Warum greift Melania Trump Sara Netanjahu an den Po?

In der Frontal-Ansicht war noch alles o. k. - doch dann griff die amerikanische Frist Lady der Frau des israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu an eine Stelle, die eigentlich tabu ist.

Washington - Beim Staatsbesuch aus Israel kam es zu einem Fehlgriff, der für Schlagzeilen sorgt. Vor laufender Kamera griff First Lady Melanie Trump Sara Netanjahu, der Gattin des israelischen Ministerpräsidenten, an eine Stelle, die absolut tabu ist.

Auf einem Video des Senders „Fox 10“ ist zu sehen, wie die Staatskarosse mit Benjamin Netanjahu und seiner Gattin vorfährt, während US-Präsident Donald Trump und seine Gattin Melania vor dem Weißen Haus in Washington warten. Melania ist dabei in einem weißen Karl-Lagerfeld-Kostüm aufs Feinste herausgeputzt. Der Kontrast zu dem rosafarbenen Kostüm von Sara Netanjahu sticht ins Auge.

Nachdem die beiden Präsidenten und ihre Gattinnen ausreichend in die Kameras gelächelt haben, drehen sich alle vier um und gehen rein. Dann passiert‘s: Donald Trump und Benjamin Netanjahu legen sich freundschaftlich gegenseitig die Hände auf den Rücken, doch bei den Damen läuft es ganz anders ab. Die First Lady aus Washington legt ihrer Besucherin zunächst auch die Hand auf den Rücken, Sara Netanjahu tut aber nichts dergleichen und läuft einfach los, dann geht Melanias Hand ein Stockwerk tiefer und greift - für einen kurzen Moment - an den Allerwertesten der Premiers-Gattin aus Israel.

Die peinliche Panne beim Staatsbesuch ist auf dem Video des Senders „Fox 10“ festgehalten. Künftige Staatsgäste im Weißen Haus dürften gewarnt sein.

Video

js