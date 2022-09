Erdogan trifft Putin und Xi Jingping in Usbekistan: Es geht auch um Getreide-Lieferstopp

Von: Christoph Gschoßmann

Russlands Präsident Wladimir Putin (l-r), Chinas Präsident Xi Jinping und er türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan: Sie kommen in Usbekistan zusammen. © Alexander Zemlianichenko / picture alliance

Drei Großmächte beraten über die Ukraine: Russland, China und die Türkei treffen sich in Usbekistan. Der Beginn einer Blockbildung? Thema wird auch Getreide sein.

München - Russland auf der Suche nach starken Verbündeten? Wladimir Putin könnte in Usbekistan fündig werden. Der Krieg gegen die Ukraine wird nach Angaben aus dem Kreml Thema der anstehenden Gespräche zwischen Russlands Präsident und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping. „Diese Frage wird natürlich ausführlich beim bevorstehenden Treffen besprochen“, erklärte der russische Präsidentenberater Juri Uschakow der Nachrichtenagentur Interfax zufolge bei einem Pressebriefing am Dienstag. Uschakow lobte Chinas Position in dem Konflikt als „ausgewogen“.

Xi reist erstmals seit 2020 ins Ausland

Für Xi wird es die erste Auslandsreise seit 2020 sein. Noch 2019 bezeichnete der Chinese Putin als seinen „besten Freund“. Der Ukraine-Krieg (zuletzt räumte Russland erstmals Niederlagen ein) hat dem Verhältnis bisher nicht wirklich geschadet, so Helena Legarda, Expertin für das chinesisch-russische Verhältnis bei der Berliner Denkfabrik Merics, zum Tagesspiegel: „Nach einem guten halben Jahr Krieg muss man konstatieren, dass die Partnerschaft unter der Invasion der Ukraine nicht besonders gelitten hat.“

Die Expertin weiter: „China betrachtet Russlands Krieg weniger im konkreten Kontext der Ukraine als durch die Brille des gemeinsamen geopolitischen Ziels, den Westen, insbesondere die Nato, zu verdrängen.“

China äußerte sich zuletzt klar für Russlands Krieg

China äußerte sich zuletzt klar für Russlands Krieg: Am vergangenen Freitag äußerte Chinas dritthöchster Politiker, Li Zhanshu: „Bei Themen, die Russlands grundlegende Interessen betreffen, werden wir immer Unterstützung und Verständnis bieten. Zum Beispiel beim Thema Ukraine“. Das sagte das Mitglied im Ständigen Ausschuss des KP-Politbüros laut der russischen Staatsagentur Tass in Wladiwostok. Im Gegenzug meldete das staatliche chinesische Medienhaus Xinhua, dass sich Li bedankte Li sich für Russlands „starke Unterstützung in der Taiwan-Frage“ bedankte.

Dass man künftig gar chinesische Waffenlieferungen für Russland und damit eine Blockbildung erwarten müsse - dafür ist es Lagarda zu früh: „Würde China sich aktiv beteiligen, wäre das katastrophal für seine Beziehungen mit den USA und der EU. Peking will zwingend westliche Sanktionen vermeiden, auch weil es selbst gerade wirtschaftliche Probleme hat.“ Dennoch könnte das fernöstliche Land beispielsweise wichtige Technologien wie Mirkochips bereitstellen.

Erdogan will mit Putin über Getreide-Deal sprechen

Das Treffen zwischen Putin und Xi findet in der zentralasiatischen Ex-Sowjetrepublik Usbekistan im Rahmen eines Gipfels der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO). Die zweitägige Tagung findet in der Großstadt Samarkand statt. Dort sind die beiden nicht die einzigen Staatschefs: Erwartet werden auch Indiens Regierungschef Narendra Modi und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. China will durch sein Engagement dort seinen Einfluss in Zentralasien zementieren.

Ein wichtiges Thema betrifft auch die aus dem Ukraine-Krieg entstandene Lebensmittelkrise und ihre Folgen: Mit Erdogan will Putin nach Angaben Uschakows unter anderem über die Umsetzung des Getreide-Deals sprechen. Durch das Abkommen wurden die monatelang blockierten ukrainischen Seehäfen entsperrt, um ukrainisches Getreide auf den Weltmarkt liefern zu können und die Krise vor allem in den armen Ländern zu lindern.

Zuletzt zeigte sich die russische Führung unzufrieden mit der Umsetzung. Moskau bemängelte, dass das Getreide vor allem nach Europa gehe. Außerdem monierte der Kreml, dass die Versprechungen über eine Lockerung der Sanktionen gegenüber Russlands Dünge- und Lebensmittelsektor nicht eingehalten würden. (cg mit Material von dpa)

