Verbrenner-Aus: Das gilt ab 2035 für Neuwagen der Autohersteller

Das Verbrenner-Aus auf EU-Ebene ist besiegelt. Doch „E-Fuels only“-Fahrzeuge dürfen auch danach noch zugelassen werden, wenn sie klimaneutral unterwegs sind. © Oliver Berg/dpa

Die Bundesregierung hat am Dienstag im EU-Ministerrat der Verschärfung der CO₂-Flottenziele zugestimmt. Damit werden ab 2035 nur noch emissionsfrei betriebene Neuwagen zugelassen – auch solche mit E-Fuels.

Brüssel/München – Pkw und leichte Nutzfahrzeuge müssen ab 2035 CO₂-neutral sein. Ob Autos, die ausschließlich mit E-Fuels betankt werden können, auch dazu zählen, darüber wurde in den vergangenen vier Wochen insbesondere auf Drängen des Bundesverkehrsministers Volker Wissing heftig gestritten. Die Bundesregierung konnte den neuen EU-Regeln am Dienstag erst zustimmen, nachdem die EU-Kommission am Wochenende erklärt hatte, wie sie die Zulassung solcher „E-Fuels only“-Fahrzeuge auch nach 2035 noch ermöglichen will.

Auf den Gesetzestext, der am Mittwoch zur finalen Abstimmung stand, hatte diese Erklärung jedoch keinerlei Auswirkungen. Damit gilt für die Neuwagenflotten von Autoherstellern:

Ab 2030 müssen Pkw mindestens 55 Prozent und Lieferwagen 50 Prozent weniger CO₂ ausstoßen als noch 2021.

Ab 2035 liegt die Reduktionsverpflichtung bei 100 Prozent sowohl für Pkw als auch leichte Nutzfahrzeuge – ein faktisches Verbot für fossile Treibstoffe.

Von 2025 bis Ende 2029 gilt ein Anreizmechanismus für emissionsfreie und emissionsarme Fahrzeuge. Hersteller, die 25 Prozent ihrer Pkw und 17 Prozent ihrer Transporter mit einem CO₂-Ausstoß von weniger als 50 Gramm pro Kilometer verkaufen, erhalten einen Bonus auf ihre derzeit gültigen Flottenziele.

2026 wird die Kommission die Verordnung auf ihre Wirkung für das EU-Klimaziel 2030 überprüfen und gegebenenfalls überarbeiten.

EU: Strenge technologische Vorgaben für E-Fuels

In der Erklärung versicherte die Kommission, dass sie zunächst über einen Durchführungsrechtsakt eine neue Fahrzeugkategorie für „E-Fuels only“-Fahrzeuge innerhalb der Typgenehmigung der Euro-5- und Euro-6-Regulierungen einführen wird. So soll sichergestellt werden:

Dass nur vollständig CO₂-neutrale E-Fuels zum Einsatz kommen. Das heißt, dass die gleiche Anzahl chemischer Kohlenstoff-Atome, die bei der Verbrennung freigesetzt werden, zuvor aus der Atmosphäre entnommen wurde. Zudem muss die gesamte Energie für den Herstellungsprozess aus erneuerbaren Quellen stammen.

Dass Autos zwar einen Verbrennungsmotor verbaut haben können, dieser jedoch um einen Sensor ergänzt werden müsste, der die Zündung des Motors verhindert, wenn statt E-Fuel doch fossiler Triebstoff im Tank ist.

Wie diese Vorgaben umgesetzt werden, ist der Automobilindustrie selbst überlassen. Anschließend soll entweder über einen delegierten Rechtsakt oder, sollte dieser scheitern, über die ordentliche Überarbeitung der Flottenregulierung geklärt werden, wie sich Hersteller diese neue Fahrzeugkategorie auf ihre Flottenziele anrechnen lassen können.

EU-Plan: CDU-Politiker spricht von Verbrennerverbot

Verkehrsminister Wissing begrüßte die Erklärung und zeigte sich sicher, dass nun mit E-Fuels betriebene Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor auch nach 2035 noch neu zugelassen werden können. Die Erklärung der Kommission sei ein wichtiges Signal an den Markt, Produktionskapazitäten für E-Fuels aufzubauen, denn eine „breite Nachfrage nach E-Fuels ist die grundlegende Voraussetzung, dass klimaneutrale Kraftstoffe wettbewerbsfähig werden können“.

Jens Gieseke, verkehrspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Gruppe im Europaparlament, bezweifelt jedoch, dass es tatsächlich das Aus für das Verbrenner-Aus ist, wie Wissing es genannt hatte. Mit der Zustimmung im Rat habe Wissing dafür gesorgt, dass das Verbennerverbot per EU-Verordnung bestätigt werde. Dies sei eine „herbe Niederlage für den Minister, der den Anspruch hatte, den Verbrenner zu retten.“ Gieseke selbst setzte sich schon während der Verhandlungen für die Anrechnung für E-Fuels für die Flottenziele ein. „Sowohl die Grünen als auch Kommissar Timmermans werden sich die Hände reiben und das Ende des Verbrenners feiern“, so der CDU-Politiker.

Grüne feiern Verbrenner-Aus

Und tatsächlich: Mehrere Grünen-Politiker feierten das „Verbrenner-Aus“. Rasmus Andresen, Sprecher der deutschen Grünen im Parlament, bezeichnete es als großen Erfolg für eine klimafreundliche Verkehrspolitik. Allerdings übte er auch Kritik an Bundeskanzler Olaf Scholz. Dieser hätte früher von seiner Richtlinienkompetenz hätte Gebrauch machen sollen, um das „Verhandlungschaos“ zu verhindern. Auch der klimapolitische Sprecher der Grünen, Michael Bloss, definierte das Gesetz als eindeutiges Verbrenner-Aus: „Ab 2035 dürfen nur noch Autos mit null Emissionen am Auspuff zugelassen werden.“

Auch der liberale Niederländer Jan Huitema (Renew), der die CO₂-Flottenregulierung für das Parlament federführend verhandelt hat, äußerte sich skeptisch, ob Bundesregierung und Kommission mit ihrer nachverhandelten Zusatzerklärung Erfolg haben werden. „Etwaige künftige Vorschläge für die Verwendung von E-Kraftstoffen werden sowohl inhaltlich als auch rechtlich gründlich geprüft werden“, so Huitema. Hintergrund ist die Frage, ob die Kommission überhaupt befugt ist, einen delegierten Rechtsakt für das Gesetz zu erlassen.

Verbrenner-Aus: Industrieverbände kritisieren AFIR-Trilog

Die Automobilindustrie reagierte vorerst zurückhaltend auf die Erklärung zu E-Fuels durch die Kommission. Sie hatte für den Fall eines Verbrennerverbots stets einen schnellen Hochlauf der Ladeinfrastruktur in Europa gefordert. Den in der Nacht auf Dienstag im Trilog ausgehandelten Kompromiss zur Alternative Fuel Infrastructure Regulation (AFIR) bezeichnete VDA-Präsidentin Hildegard Müller als zu wenig. Er bleibe deutlich hinter dem zurück, was notwendig wäre, um die ambitionierten Ziele bei der E-Mobilität zu erreichen. „Autofahrer sollten entlang der wichtigsten Verkehrsachsen der EU alle 40 Kilometer eine Ladesäule finden können – mit den nun festgelegten 60 Kilometern ist die Einigung von einer verbraucherfreundlichen Lösung weit entfernt.“ Die Anhebung der Ladeleistung auf 1,3 Kilowatt gehe in die richtige Richtung, so Müller. Notwendig wären allerdings drei Kilowatt gewesen.

Auch der Europäische Verband der Automobilhersteller (ACEA) hält den Kompromiss für nicht ausreichend. „Eine erhebliche ‚Infrastrukturlücke‘ wird die CO₂-Reduzierung und den Übergang unseres Sektors zur Klimaneutralität weiterhin einschränken“, warnte ACEA-Generaldirektorin Sigrid de Vries. Sie forderte, die Mitgliedstaaten müssten dringend dafür sorgen, dass die Planungs- und Genehmigungsverfahren für Ladepunkte beschleunigt, die Stromnetze aufgerüstet und geeignete Flächen für die Lkw-Ladung zur Verfügung gestellt werden.

Von Lukas Scheid