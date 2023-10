Kurz vor Bayern-Wahl lobt Aiwanger unter Buh-Rufen im Bräurosl-Zelt umstrittene Wiesn-Persönlichkeit

Von: Felix Busjaeger

Politik und Oktoberfest gehören nicht zusammen. Doch immer wieder erklimmen Politiker die Bühnen, um Wahlkampf zu machen. Vor der Bayern-Wahl stand nun Aiwanger am Mikrofon.

München – Ausgelassene Stimmung im Festzelt, frisch gezapftes Bier und deftiges Essen: Das Münchner Oktoberfest lockt jedes Jahr Millionen Menschen zum Feiern auf die Theresienwiese. Damit die bierselige Gelassenheit nicht betrübt wird, gilt das Volksfest seit jeher als wahlkampffreie Zone. Dennoch nutzen Politiker immer wieder die bürgernahe Möglichkeit, um für ihre Parteien zu trommeln. So kurz vor der Bayern-Wahl ist es womöglich noch verlockender. Denn neben Ministerpräsident Markus Söder (CSU) konnte sich nun auch Freie Wähler-Chef Hubert Aiwanger beim Wiesn-Besuch nicht zurückhalten – und griff zum Mikrofon.

Auf dem Oktoberfest griff Freie Wähler-Chef Hubert Aiwanger nicht nur zum Dirigentenstab. Im Festzelt stand er kurz vor der Bayern-Wahl auf der Bühne. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Kurz vor Bayern-Wahl: Aiwanger greift auf Oktoberfest zum Mikro – Wahlkampf auf den letzten Metern?

In einem Videomitschnitt, der auf X (vormals Twitter) kursiert, ist zu sehen, wie Aiwanger die Festzelt-Bühne nutzt, um einige Worte an die Feiernden zu richten. Zu verstehen ist, dass der Politiker dem Kapellmeister in der Bräurosl seinen Dank ausspricht. Josef Menzls Kapelle war im vergangenen Jahr wegen ihrer Musikauswahl in die Schlagzeilen geraten. Neben Beifall erntet der FW-Chef für seinen Auftritt allerdings zahlreiche Buhrufe und Beleidigungen. Unter anderem werfen ihn die versammelten Besucher „Verpiss dich“, „Nazis raus“ oder „Du Arschloch“ entgegen.

Wahlkampf auf dem Oktoberfest? Eigentlich besteht Einigkeit, dass die Wiesn frei von Politik sein soll. Doch bereits vor dem offiziellen Fassanstich nutzte Markus Söder (CSU) die Gelegenheit, seine Position zu einer möglichen Verlängerung der reduzierten Mehrwertsteuer für die Gastronomie kundzutun. Die Reaktionen waren damals gespalten. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) erklärte etwa gegenüber dem BR, dass Söder wohl im Wahlkampf-Tunnel sei.

Politisch freie Zone auf dem Oktoberfest: Aiwanger nutzt Chance vor Bayern-Wahl

Dennoch: „Die Betriebsvorschriften verbieten Wahlkampfauftritte – anders als in den Bierzelten auf anderen Volksfesten üblich“, sagte der Münchner Wirtschaftsreferent und Festleiter Clemens Baumgärtner (CSU). Das Münchner Oktoberfest sei keine Wahlkampfarena, wird er von der Bayerischen Staatszeitung zitiert. Ob oder wie weit Aiwanger im Festzelt die Bühne nutzte, um vor der Bayern-Wahl Stimmen für seine Freien Wähler zu sammeln, lässt sich anhand des Videos nicht genau beurteilen. Zuletzt war derweil bekannt geworden, dass Hubert Aiwanger ein eigenes Landes-Förderprogramm für reine Holzheizungen prüfen lassen will.

Wenige Tage vor der Landtagswahl kann sich Aiwanger indes nicht über seine Umfragewerte beklagen. Nach der Flutblatt-Affäre befindet sich seine Partei auf einem Höhenflug und könnte am Sonntag laut aktuellen Umfragen zur Bayern-Wahl etwa 16 bis 17 Prozent erreichen. Bayerns Ministerpräsident, Markus Söder, hatte Aiwanger trotz der Kontroverse im Amt belassen. Für dieses Vorgehen hatte der CSU-Chef teilweise scharfe Kritik bekommen. (fbu)