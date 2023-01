Putin ordnet Weihnachts-Feuerpause an – Ukraine reagiert brüsk: „Behaltet eure Heuchelei“

Anderthalb Tage

Russlands Präsident Wladimir Putin kündigt im Ukraine-Krieg eine Feuerpause an.

Vor dem orthodoxen Weihnachtsfest hat Russlands Machthaber Putin eine Feuerpause angeordnet. Sie ist kurz, soll aber ein ruhiges Fest ermöglichen.

München/Moskau – Unerwartete Entwicklung im Ukraine-Krieg: Kreml-Chef Wladimir Putin hat kurz vor dem orthodoxen Weihnachtsfest eine 36-stündige Waffenruhe in der Ukraine angekündigt. Gemäß dem Appell des russisch-orthodoxen Patriarchen Kirill habe Putin eine Feuerpause von Freitag ab 10.00 Uhr bis zum Samstag um 22.00 Uhr (mitteleuropäischer Zeit) angeordnet, teilte der Kreml am Donnerstag (5. Januar) mit. Die russische Armee soll demnach an der gesamten Front die Kämpfe einstellen.

In dem Gebiet der Gefechte würden sehr viele Orthodoxen leben, hieß es außerdem in der Mitteilung, aus der die russische Staatsagentur Tass zitierte. Daher rufe man die ukrainische Seite dazu auf, ebenfalls eine Feuerpause anzuordnen und somit der Bevölkerung zu erlauben, Gottesdienste zu besuchen. Die ukrainische Regierung dürfte dem Aufruf des Kreml allerdings nicht folgen. Kiew hatte eine solche Waffenruhe bereits nach dem Aufruf von Kirill als „zynische Falle“ abgelehnt

Direkt nach der Ankündigung aus dem Kreml äußerte sich der ukrainische Präsidentenberater Michailo Podoljak auf Twitter. „Erstens, die Ukraine greift keine fremden Territorien an und tötet keine Zivilisten, wie es Russland tut“, schrieb er. Die Ukraine zerstöre lediglich die „Besatzungsarmee“. Weiter hieß es: „Zweitens, Russland muss die besetzten Gebiete verlassen.“ Nur danach könne es eine „temporäre Waffenruhe“ geben: „Behaltet eure Heuchelei für euch selbst.“

Ukraine-Krieg: Putin ordnet Waffenruhe an – Ukraine lehnt „zynische Falle“

Das einflussreiche Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kirill, hatte zuvor zu einer Waffenruhe in der Ukraine während der orthodoxen Weihnachtsfeier aufgerufen, damit Gläubige die Messen besuchen könnten. Die Ostkirchen feiern Weihnachten nach dem julianischen Kalender am 7. Januar.

Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan forderte in einem Telefonat mit Putin am Donnerstag eine „einseitige Waffenruhe“, wenngleich aus der Mitteilung des türkischen Präsidialamtes nicht eindeutig hervorging, dass er sich dabei an die russische Seite richtete. (bb/dpa)