Was für eine Panne! Polens First Lady ignoriert Donald Trump

Trump und Handschläge - das führt immer wieder zu Pannen. So auch beim neuesten Staatsbesuch: Polens First Lady behandelte den US-Präsidenten wie Luft. Sein Gesichtsausdruck spricht Bände.

Beim Handschlag gilt: Ladies First. Ob sich das wohl Polens First Lady gedacht hat, als sie den mächtigsten Mann der Welt bei seinem Staatsbesuch in Polen einfach ignorierte? Trump begrüßte zuerst den polnischen Ministerpräsidenten Andrzej Duda, dann streckt er dessen Frau Agata Kornhauser-Duda seine Hand hin. Doch die geht forsch an ihm vorbei und begrüßt zuerst Trumps Ehefrau Melania. Der Gesichtsausdruck des Präsidenten, als er einfach ignoriert wird, spricht Bände.

Der spannendste Moment heute wird der Handschlag zwischen Trump und Putin. Wer wird ihn gewinnen? #G20HH2017 pic.twitter.com/b8P2UhiSFp — Sebastian Müller (@SebiZwitschert) 7. Juli 2017

Das Video, das die kuriose Szene zeigt, kursiert in den sozialen Netzwerken und amüsiert viele Menschen. Trump und Handschläge - das ist insgesamt keine besonders glückliche Kombination. Als Angela Merkel im März Trump im Weißen Haus besuchte, ignorierte er selbst die ausgestreckte Hand der Kanzlerin - nun mag er ahnen, wie sie sich damals fühlte. Zwei Mal schlug Melania Trump außerdem vor den Augen der Öffentlichkeit die Hand ihres Mannes weg, was zu Spekulationen über den Zustand ihrer Ehe führte. Und Frankreichs Präsident Macron machte von sich Reden, als er Trumps Hand gar nicht mehr loslassen wollte - gedeutet wurde dies als Demonstration der Macht.