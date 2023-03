Geheimnis um Putin-Geliebte gelüftet? Alina Kabajewa soll sich schon vor Jahren verplappert haben

Von: Linus Prien

Wladimir Putin und seine vermeintliche Geliebte Alina Kabajewa. © Twitter Screenshot/ MichalFellaPL

Wer ist Putins Frau? Seit Jahren ranken sich Gerüchte um die Beziehung von Alina Kabajewa zum Kremlchef. Ein 15 Jahre altes Interview soll jetzt das Geheimnis lüften.

Moskau - Der russische Präsident und Urheber des Kriegs in der Ukraine Wladimir Putin hat wohl eine Geliebte. Es handelt sich um die ehemalige Turnerin Alina Kabajewa. Die Gerüchte über den Diktator und die Sportlerin existieren bereits seit Jahren. Unter anderem wurde Kabajewa nachgesagt, auch während des Kriegs in der Ukraine in der Schweiz gelebt zu haben und dort Geschäfte im Namen des mächtigen Manns im Kreml gemacht zu haben. Die britische Daily Mail berichtet jetzt von einem Interview mit der vermeintlichen Putin-Geliebten, welche ihre Beziehung zum russischen Machthaber wohl endgültig nachweisen soll.

Wladimir Putin und Alina Kabajewa: Putin-Geliebte spricht über ihren Traummann

Das Interview ist bereits 15 Jahre alt. Von Kindern wird die damals noch 24-jährige Kabajewa über ihr Liebesleben ausgefragt. Putin habe ihr nie gestattet, öffentlich seinen Namen in den Mund zu nehmen. Trotzdem soll dieses Interview endgültig das Verhältnis der beiden bestätigen, schreibt die Daily Mail.

Auf die Frage hin, ob sie ihren Traummann bereits getroffen habe, antworte die in Russland bekannte Turnerin: „Ja!“ Wer ihr Freund sei, gab die damals 24-Jährige nicht preis. Sie kam auch in Erklärungsnot, als sie gefragt wurde, warum sie ihren Freund noch nicht geheiratet habe: „Manchmal bin ich so glücklich, dass ich Angst davor bekomme, so glücklich zu sein. Natürlich habe ich manche Bedenken.“

Die wissbegierigen Kinder ließen bei Kabajewa nicht locker und fragten wieder, um wen es sich bei ihrem Freund denn handle. Schließlich antwortete sie vage, aber dennoch aufschlussreich: „Ein Mann, ein sehr guter Mann, ein großartiger Mann“. Geschenkt habe sie ihm zuletzt einen traditionellen Fellmantel. Wenig später wurde der Kreml-Machthaber mit eben so einem gesichtet.

Wladimir Putin und Frau Alina Kabajewa: Ex-Turnerin strauchelt bei privater Frage über vergebene Männer

Kabajewa wurde auch gefragt, ob sie „einen Mann von seiner Familie wegnehmen könne“. Wladimir Putin war zu dieser Zeit mit Ljudmila Putina verheiratet. Vorerst gab sie eine voraussehbare Antwort: „Ich glaube nicht.“ Daraufhin sagte sie jedoch auch: „Das Leben ist kompliziert, auch wenn man über verheiratete Männer spricht.“ Wenn es Probleme in der Familie gäbe und der Mann mit anderen Frauen anstelle seiner Ehepartnerin spreche, dann sei das Problem bereits geschehen und „es würde nichts Gutes mehr für die Familie passieren“. Kabajewa soll angeblich immer wieder gemeinsam mit dem Kreml-Despoten außerhalb von Moskau zusammenleben. (lp)