Deutschland zahlt eine Viertelmilliarde Strafe für die gescheiterte „Ausländermaut“ - wer das Geld bekommt

Von: Bettina Menzel

Teilen

Die Idee der „Ausländermaut“ kommt Deutschland auch Jahre später noch teuer zu stehen (Symbolbild). © IMAGO / Panthermedia/xxlphoto

Die gescheiterte Pkw-Maut der CSU kostet den deutschen Steuerzahler eine Viertelmilliarde Euro. Die Grünen fordern, die Christsozialen sollen dafür selbst aufkommen.

Berlin – Die CSU arbeite jahrelang an einer Umsetzung der Pkw-Maut, scheiterte aber spektakulär – als der Europäische Gerichtshof (EuGH) 2019 entschied, dass die Infrastrukturabgabe ausländische Fahrzeughalter diskriminiert. Jahre später kommt das Nachbeben: Deutschland muss nun Schadenersatz in Höhe von fast einer Viertelmilliarde Euro zahlen. Die Rechnung tragen die deutschen Steuerzahler – doch wer bekommt das Geld?

CSU versuchte Prestigeprojekt Pkw-Maut durchzuboxen – am Ende zahlt der Steuerzahler

Von Anfang an hatte es rechtliche Bedenken gegeben, doch die CSU wollte ihr Prestigeprojekt so schnell wie möglich durchwinken. Der damalige CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer schloss 2018 die ersten Verträge mit Firmen ab, die ausländische Fahrer auf deutschen Autobahnen zur Kasse bitten sollten – obwohl noch keine Rechtssicherheit bestand. Das EuGH-Urteil schob der Maut dann im Jahr 2019 einen Riegel vor. Die Idee verstoße gegen EU-Recht, hieß es.

Als Folge der geplatzten Pkw-Maut muss der Bund jetzt 243 Millionen Euro Schadenersatz an die vorgesehenen Betreiber zahlen. „Das ist eine bittere Summe“, gerade in Zeiten knapper öffentlicher Kassen, sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Mittwoch. „Am Ende konnte der Schaden begrenzt werden“, meinte der FDP-Politiker im Hinblick darauf, dass die Betreiber zunächst 560 Millionen Euro Schadenersatz gefordert hatten. Scheuer hatte die Forderungen der Firmen zunächst zurückgewiesen. Es folgte das Schiedsverfahren, das nun mit der Entscheidung über die Schadenersatzzahlung endete.

Ticketanbieter und Mautspezialist erhalten das Geld – aus Sicht der Grünen sollte die CSU bezahlen

Die 243 Millionen Euro sollen an die Firma Autoticket gezahlt werden, wie die Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch berichtete. Dabei handelt es sich um ein privates Firmenkonsortium aus dem Mautspezialisten Kapsch und dem Ticketanbieters Eventim, die als Betreiber der Pkw-Maut angedacht waren. Mit der Zahlung würden „die wechselseitigen Ansprüche aus dem Betreibervertrag bereinigt und verglichen sein“, hieß es von Kapsch in einer Börsen-Pflichtmitteilung.

Kapsch ist ein österreichisches Unternehmen, das nun von der „Ausländermaut“ der CSU profitiert, der Eventim-Gründer Klaus-Peter Schulenberg hat laut Forbes ein Vermögen von umgerechnet 2,9 Milliarden Euro und zählt damit zu den reichsten Deutschen. Eventim teilte mit, einen Teil der an die Gesellschafter auszuschüttenden Entschädigung für die Gründung einer Stiftung für die Förderung junger Musikerinnen und Musiker verwenden zu wollen, wie die Süddeutsche Zeitung berichtete.

FDP-Haushaltspolitiker Karsten Klein sagte der dpa, der damalige CSU-Wahlkampfhit werde „zum Trauerlied für den deutschen Steuerzahler“. Für den finanziellen Schaden trügen Scheuer und die CSU die volle Verantwortung. Aus Sicht der Grünen sollte der Schadenersatz für die Maut deshalb von der CSU bezahlt werden. „Es wäre nur gerecht, wenn die CSU anbieten würde, die große Rechnung aus ihrem Parteivermögen selbst zu bezahlen“, sagte der Grünen-Haushälter Sven-Christian Kindler der dpa und ergänzte: „Mit dem ganzen Geld hätten wir viele Radwege bauen, Schienenwege sanieren und den öffentlichen Nahverkehr unterstützen können.“ (dpa/bme).