

Amris Verfahren wegen Sozialbetrugs – der Tunesier hatte sich unter 14 verschiedenen Namen gemeldet – wurde nicht in einem normalen Dezernat der Staatsanwaltschaft bearbeitet, sondern laut Rheinischer Post in der „politischen Abteilung“. Die Welt am Sonntag berichtet zudem, dass der 24-Jährige seinen Lebensunterhalt weitgehend als Drogendealer verdiente und auch selbst regelmäßig Drogen konsumierte. Diese Drogengeschäfte wären eigentlich ein weiterer Hebel gewesen, um den Gefährder in Haft zu nehmen: Die Bundespolizei griff den Tunesier Ende Juni 2016 in Fried­richs­ha­fen am Bo­den­see mit Dro­gen und ge­fälschten ita­lie­nischen Pa­pieren auf. Trotzdem wurde Amri freigelassen und bekam Mitte August 2016 trotz seiner auf allen Sicherheitsebenen bekannten Gefährlichkeit in der Stadt Kleve eine Duldungsbescheinigung erteilt – angeblich eine bewusste Entscheidung der Behörden, um ihn in Sicherheit zu wiegen. Trotz einer konkreten Warnung durch den marokkanischen Geheimdienst im September und noch einmal im Oktober stellte die Generalstaatsanwaltschaft am 21. September die Überwachung Amris ein. Die BamS stellt deshalb die Frage: „Wenn der Terrorist kein V-Mann werden sollte, warum ließ man ihn dann immer wieder laufen?“ Was allerdings auch Teil der Wahrheit ist: Ohne einen V-Mann (VP-01), der in der islamistischen Szene Nordrhein-Westfalens verkehrt, wären die Behörden vielleicht gar nicht auf Amri aufmerksam geworden. VP-01 teilte schon im November 2015 den Sicherheitsbehörden mit, dass Amri einen Anschlag in Deutschland plane.