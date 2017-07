Venezuelas Oppositionsführer Lopez in Hausarrest verlegt

Der seit 2014 inhaftierte Oppositionsführer Leopoldo Lopez ist offenbar aus dem Gefängnis entlassen worden. Doch frei ist er dennoch nicht.

Caracas - Der venezolanische Oppositionsführer Leopoldo Lopez ist überraschend aus dem Gefängnis entlassen worden. Lopez sei in Caracas unter Hausarrest gestellt worden, erklärte sein Anwalt Javier Cremades am Samstag in Madrid. In Venezuela kämpfen Regierungsgegner seit Monaten für eine Amtsenthebung von Präsident Nicolás Maduro, den sie für die schwere Wirtschaftskrise und die Versorgungsengpässe im Land verantwortlich machen.

afp

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa