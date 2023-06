„Laufbursche“ statt Spion? Heikler Bericht stellt Putins KGB-Vergangenheit ganz anders dar 

„Er prüfte endlos Bewerbungen“

War Wladimir Putin in seiner Zeit beim russischen Geheimdienst KGB gar kein Elitespion – sondern ein Bürohengst? Neue Recherchen werfen Fragen auf.

München – War Wladimir Putin gar kein Elitespion, sondern nur ein Laufbursche des KGB? Das scheint aus neuen Recherchen hervorzugehen. Die Tätigkeiten des heutigen russischen Machthabers beschränkten sich laut einem Bericht wohl auf „banale Verwaltungsaufgaben“. Darüber schreibt der Spiegel.

+ Wladimir Putin in seiner KGB-Uniform (Archivbild von 1980) © Russian Archives/Imago

Wladimir Putin als Elitespion - oder war er nur ein Bürohengst?

Selbst hat sich Putin nie zu seiner Zeit als Geheimdienstoffizier in den Achtzigern geäußert. Viele Geschichten jedoch beschreiben ihn als myseriöse Heldenfigur, die filmreife und streng geheime Missionen durchführte. So soll er sich mit Mitgliedern der „Roten Armee Fraktion“ (RAF) getroffen haben und sie mit Waffen und Instruktionen versorgt haben.

In solchen Gesprächen sollen etwa auch das Attentat auf den Chef der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen, ein Thema gewesen sein. In anderen Spekulationen war Putin an einer Geheimoperation zum Sturz der DDR-Regierung beteiligt oder dem Aufbau eines Agentennetzes aus übergelaufenen Stasimitarbeitern. (Zuletzt gab es auch ukrainische Gerüchte über angebliche „Fake-Besuche“ Putins.)

An was arbeitete Putin in Dresden? „Banale Verwaltungsaufgaben“

Die Wahrheit sieht aber womöglich deutlich unspektaulärer aus. Ein Großteil von Putins Arbeit fand neuen Recherchen zufolge bei „banalen Verwaltungsaufgaben“ statt. Bürohengst Putin?

Unter Berufung auf einen ehemaligen Kollegen Putins im Dresdner KGB-Büro heißt es: „Seine Arbeit bestand hauptsächlich darin, endlos Bewerbungen für westdeutsche Verwandtenbesuche zu prüfen oder unter ausländischen Studenten an der Universität Dresden nach potenziellen Informanten zu suchen.“



In dem Spiegel-Bericht heißt es, dass der heute 70-Jährige in Stasi-Unterlagen selten erwähnt wird. Diejenigen, die sich auf ihn beziehen, beziehen sich nur auf Dinge wie seinen Geburtstag oder Verwaltungsaufgaben, aber keiner liefert Beweise, die die angeblichen Heldengeschichten untermauern.

Laut Horst Jehmlich, einem ehemaligen Stasi-Offizier aus Dresden, sei Putin sei nichts anderes als ein „Laufbursche“ gewesen. Es ist nicht das erste Mal, dass Putins Heldentaten als Spion öffentlich angezweifelt werden. Oleg Kalugin, ein ehemaliger hochrangiger KGB-Offizier und scharfer Kritiker Putins, sagte 2015 in einem Interview mit Radio Free Europe/Radio Liberty, dass dieser „nur ein Major“ gewesen sei.

Wladimir Putin kam 1985 nach Dresden in die DDR

Russlands heutiger Premier arbeitete fast zwei Jahrzehnte lang für den KGB, den Geheimdienst der Sowjetunion. Er zog 1985 nach Dresden in die DDR. Nur vier Jahre später fiel die Berliner Mauer und markierte damit den Anfang vom Ende des Kalten Krieges und einen großen Schritt in Richtung der Wiedervereinigung Deutschlands im Jahr 1990. Offiziell schied Putin im Rang eines Oberstleutnants aus dem aktiven KGB-Dienst aus. Eines Ex-Kollegen zufolge ist Putin als Geheimagent gescheitert weil er „nicht intelligent genug war“. (cgsc)

