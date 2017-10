Wird Kurz heute Kanzler? Wahl 2017 in Österreich im Live-Ticker

Erobert der 31-jährige Sebastian Kurz (ÖVP) heute das Kanzleramt in Wien? Alle Prognosen und Hochrechnungen im Live-Ticker zur Nationalratswahl 2017.

Österreich wählt am heutigen Sonntag einen neuen Nationalrat. Die Wahl ist das österreichische Gegenstück zur deutschen Bundestagswahl.

In den Umfragen liegt die ÖVP von Außenminister Sebastian Kurz, der auch Parteichef ist, klar in Führung. Kurz gilt als Favorit auf das Wiener Kanzleramt.

Die Wahllokale sind am heutigen Sonntag in Österreich bis 17.00 Uhr geöffnet. Die ersten Hochrechnungen zur Nationalratswahl 2017 werden für kurz nach 17.00 Uhr prognostiziert.

Wir haben bereits zusammengefasst, wie man die Berichte zur Nationalratswahl 2017 live im TV und im Livestream verfolgen kann.

8.10 Uhr: Heute entscheiden 6,4 der rund 8,7 Millionen Österreicher über ein neues Parlament. Doch immer mehr in der Alpenrepublik lebende Bürger dürfen laut Statistik Austria kein Kreuz machen: 1,1 Millionen ausländische Staatsbürger über 16 Jahre sind vom Wahlgang ausgeschlossen. Die am meisten betroffene Gruppe sind die Deutschen. 162.000 Bürger aus der Bundesrepublik sind nicht wahlberechtigt. Dahinter folgen die Gruppen von rund 100.000 Serben, fast 98.700 Türken, 83.000 Bosniern und fast 77.000 Rumänen. Etwa 490.000 Migranten der ersten Generation sind hingegen wahlberechtigt. So dürfen über 71.000 Österreicher, die in der Türkei geboren wurden, und über 63.000, die in Deutschland zur Welt kamen, wählen gehen.

Die Wahllokale in Österreich haben unterschiedliche Öffnungszeiten. Ab 6.00 Uhr früh können in einigen kleinen Ortschaften die ersten der rund 6,4 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben. Städte wie Wien folgen ab 7 Uhr. Im Bundesland Vorarlberg sind alle Wahllokale spätestens um 13 Uhr wieder geschlossen. Bundesweiter Wahlschluss ist um 17 Uhr.

Nach Ende der Wahlen beginnen die Mitglieder der zuständigen Behörde und weitere Vertrauenspersonen mit der Auszählung. Auch ein Team der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) ist routinemäßig mit internationalen Beobachtern dabei. Seit der Annullierung der Bundespräsidentenwahl wegen formaler Fehler bei der Auszählung im Vorjahr müssen alle Ergebnisse vor dem offiziellen Wahlschluss auch für die Medien strikt unter Verschluss bleiben.

Um 17 Uhr erlaubt das Innenministerium den Demoskopen den Zugriff auf die bereits vorliegenden Daten. Gegen 17.15 Uhr wird die erste Hochrechnung erwartet. Prognosen, die wie in Deutschland sekundengenau mit dem Wahlschluss veröffentlich werden, gibt es nicht. Um 18 Uhr dürften die Hochrechnungen noch einmal an Genauigkeit zunehmen - dann sind erste Ergebnisse aus dem für die Wahlforscher wichtigen Wien berücksichtigt.

Sonntag, 6.16 Uhr: In Österreich hat mit der Öffnung der ersten Wahllokale die Parlamentswahl begonnen. 6,4 Millionen Stimmberechtigte können unter 16 Parteien entscheiden. Landesweiter Wahlschluss ist um 17 Uhr. Mit den ersten Hochrechnungen wird gegen 17.15 Uhr gerechnet. Das amtliche Endergebnis wird nach Auszählung der Stimmen der Briefwähler erst am Donnerstag feststehen.

+++ Noch regiert in Wien eine Große Koalition aus SPÖ und ÖVP mit einer knappen Mehrheit von 50,8 Prozent. Für Kanzler Christian Kern (SPÖ) wird es vermutlich schwierig, nach der Nationalratswahl im Amt zu bleiben. In den letzten Umfragen vor der Wahl liegt seine SPÖ auf dem dritten Platz.

+++ Außenminister und ÖVP-Chef Sebastian Kurz liegt mit seiner konservativen Partei in den Umfragen vorne. Die rechtspopulistische FPÖ liefert sich mit der SPÖ ein Rennen um den zweiten Platz.

+++ Staatssekretär mit 24, Außenminister mit 27, Parteichef mit 30 - und bald vielleicht Kanzler mit 31: Der österreichische Außenminister Sebastian Kurz steuert bei der Parlamentswahl in Österreich am kommenden Wochenende auf einen Sieg zu und könnte damit jüngster Regierungschef in einem EU-Land werden. In Österreich hat er sich mit seinem rasanten Aufstieg den Spitznamen "Wunderwuzzi" verdient - das österreichische Pendant zum Tausendsassa.

Nationalsratswahl 2017 in Österreich: Wohl keine Neuauflage der Großen Koalition

+++ Viele Österreicher sind der Koalition aus SPÖ und ÖVP überdrüssig, die seit 1945 (mit Pausen) insgesamt 45 Jahre gemeinsam regiert haben. Nach einer Koalitionsphase von ÖVP und rechter FPÖ regiert Schwarz-Rot seit 2007 wieder in Wien.

+++ Eine Wiederauflage der derzeit regierenden großen Koalition aus ÖVP und SPÖ erscheint nicht sehr wahrscheinlich. Als ein möglicher Koalitionspartner für Christian Kern und Sebastian Kurz gilt dagegen die rechtspopulistische FPÖ.

+++ Eine Regierungsbeteiligung der FPÖ wäre in Österreich kein Novum. Die „Freiheitlichen“ bildeten bereits von 1983 bis 1987 mit der sozialdemokratischen SPÖ eine Koalition und von 2000 bis 2005 mit der konservativen ÖVP.

Nationalratswahl 2017: Silberstein-Affäre überschattete Wahlkampf in Österreich

+++ In den letzten Wahlkampftagen sorgte die „Silberstein-Affäre“ für Diskussionen. Der SPÖ-Berater Tal Silberstein soll eine Schmutzkampagne gegen Sebastian Kurz auf zwei Facebook-Seiten vorangetrieben haben. Silberstein war im August in Israel im Zusammenhang mit Korruptions- und Geldwäschevorwürfen vorübergehend festgenommen und daraufhin als SPÖ-Berater entlassen worden. Medienberichten zufolge wurden die Facebook-Seiten gegen Kurz jedoch in Abstimmung mit der SPÖ-Wahlkampfzentrale weiter betrieben und erst nach jüngsten Enthüllungen aus dem Netz entfernt.

+++ Regulär sollte erst wieder 2018 in Österreich gewählt werden. Aber das Auseinanderbrechen der Großen Koalition sorgte für vorgezogene Neuwahlen.

+++ Bei der Bundespräsidentenwahl im April 2016 schaffte es erstmals weder ein Kandidat von SPÖ oder ÖVP in die Stichwahl. Eine Ohrfeige für die Volksparteien. Die Parteien mussten reagieren.

+++ Im Mai 2016 trat SPÖ-Kanzler Werner Faymann, der seit Langem mit mangelndem Rückhalt in der Partei kämpfen musste, als Regierungschef und SPÖ-Vorsitzender zurück. Bahnchef Christian Kern wurde neuer SPÖ-Vorsitzender und Bundeskanzler. Doch auch unter seiner Führung nahmen die Querelen in der Koalition kein Ende.

+++ Am 10. Mai 2017 trat Vizekanzler, Wirtschaftsminister und ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner zermürbt vom Koalitions-Krach und beschädigt durch parteiinterne Ablöse-Szenarien zurück. Vier Tage später verkündete Außenminister Sebastian Kurz als neuer designierter ÖVP-Chef praktisch das Ende des Bündnisses.

+++ Am 1. Juli 2017 wurde der 31-jährige Sebastian Kurz mit 98,7 Prozent zum neuen Chef der ÖVP gewählt. Die Delegierten segneten auch neue Statuten ab, die ihm eine große Machtfülle gewähren. Der Außenminister tritt mit einer eigenen „Liste Sebastian Kurz - die neue Volkspartei“ an und hat die Parteifarbe von Schwarz auf Türkis geändert. In den Umfragen zog die ÖVP an allen Parteien vorbei und liegt vor der Nationalratswahl 2017 klar an erster Stelle.

fro