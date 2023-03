„Arroganz“-Anfall: Habeck tritt bei Regenwald-Besuch wie ein „Häuptling“ auf

Von: Nadja Austel

Teilen

Habeck und Özdemir unglücklich getroffen: Beim Amazonas-Abstecher in Brasilien fällt ein gewisser Ton auf, den die „Häuptlinge“ aus Deutschland anschlagen.

Manaus – „Ich bin Robert, und das ist Cem“ sagt Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) auf Englisch zu den Bewohnern eines kleinen Dorfs in der Nähe von Manaus, begleitet von Agrarminister Cem Özdemir (ebenfalls Grüne). „Wir sind aus Deutschland, weit weg“, sagt Habeck weiter. Habeck und Özdemir besuchen in Brasilien eine Gemeinschaft des indigenen Volkes der Kambeba, gelegen am Rio Negro, knapp 60 Kilometer entfernt von der Amazonas-Metropole Manaus.

Das Anliegen ist der Schutz des Regenwaldes vom Amazonas. Die Bewohner des Dorfes begrüßen die hohen Herren aus Übersee standesgemäß mit dem Vortragen der brasilianischen Nationalhymne und einem Begrüßungsritual, bei dem ein junges Mädchen ihnen mit roter Farbe das Gesicht bemalt.

Habeck und Özdemir im Amazonas: Zwei „Häuptlinge“ in Brasilien

„Es war offensichtlich eine sehr harmonische und stimmungsvolle Reise“, kommentiert Wolfgang Kubicki (FDP) den Aufenthalt, bezugnehmend auf die entsprechende Berichterstattung der Welt. Hier wird noch ein Zusatz des Zitats aus der Begrüßung von „Robert“ veröffentlicht. „Ich bin Robert, das ist Cem und wir sind Minister in der deutschen Regierung – das ist so etwas wie euer Häuptling, aber in einem anderen Land“, heißt es dort. Im englischen Originalton benutzte Habeck laut Welt-Bericht das Wort „chief“, das vor allem gebräuchlich ist, wenn von Stammesoberhäuptern indigener Völker die Rede ist.

Ob ihm das nicht bewusst ist, oder er diese Wortwahl tatsächlich aus freien Stücken getätigt hat, bleibt vorerst ungewiss. Sicher ist allerdings schon jetzt, dass der Amazonas-Auftritt der beiden „Häuptlinge“ einen unangenehmen Beigeschmack hinterlässt. „Welch eine Arroganz strahlt eigentlich dieser eurozentristische Blick auf die Welt aus?“, fragt EU-Abgeordnete Özlem Alev Demirel (Linke) in Reaktion auf Twitter. Die Art der Kommunikation mit den Dorfbewohnern erweckt ihrer Meinung nach den Eindruck, Habeck und Özdemir hielten die Menschen aus dem Amazonas-Dorf für „strunzdumm“.

Amazonas-Volk als Vorbild: Völkerverständigung à la Habeck

Habeck fragt denn auch, wie das denn gehe – im Regenwald leben und ihn gleichzeitig schützen. In Deutschland hätte man das nicht geschafft. Da sei der Wald praktisch weg. Eine Aussage, die den Gesamteindruck nicht verbessert. Dieser erscheint im Bericht der Welt jedoch auch kaum zu retten: Habeck habe die Kambeba begrüßt „als hätten die noch nie einen Mann aus Europa gesehen“, heißt es dort.

FDP-Vize Kubicki stört sich außerdem an den versäumten Zwischenstopps der reisenden Minister: Schön wäre es gewesen, die beiden Minister hätten in Kolumbien einen kurzen Abstecher gemacht, um im Namen der Bundesrepublik voll Dankbarkeit die dortigen Kohlegruben zu besichtigen, meint er. Die würden ja immerhin wegen der grünen Weigerung, hierzulande weiter auf Kernkraft zu setzen, wohl noch über Jahre von uns stark in Anspruch genommen werden.

Brasilien-Besuch: Habeck auf Fettnäpfchen-Kurs im Amazonas

Die Kambeba stellen eine der indigenen Gruppen dar, die aufgrund von Diskriminierung und Gewalt aufgehört hatten, sich selbst als Indigene zu identifizieren – und ihre Identität mit dem Erstarken der indigenen Bewegung und der brasilianischen Verfassung in den 1980er Jahren wiederentdeckten.

Seit einiger Zeit hat sich das Dorf einer nachhaltigen Entwicklung verschrieben. Solaranlagen zum Beispiel liefern Strom. Zwar genug für die Familien, aber nicht für kleine Unternehmen, es gibt kleine Hotels und ein Restaurant. Es sind Projekte wie dieses, welche Deutschland zum Schutz des Regenwaldes finanziell fördert und künftig noch stärker fördern will, wie Habeck ankündigt. (na/dpa/afp)