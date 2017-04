Marine le Pen als Präsidentin: Wäre sie wirklich so schlimm?

Paris - Marine le Pen ist bei der Wahl 2017 in Frankreich in der Stichwahl. Wäre sie als Präsidentin wirklich so schlimm? Zum Fakten-Check.

Rechtsradikal? Rechtspopulistisch? Nationalkonservativ? Wofür stehen Marine le Pen und der Front National?

Seit die 47-Jährige Marine Le Pen den Front National Anfang 2011 übernahm, verzeichnet die Partei ein starkes Wahlergebnis nach dem anderen. Ihre Strategie: Um bürgerliche und konservative Wähler zu erreichen, führte sie die Rechtsaußen-Partei Front National in Richtung Mitte: Hin zu Demokratie und Laizismus und weg von Rassismus und Antisemitismus. Sie selbst nannte den Kurs "Entteufelung" (dédiabolisation). Der FN sollte nach ihren Worten "weder links noch rechts" sein, sondern eine Alternative für enttäuschte Wähler aller Parteien. Seit sie Vorsitzende ist, verzeichnet die Partei fast viermal so viele Mitglieder wie unter ihrem Vater.

(Die aktuellen Entwicklungen finden Sie im Live-Ticker zur Wahl 2017 in Frankreich.)

À propos Vater: Höhepunkt der "Entteufelung" war im Sommer 2015 der Rauswurf ihres Vaters Jean Marie le Pen, der schon mal die Gaskammern der Nazis verharmlost hatte und den Holocaust als „Detail der Geschichte“ kleinredete. Le Pen Senior erklärte daraufhin in französischen Medien, dass er „verstoßen“ worden sei und er es für einen Skandal halte, wenn seine Tochter jemals Präsidentin werden solle. Marine le Pen solle sich stattdessen lieber wieder verheiraten, damit sie nicht mehr seinen Familiennamen trage. Ein Familienzoff, den keine Daily Soap besser inszenieren könnte. Immerhin bewies Marine le Pen mehr Konsequenz als ein Alexander Gauland, der in der AfD den braunen Rand (Stichwort: Björn Höcke) duldet.

„Rassisten, die in den Front National kommen, haben sich in der Partei geirrt“, betonte sie 2013 im Interview mit dem deutschen Politik-Magazin Cicero. „Wir definieren uns nicht über die Rasse oder die Hautfarbe, sondern nach der Nationalität.“ Sie slbst positionierte sich klar gegen Antisemitismus und verurteilte den Holocaust klar. Dieser Kurs zahlte sich aus. „Paradoxerweise wählen immer mehr Juden die Partei“, stellte die Jüdische Allgemeine vor zwei Jahren fest. Der Grund: „Sie sehen in ihr einen Schutz gegen radikale Islamisten.“ In einigen französischen Städten gebe es Juden, die bei den Wahlen nicht nur für den Front National stimmen, sondern sogar für die Partei kandidieren, stellt die Zeitung fest. „Sie sehen im Front National diejenige Kraft im Land, die den radikalen Islamismus am wirksamsten bekämpft.“

Und der österreichische Standard erklärte le Pens Erfolg vor dem ersten Wahlgang so: „Die Gründe für ihren Aufstieg haben viel mit ihrer Neuerfindung des Front National zu tun. Sie hat es geschafft, dem rechtsextremen Ghetto zu entkommen – mit einer großen Strategie, geformt von ihrem Verbündeten Florian Philippot. Diese zielt darauf ab, die Anziehungskraft auf Gruppen auszuweiten, die es bisher vermieden hatten, Le Pen zu wählen (insbesondere Beamte, Frauen und Katholiken).“

Allerdings bleibt der Front National auch unter Marine le Pen ein Familienunternehmen: So besetzen ihr Lebensgefährte und ihre Nichte besetzen wichtige Parteiämter.

Manche Politikwissenschaftler mutmaßten in der Vergangenheit sogar, dass Marine le Pens Fernziel die Vereinigung des Front National mit dem rechten, gaullistischen Flügel der „Republikaner“ von Francois Fillon sei. So wie es schon die Alleanza Nazionale in Italien vormachte, die sich von einer neofaschistischen hin zu einer konservativen Partei wandelte.

Der zweite Wahlgang in Frankreich wird zeigen, ob Marine le Pens Liberalisierung des Front National ihre Chancen auf das Präsidentenamt vergrößert. Konkret: Indem bürgerliche Wähler ihr Kreuz beim Front National machen. Als ihr Vater Jean Marie le Pen 2002 völlig überraschend gegen Jacques Chirac in die Stichwahl kam. Diese verlor er krachend mit mit nur 17 gegenüber 83 Prozent der Stimmen. Damals stimmten so ziemlich alle Wähler von Linksaußen bis Konservativ für Chirac, um den faschistoiden Schmutzfinken le Pen Senior im Elysée zu verhindern. Fünfzehn Jahre später könnte die weit seriöser auftretende Marine le Pen in der Stichwahl etliche bürgerliche Wähler hinter sich bringen.

Allerdings: In der Mitte des politischen Spektrums ist der Front National auch unter Marine le Pen nicht angekommen. Die Parteichefin vertritt mit ihrer markanten Reibeisen-Stimme viele Positionen, die gemeinhin als populistisch bezeichnet werden (hierzu gleich mehr). Was sie selbst aber kein bisschen stört. Im Interview mit Cicero erklärte sie: „Was heißt schon Populisten? Der Begriff soll uns als unseriös, verrückt abtun. Aber ich bin damit einverstanden, wenn Populismus ‚Regierung durch das Volk und für das Volk‘ meint.“ In diesem Interview verortete sie den Standpunkt des Front National folgendermaßen: „Der Front National steht für die Nation und gegen die Globalisierung ein. Das ist weder rechts noch links.“

Ross Douthat, konservativer Kolumnist der New York Times, sieht Marine le Pen als Populistin im Stile von US-Präsident Donald Trump. Allerdings macht er einen „interessanten“ Unterschied in Sachen Populismus aus: „Ihr Populismus ist durchdachter, disziplinierter und häufiger auch zutreffend.“ Douthat konkretisiert das auch gleich: „Le Pens Pesimismus im Hinblick auf die Massenimmigration mag zu düster sein, aber er ist ein bitter nötiges Korrektiv für den Merkelismus und im europäischen Kontext viel vernünftiger als Trumps übertriebene Warnungen vor Flüchtlingen. Ihre Kritik an den Torheiten des Euro ist fast unwiderlegbar wahr. Ihre Partei zeigt, wie der Trumpismus aussehen könnte, wäre er etwas kohärenter. Und damit verantwortungsvoller, weil sie aktiv versucht hat, ihre Bewegung von jener giftigen Bigotterie zu distanzieren, die Trumps Wahlkampf ausgenutzt hat.“

Wie mächtig wäre eine Präsidentin Marine le Pen?

Um diese Frage zu klären, muss man einen Blick auf die französische Verfassung werfen. Diese sieht nämlich nicht nur einen mächtigen Präsidenten (bzw. Präsidentin) vor, sondern auch einen vom Parlament gewählten Premierminister. Sollte Marine le Pen Präsidentin werden, dann müsste sie wohl mit einem aus dem anderen politischen Lager zusammenarbeiten. Diese Konstellation nennt man „Cohabitation“, was auf Deutsch „Zusammenleben“ bedeutet. Sollte Marine le Pen im Elysée aufs Gas treten, könnte daraus ganz schnell ein Institutionen-Konflikt werden.

So einen Krach, der das Land lähmen kann, erwartet etwa der österreichische Standard: „Mit Parlament und Regierung gegen sie könnte die Rechtspopulistin nicht viel bewegen, weder den Euro verlassen noch Muslime des Landes verweisen. Das französische Präsidentenamt ist zwar mächtig, aber die Exekutivgewalt liegt doch zumeist bei der Regierung. Frankreich würde ungemütlicher werden, aber doch noch ein demokratischer Rechtsstaat und ein verlässlicher Partner bleiben. Allerdings könnte Le Pen die Regierung auf Schritt und Tritt behindern, Gesetze und Reformen blockieren, und den Premierminister dann für den daraus resultierenden Stillstand verantwortlich machen. Sie könnte aus dem Präsidentenpalast heraus effektive Oppositionspolitik betreiben.“ Somit wäre Marine le Pen so etwas wie eine „Oppositionsführerin im Präsidentenpalast“.

Die nächsten Parlamentswahlen stehen im Juni an. Allerdings könnte Marine le Pen auch zu einem für sie günstigen Zeitpunkt das Parlament auflösen und Neuwahlen ausrufen. Etwa nach einem Terroranschlag. Dann ist es nicht ausgeschlossen, dass der Front National eine Mehrheit im Parlament bekommen könnte. So schreibt der Standard: „Wenn das innerhalb der nächsten fünf Jahre gelingt, wäre der Weg frei für eine Putinisierung oder Erdoganisierung Frankreichs – und die Zerstörung der EU. Möglich wäre allerdings auch, dass eine starke Anti-Le-Pen-Parlamentsmehrheit schon bald die Verfassung ändert und die Kompetenzen der Präsidentin zurechtstutzt.“

Präsidentin Marine Le Pen? Das sind ihre Ziele und ihr Wahlprogramm

Man kann Marine le Pens politische Ziele recht einfach zusammenfassen: Protektionismus, Kritik an Kapitalismus und Globalisierung, EU-Kritik, Ablehnung einer multikulturellen Gesellschaft, Anti-Islamismus und Laizismus.

Frexit und Austritt aus dem Euro: Marine le Pen hält wenig bis nichts von der EU und vom Euro. Im Cicero-Interview sprach sie sich zwar für internationale Kooperationen aus. Die Europäische Union sieht sie aber als Diktatur: „Als Französin verteidige ich die Freiheit und die Souveränität Frankreichs. Aber ich habe keine Angst vor den anderen, ich bin für transnationale Kooperationen, wie Airbus oder die Ariane-Trägerrakete. Das funktioniert, im Unterschied zur Europäischen Sowjetunion. Im EU-Gefängnis dürfen wir gerade noch die Farbe des Fußabtreters bestimmen. Das will ich nicht.“

Die Konsequenz dieser Kritik ist natürlich die Forderung nach dem Austritt Frankreichs aus der EU und dem Euro. Der Direktor von Le Pens Wahlkampf-Hauptquartier, David Rachline, verkündete im Gespräch mit der regierungsnahen russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti, dass die Franzosen im Falle ihrer Präsidentschaft recht bald über einen „Frexit“ abstimmen sollen. „Marine Le Pen will, dass der Ausstieg aus der Europäischen Union mit unseren europäischen Partnern organisiert und durch ein Referendum sanktioniert wird, das zweifellos in der ersten Hälfte des Jahres 2018 stattfinden wird.“

Außerdem erläuterte Marine le Pen im Cicero, warum vom Euro vor allem Deutschland profitiere - und Frankreich das Nachsehen habe: „Deutschlands Exporte profitierten von der Abwertung des Euro gegenüber der Mark, während der Euro für Frankreich zu stark war. Zudem kann Deutschland viele Produkte im osteuropäischen ‚Hinterland‚ billig herstellen lassen. Frankreich setzte dagegen, um sich günstig zu industrialisieren, fälschlicherweise auf eine massive Einwanderung.“

Wer sich ein Bild von Marine le Pens EU- und Euro-Kritik machen will: Im Januar sprach sie in Koblenz bei einer Veranstaltung europäischer Rechtspopulisten mit dem Titel "Freiheit für Europa" (unter anderem mit Vertretern der AfD und FPÖ) ausführlich über die Thematik;

Nur: Die Chancen stehen derzeit eher so, dass die Franzosen in Sachen EU und Euro ein klares „Oui“ aussprechen: Kürzlich hatte das Meinungsforschungsinstitut Elabe im Auftrag der Zeitung „Echos“, des Radiosenders Radio Classique und des Montaigne-Instituts eine Umfrage durchgeführt. Ihr zufolge tritt die Mehrheit der befragten Franzosen (72 Prozent) gegen einen möglichen Austritt Frankreichs aus der Eurozone auf. Was die EU-Mitgliedschaft Frankreichs angeht, sehen 37 Prozent der Befragten sehen darin mehr Negatives als Positives. Weitere 31 Prozent sind EU-Befürworter. 32 Prozent vertreten die Auffassung, dass die EU-Mitgliedschaft Frankreichs sowohl Vor- als auch Nachteile habe. Aber: Marine le Pen hat auch bereits angekündigt, dass sie als Präsidentin in Brüssel eine Rückübertragung von "vier Souveränitätsrechten" an Frankreich aushandeln will: Geldpolitik, Gesetzgebung, Haushalts- und Wirtschaftspolitik sowie Grenzen.

Partnerschaft mit Donald Trump und Wladimir Putin - Ärger für Angela Merkel: Zwischen Washington und Paris gab es hin und wieder Eiszeiten. So zum Beispiel unter den Präsidenten Chirac und Bush. Auch Francois Hollande ist alles andere als ein Fan von Donald Trump. Unter einer Präsidentin Marine le Pen dürften sich die Bezieungen zwischen dem Elysée und dem Weißen Haus stark verbessern. Auch mit Russlands Präsident Wladimir Putin hat sie sich bereits getroffen. Es steht zu erwarten, dass eine Präsidentin Marine le Pen die Beziehungen Auch wenn es unter einer Präsidentin Marine le Pen keinen EU-Austritt gibt, dürfen sich die EU-Partner auf eine Außenpolitik einstellen, bei der in erster Linie die Interessen Frankreichs vertreten werden. Und für Kanzlerin Angela Merkel (CDU) könnte es sehr unangenehm werden. Sie könnte sich mit einer starken Allianz Paris-Washington-Russland konfrontiert sehen.